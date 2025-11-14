"Міндічгейт": Чернишову вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою", - сказано в повідомленні. 

Кваліфікація: ст. 368-5 КК України.

Крім цього, детективи нагадали, що експосадовець вже підозрюється НАБУ і САП у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Читайте також: Повна розмова про заставу за Чернишова між Міндічем та Шефіром: "Льоша сам не бідна людина, м'яко кажучи"

Читайте також: Коломойський: "Міндіч – "стрілочник", він не тягне на главу мафії"

Топ коментарі
+31
Скільки можна про того міндича? Тут малюк пропав вже тиждень як. Хоч би з ним нічого не сталося.
показати весь коментар
14.11.2025 21:29 Відповісти
+28
Таке враження, що зеленський підбирає кадри за формою носа!
показати весь коментар
14.11.2025 21:35 Відповісти
+23
Сумує за Карлсоном!
показати весь коментар
14.11.2025 21:33 Відповісти
Сумує за Карлсоном!
показати весь коментар
14.11.2025 21:33 Відповісти
... может лучше про реактор, про любімий лунний трактор...
показати весь коментар
14.11.2025 22:22 Відповісти
як там принцеса зубожіла поживає, мабуть сльозами вмивається, скільки бабла мимо неї пройшло.
показати весь коментар
15.11.2025 08:12 Відповісти
перевертень , рашистський блазень зеленський і ойго гниди ,цинічнистью , нахабством , брехнею , переплюнули всіх злодіїв світового масштабу ! Випрошує своїм ротом , гроші на боротьбу з агресором у всього Світу , і своєю рукою переправляє чергову" двушка" до агресора ! Цю істоту негайно треба зупинити ‼️
показати весь коментар
14.11.2025 22:46 Відповісти
ЗЄлєнський НЕ може гарантувати вашу безпеку, криси !

вам пора валіть з України!

.
показати весь коментар
14.11.2025 23:32 Відповісти
Що за дурна риторика - "валить з України". Їх треба "валіть" тут і зараз...
показати весь коментар
15.11.2025 08:10 Відповісти
ні, їх треба садити, і зробити з цього реаліті шоу, їхні будні в СІЗО, ІТТ, допити звичайно таємниця слідства, потім суд, тюрма, воно буде найрейтинговішим у всьому світі, реклама буде коштувати мульойни, що, звісно повинні іти в бюджет України, і довіра партнерів повернеться.
показати весь коментар
15.11.2025 08:15 Відповісти
Та було вже реаліті-шоу, носили одного на ношах та вкритого пледом. Ну і що? Все таки краще "валіть" і бажано, з фіксацією на камеру. Ото дійсно буде "шоу"
показати весь коментар
15.11.2025 08:19 Відповісти
шість років
показати весь коментар
15.11.2025 09:21 Відповісти
Валіть в Україні.
показати весь коментар
15.11.2025 11:02 Відповісти
Складається враження, що ворожі шпигуни, 5та колона, на корупціонерах сидять і зрадниками у владі поганяють, ними керують, знищуючи Україну з середини? Це державна зрада, яка може бути застава,- довічне ув'язнення без права на амністію, або закон і смертна кара з конфіскацією ВСЬОГО майна...? Війна ! Україна у смертельній небезпеці, гинуть найкращі , доки? Патріоти де ВИ ...!??

В.Черчилль:"Внутрішніх ворогів Потрібно знищувати не після перемоги , а заради перемоги.
показати весь коментар
15.11.2025 08:20 Відповісти
Уже 2 дні з іншими малюками стрічається (тільки б не цілував їх у живіт!)
показати весь коментар
15.11.2025 09:51 Відповісти
гамно не тоне...десь лежить у куточку і виділяє гидкий запах...від страху...
показати весь коментар
15.11.2025 10:41 Відповісти
Цей думав, що проскочив минулого разу...
показати весь коментар
14.11.2025 21:30 Відповісти
Етнічне ОЗУ. І це логічно: якщо що, вони здриснуть в расовий ізраїль, який своїх не видає, тим більше Україні.
показати весь коментар
14.11.2025 21:42 Відповісти
😁
показати весь коментар
14.11.2025 21:49 Відповісти
Ага, шоу довгоносиків
показати весь коментар
14.11.2025 22:00 Відповісти
Шоу фламінгоносих!
показати весь коментар
14.11.2025 22:01 Відповісти
бінго !

