"Міндічгейт": Чернишову вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою", - сказано в повідомленні.

Кваліфікація: ст. 368-5 КК України.

Крім цього, детективи нагадали, що експосадовець вже підозрюється НАБУ і САП у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

