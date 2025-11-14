"Миндичгейт": Чернышову вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом говорится в сообщении НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, экс-чиновник был среди посетителей так называемой "прачечной" - места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Этот объект находился под контролем руководителя преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП накануне. Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными", - говорится в сообщении.

Квалификация: ст. 368-5 УК Украины.

Кроме этого, детективы напомнили, что экс-чиновник уже подозревается НАБУ и САП в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