нарешті зрозуміло чому саме фламінго - "по образу і подобою" пиляли

.
показати весь коментар
14.11.2025 23:34 Відповісти
подбирает по наличию израильского или российского паспортов.
Украинский не катит.
показати весь коментар
14.11.2025 22:37 Відповісти
А я це й мав на увазі!
показати весь коментар
14.11.2025 22:47 Відповісти
Хто знає, з якого року пан Чернишов члєн партіі "слуґа урода"? Це я до того, чи будуть "соплі і воплі" про "палітічєскає прєслєдаваніє".
показати весь коментар
14.11.2025 21:38 Відповісти
Шуткуєте? То так... "В каждой шуткє есть только доля шуткі..."
показати весь коментар
14.11.2025 22:38 Відповісти
Повернувся в Україну, бо думав що не посадять. Лошара!
показати весь коментар
14.11.2025 21:38 Відповісти
ЗЄлєнський фсьо !

НЕ протектор !

.
показати весь коментар
14.11.2025 23:36 Відповісти
Презервативи бувають в різному стані... в цьому випадку - після того...
показати весь коментар
15.11.2025 20:33 Відповісти
виходить один ваня буде на святкуванні Нового року у зєлєнскіх - сруль і боря у Лондоні, тімур у Тель-Авіві, льоша у СІЗО... всє в раз'єздах.
показати весь коментар
14.11.2025 21:40 Відповісти
Борисычь не даст заскучать.
показати весь коментар
14.11.2025 21:43 Відповісти
будєт "камарінскую" іспалнять на балалайкє?
показати весь коментар
14.11.2025 21:47 Відповісти
Іспалняют нє "камарінскую", а "камарінсково" (мужика), проше пана.
показати весь коментар
14.11.2025 22:04 Відповісти
дякую за уточненя, це моя помилка через те, що я не дуже розбираюсь у їхньому лайні.
показати весь коментар
14.11.2025 22:57 Відповісти
Іноді доводиться і в ролі копролога виступати... 😂
показати весь коментар
14.11.2025 23:24 Відповісти
"...бо гівно - то цікаво"
Лесь Подеревьянський

