"Миндичгейт": Чернышову вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

чернишов

НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом говорится в сообщении НАБУ

"По данным следствия, экс-чиновник был среди посетителей так называемой "прачечной" - места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Этот объект находился под контролем руководителя преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП накануне. Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными", - говорится в сообщении.

Квалификация: ст. 368-5 УК Украины.

Кроме этого, детективы напомнили, что экс-чиновник уже подозревается НАБУ и САП в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Миндичгейт

Миндичгейт

НАБУ (4702) САП (2353) мера пресечения (553) Чернышов Алексей (217)
Скільки можна про того міндича? Тут малюк пропав вже тиждень як. Хоч би з ним нічого не сталося.
14.11.2025 21:29 Ответить
Сумує за Карлсоном!
14.11.2025 21:33 Ответить
Таке враження, що зеленський підбирає кадри за формою носа!
14.11.2025 21:35 Ответить
Сортировать:
... может лучше про реактор, про любімий лунний трактор...
14.11.2025 22:22 Ответить
перевертень , рашистський блазень зеленський і ойго гниди ,цинічнистью , нахабством , брехнею , переплюнули всіх злодіїв світового масштабу ! Випрошує своїм ротом , гроші на боротьбу з агресором у всього Світу , і своєю рукою переправляє чергову" двушка" до агресора ! Цю істоту негайно треба зупинити ‼️
14.11.2025 22:46 Ответить
Цей думав, що проскочив минулого разу...
14.11.2025 21:30 Ответить
Етнічне ОЗУ. І це логічно: якщо що, вони здриснуть в расовий ізраїль, який своїх не видає, тим більше Україні.
14.11.2025 21:42 Ответить
😁
14.11.2025 21:49 Ответить
Ага, шоу довгоносиків
14.11.2025 22:00 Ответить
Шоу фламінгоносих!
14.11.2025 22:01 Ответить
подбирает по наличию израильского или российского паспортов.
Украинский не катит.
14.11.2025 22:37 Ответить
А я це й мав на увазі!
14.11.2025 22:47 Ответить
Хто знає, з якого року пан Чернишов члєн партіі "слуґа урода"? Це я до того, чи будуть "соплі і воплі" про "палітічєскає прєслєдаваніє".
14.11.2025 21:38 Ответить
Шуткуєте? То так... "В каждой шуткє есть только доля шуткі..."
14.11.2025 22:38 Ответить
Повернувся в Україну, бо думав що не посадять. Лошара!
14.11.2025 21:38 Ответить
виходить один ваня буде на святкуванні Нового року у зєлєнскіх - сруль і боря у Лондоні, тімур у Тель-Авіві, льоша у СІЗО... всє в раз'єздах.
14.11.2025 21:40 Ответить
Борисычь не даст заскучать.
14.11.2025 21:43 Ответить
будєт "камарінскую" іспалнять на балалайкє?
14.11.2025 21:47 Ответить
Іспалняют нє "камарінскую", а "камарінсково" (мужика), проше пана.
14.11.2025 22:04 Ответить
дякую за уточненя, це моя помилка через те, що я не дуже розбираюсь у їхньому лайні.
14.11.2025 22:57 Ответить
Есть у меня подозрение что НАБУ действует не само, а есть у них серьезная крыша, где то с той стороны океана. Потому что дальше этот ****** так продолжаться не может.
14.11.2025 21:42 Ответить
Пан абсолютно правий. "Етот піздєц" продовжуватися не може. Прийшов час іншого "піздєца".
14.11.2025 21:52 Ответить
адміни, ви можете пояснити власну недолугість на фразі "Підозрюваному (злочинцю) НАБУ та САП вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою"????
14.11.2025 21:45 Ответить
Пан мене випередив (я постіснявся спитать). Гадаю, що НАБУ та САП клопочуть перед самим підозрюваним, чи не дозволить він (підозрюваний) запроторити його (підозрюваного) під варту? А шо? Підозрюваний - фігура!
14.11.2025 21:58 Ответить
Согласно КПК, подозреваемому вручают, конечно, копию клопотання, но, думаю, для заголовка это не существенно
14.11.2025 22:39 Ответить
Хоть би не повісився чернишов!?!?!
14.11.2025 21:49 Ответить
Наскільки це треба бути далекими від реальності людьми, щоб не розуміти, що за ними стежить НАБУ? Зовсім безстрашні люди. Якщо є факти по цим фігурантам, то важко уявити скільки там є фактів по іншим. І потім ще буде багато справ, по яким цим фігурантам не вийде втекти так легко, як міндічу і доведеться сісти.
14.11.2025 21:53 Ответить
А може на домашній? Той що арешт?
Піжама, колпак, кончзаспа
14.11.2025 21:55 Ответить
А граніца на замкє?
14.11.2025 21:55 Ответить
Поки кварталісти грабували Україну, кацня налаштувала масовий випуск дронів, ракет, і КАБів.
14.11.2025 21:57 Ответить
кварталісти ще й фінансували русню за викрадені з бюджету гроші
14.11.2025 22:00 Ответить
Коррупционный скандал в Киеве мог организовать Трамп.
В настоящее время сложно назвать инициатора расследования коррупционных махинаций в окружении украинского президента Владимира Зеленского, но Белый дом может быть заинтересован в смене власти на Украине. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Во как...
14.11.2025 22:06 Ответить
"Двушка ушла на москву"... Чи як так було на плівках?
14.11.2025 22:08 Ответить
А що му тільки Чернишова запобіжний захід . А там на плівках є ще і Умерова згадують у якого в США елітна нерухомість три маєтки і дві квартири і це все на Манхетені і в Маямі і ну самий ( чесний при чесний ) презент навіть засвітився в тій пральні ! Коли їм підозри винесуть і з ними плівки дадуть послухати !
14.11.2025 22:15 Ответить
Та нічого не буде, піде на угоду зі слідством і випустять як Крупу і Насірова, на наколядовані мільйони заплате 17 тис. штрафу і знову вільна і чесна людина.
14.11.2025 22:21 Ответить
А Галущенко не під підозрою? Кудрицького швидко посадии, а тут чекають поки до Деркача поїде?
14.11.2025 22:31 Ответить
 
 