.
показати весь коментар
14.11.2025 23:38 Відповісти
дотримуйтесь запобіжних заходів, як принайвищому рівні біологічної небезпеки, бо можете навіть не помітити момента інвазії вбивчих для вашої національної самосвідомості та самоідентифікації бацил.
показати весь коментар
15.11.2025 00:05 Відповісти
Звучить як про глисти гострики
показати весь коментар
15.11.2025 07:53 Відповісти
це страшніше за глистів, бо вбиває гарантовано, а з глистами ще можно жити, як от ми зараз. Як би нарід, який у нас інфантильний через малий вік, не тягнув до рота гівно з тєлєвізора, бо упаковка була красівше, ніж на кабачковій ікрі, то не пришлось би копати шанці у Гуляйполі та лікуватись набуцином, який на жаль помічний тільки проти великих гельмінтів. Так що з глистами ми будемо жити ще довго.
показати весь коментар
15.11.2025 12:39 Відповісти
Народ сам є відображенням того, кого він вибирає.
Так само всі крали б, дорвавшись до корита, більше чи менше.
Це генетичне викривлення, вже нічого не допоможе.
Суцільний аскаридоз нації
показати весь коментар
15.11.2025 13:10 Відповісти
Дослідники калу. (Подерв'янський. Цікаві досліди).
показати весь коментар
15.11.2025 08:17 Відповісти
Есть у меня подозрение что НАБУ действует не само, а есть у них серьезная крыша, где то с той стороны океана. Потому что дальше этот ****** так продолжаться не может.
показати весь коментар
14.11.2025 21:42 Відповісти
Пан абсолютно правий. "Етот піздєц" продовжуватися не може. Прийшов час іншого "піздєца".
показати весь коментар
14.11.2025 21:52 Відповісти
Так і є. Тут би вже їх замочили.
Плєсєні поставили ультиматум.
Поки що його "не помічають"
показати весь коментар
15.11.2025 07:55 Відповісти
Пан мене випередив (я постіснявся спитать). Гадаю, що НАБУ та САП клопочуть перед самим підозрюваним, чи не дозволить він (підозрюваний) запроторити його (підозрюваного) під варту? А шо? Підозрюваний - фігура!
показати весь коментар
14.11.2025 21:58 Відповісти
Согласно КПК, подозреваемому вручают, конечно, копию клопотання, но, думаю, для заголовка это не существенно
показати весь коментар
14.11.2025 22:39 Відповісти
Справді, оригінал такого клопотання надається суду; а копія - підозрюваному/адввокату. Але, як мінімум, з одночасним одягненям на підозрюваного браслетів та запроторенням до СІЗО! А Че Гевара - на свободі! - ось в чому проблема!
показати весь коментар
15.11.2025 00:43 Відповісти
Не совсем так. Браслет одевают и в СИЗО отправляют после избрания меры пресечения. А меру пресечения избирает суд как раз по вышеуказанному клопотанню. Можно, конечно, задержать без ухвалы суду, но только в ИТТ и только на сутки до повидомлення про пидозру.
показати весь коментар
15.11.2025 12:02 Відповісти
Нехай в тимчасовий ізолятор - так і про це мова! Так, я помилився, зазначивши "СІЗО". Тільки от питання: а щось змінилося в термінах тичасового утримання до рішення суду? Пригадую, ніби діє закон "на 72 години"... Чому ви написали за добу?
показати весь коментар
15.11.2025 14:15 Відповісти
Если в течении суток (причем с момента фактического задержания, а не с момента доставки в ИТТ) не повідомлено про підозру, дежурный по ИТТ обязан выпустить задержанного. Далее, если про підозру повідомлено есть 60 часов с момента задержания для доставки в суд. Если по каким-то причинам суд в течении 60 часов рассмотреть не может- крайний срок 72 часа. Но в течении 60 часов задержанного должны отконвоировать в суд.
показати весь коментар
15.11.2025 16:00 Відповісти
так от, справді, підозрюваному вручають (чи, точніше, оголошують) підозру; і вже в залежності, якщо є необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затримують, в ІТТ, - тоді і додають відповідне клопотання. Тобто, копію такого клопотання до суду надають вже затриманому (чи його адвокату)! А як інакше?
показати весь коментар
15.11.2025 17:23 Відповісти
Вы противоречите сами себе "...клопотання надається суду; а копія - підозрюваному/адввокату. Але, як мінімум, з одночасним одягненям на підозрюваного браслетів та запроторенням до СІЗО!..." В этом комменте Вы утверждаете, что мера пресечения избирается одновременно с вручением підозры (надевание браслета и содержание в СИЗО - это именно меры пресечения, избираемые судом (в отличии от помещения в ИТТ. В ИТТ могут поместить без решения суда, на основании протокола задержания следака, или опера лицо, которому еще не повідомлеено про підозру)) , а в этом комменте - "... підозрюваному вручають (чи, точніше, оголошують) підозру; і вже в залежності, якщо є необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затримують, в ІТТ..." утверждаете, что мера пресечения, в случае необходимости может быть избрана после вручения підозры. Возразил я Вам именно на первый коммент.
показати весь коментар
15.11.2025 17:55 Відповісти
При, как кажется многим, похожести ИТТ и СИЗО между ними существенная разница. ИТТ - структурное подразделение полиции, а СИЗО - министерства юстиции. Задержанного без санкции суда СИЗО просто не примет. В СИЗО содержатся только арестованные, то есть те, в отношении кого судом избрана мера пресечения арест. В ИТТ может содержаться и лицо, которому вообще про підозру не повідомлять и в таком случае это лицо просто выйдет на свободу в течении суток.
показати весь коментар
15.11.2025 18:00 Відповісти
Ну и чтобы совсем уж по букве закона. Про підозру не оголошують, а повідмоляють. Документ так и называется - повідомлення про підозру.
показати весь коментар
15.11.2025 18:12 Відповісти
Дякую за уточнення. Ви - видно, професійний юрист; а я лише служив разом/поруч з професійними. Деяких знань нахватався, але не більше того.
показати весь коментар
15.11.2025 18:27 Відповісти
Будь ласка.
показати весь коментар
15.11.2025 18:38 Відповісти
Хоть би не повісився чернишов!?!?!
показати весь коментар
14.11.2025 21:49 Відповісти
Наскільки це треба бути далекими від реальності людьми, щоб не розуміти, що за ними стежить НАБУ? Зовсім безстрашні люди. Якщо є факти по цим фігурантам, то важко уявити скільки там є фактів по іншим. І потім ще буде багато справ, по яким цим фігурантам не вийде втекти так легко, як міндічу і доведеться сісти.
показати весь коментар
14.11.2025 21:53 Відповісти
А може на домашній? Той що арешт?
Піжама, колпак, кончзаспа
показати весь коментар
14.11.2025 21:55 Відповісти
А граніца на замкє?
показати весь коментар
14.11.2025 21:55 Відповісти
Звичайно, що на "замке", правда ключі від замка в "надьожинх руках"
показати весь коментар
15.11.2025 08:15 Відповісти
Поки кварталісти грабували Україну, кацня налаштувала масовий випуск дронів, ракет, і КАБів.
показати весь коментар
14.11.2025 21:57 Відповісти
кварталісти ще й фінансували русню за викрадені з бюджету гроші
показати весь коментар
14.11.2025 22:00 Відповісти
Коррупционный скандал в Киеве мог организовать Трамп.
В настоящее время сложно назвать инициатора расследования коррупционных махинаций в окружении украинского президента Владимира Зеленского, но Белый дом может быть заинтересован в смене власти на Украине. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Во как...
показати весь коментар
14.11.2025 22:06 Відповісти
"Двушка ушла на москву"... Чи як так було на плівках?
показати весь коментар
14.11.2025 22:08 Відповісти
А що му тільки Чернишова запобіжний захід . А там на плівках є ще і Умерова згадують у якого в США елітна нерухомість три маєтки і дві квартири і це все на Манхетені і в Маямі і ну самий ( чесний при чесний ) презент навіть засвітився в тій пральні ! Коли їм підозри винесуть і з ними плівки дадуть послухати !
показати весь коментар
14.11.2025 22:15 Відповісти
Та нічого не буде, піде на угоду зі слідством і випустять як Крупу і Насірова, на наколядовані мільйони заплате 17 тис. штрафу і знову вільна і чесна людина.
показати весь коментар
14.11.2025 22:21 Відповісти
А Галущенко не під підозрою? Кудрицького швидко посадии, а тут чекають поки до Деркача поїде?
показати весь коментар
14.11.2025 22:31 Відповісти
Знову буде залог внесений і Чернишов чхати хотів на ті підозри...хош запідозрітись....Ніхто з цих Міндичів конкретно по ВИРОКУ сидіти не буде. Будуть роками розслідувати -судити....Потім зміниться влада і скажуть,що то були політичні замовлення....За всю історію самостійної немає НІ ОДНОГО вироку для топпосадовців,або олігархів. Імітація судової діяльності.
показати весь коментар
14.11.2025 23:21 Відповісти
...а коломойський?
показати весь коментар
15.11.2025 16:28 Відповісти
Израиль должен арестовать и экстрадировать в Украину бандитов миндича и цукерманов. Правильно??
показати весь коментар
14.11.2025 23:49 Відповісти
Цю ZEпадаль лише кінчати, все решта то імітація результату, якого ніколи не буде. Треба дати самим собі відповіть - ми хочемо лікувати владу чи мазати ЗЕльнкой? Якщо лікувати, то у випадку України треба негайне хірургічне втручання з видаленням та ліквідацією причини хвороби і лише так можна врятувати країну. Хто цього досі не второпав та хоче дочекатися "після перемоги" на чолі з ЗЕленим зрадником та мародером, то ніякої нашої перемоги ба навіть гідного миру не буде, бо ЗЕлена падаль не для того досі при владі, вона для того, щоб привести Україну "нє митьйом так катаньєм" до капітуляції на умовах *****, на якого працює і зеленський і вся його підарська мішпуха.
показати весь коментар
15.11.2025 00:32 Відповісти
хочемо лікувати владу чи мазати ЗЕльнкой
В советской и российской уголовной субкультуре существует выражение «намазать [кому-либо] лоб зелёнкой», первоначально означавшее расстрел (смертную казнь), а впоследствии и просто убийство (при помощи огнестрельного оружия).
показати весь коментар
15.11.2025 04:21 Відповісти
миронюк, фурсенко, устименко та інші гої відсидять за цукерманів ))
полізли в етнічну банду з гойськими мордами))
показати весь коментар
15.11.2025 01:15 Відповісти
Блін, а є якийсь тоталізатор, шо приймає ставки? Я готовий поставити штуку, шо оцей фуфел здрисне. На Зеленського - навіть штуку пяцот.
показати весь коментар
15.11.2025 04:06 Відповісти
А ті корупціонери, які втекли до Ізраїлю, може хотіли мільйони, які вкрали та витратити на дрони для ЗСУ, щоб менше українців загинуло на фронті? Може вони просто не встигли цього зробити, бо дуже швидко втікали до свого Ізраїлю?
показати весь коментар
15.11.2025 05:06 Відповісти
хто відповість за вбитих рубіконом моіх друзів? тому що у ціх уродів з рубікону було та е фінансування, а моі друзі все купляли самі...
показати весь коментар
15.11.2025 05:07 Відповісти
Ізраїль прихистить його.
показати весь коментар
15.11.2025 06:38 Відповісти
Як тільки чую язик від таких ''державних дєятєлєй'', то відразу смердить zидокацапом і зрадою.
показати весь коментар
15.11.2025 12:01 Відповісти
З його то накраденими мільйонами "зелені" внеси заставу і відкупитися -як "два пальці об асфальт"
показати весь коментар
15.11.2025 13:02 Відповісти
..вручили клопотання... щоб в нього був час змитися з України? Чи як?
показати весь коментар
15.11.2025 16:25 Відповісти
 
 