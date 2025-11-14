Коломойський: "Міндіч – "стрілочник", він не тягне на главу мафії"
Бізнесмен Ігор Коломойський, який зараз перебуває під вартою у справі про замовне вбивство, прокоментував звинувачення НАБУ проти співвласника студії "Квартал-95" Тімура Міндіча в участі в корупційній схемі в енергетиці.
Про це він сказав в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Коломойський сказав, що він стежить за справою Міндіча.
"Я вважаю, що Міндіч – "стрілочник", він не тягне на главу мафії", - заявив бізнесмен.
Про стосунки з Міндічем
Коломойський підтвердив, що мав з ним хороші стосунки: "Хоча кажуть, що це не професія, але він хороший хлопець".
Також він додав, що розслідування щодо Міндіча не має жодного впливу на його власне кримінальне провадження і ці процеси не перетинаються.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Татаров з гетьманцевим і єрмаком, це пам'ятають, з 2014 - 16 року!!
завгосп. Завгосп- консільйєрі.
Вони дійсно думають, що всі ідіоти і повірять в оці квартальні казочки те що зе нічого не знав бо такий зайнятий і його рученьки зітерлися в мозолях бо бідненьке працює-працює непокладая рук і навіть поїсти ніколи, що аж від мівіни позеленів і трохи зпучило мордочку...Вони дійсно йпнті на всю голову, якщо так думають і ось оцей длбдтл гурін тому підтвердження!
Як він казав раніше - "мій піздюк"?
Як би буратін не грохнув свого папу, як буратін-***** свого папу - борю березовського.
Піськограй у всему копіює *****.🤫
БаблоМойський енд партнери відмстіли їхньому ж ставленику ЗЄлічке за свої сльозки та втрачені бабки
а його помічник Єрмак , так як всі новопризначені люди -
це його протеже за дуже не погані бабки ,
які вони відпрацьовують !!
Тепер Карабас каже: "копайте далі"
В чи це не відплата від "папи" синку неслухняному?
а мілліардами і це ще не все , так як схематоз продовжує працювати !!
(Вся наша шваль або трампон).
Просто хароший хлопець.
Відпустіть, попросіть вибачення і дайте жити найкраще життя.
Все так просто у житті
Браво! Браво!
Карабас неперевершиний !
btw, як ви там, не втомилися жерти віскі на своїй карпатській резиденції?
Бо дурні вірять, що ви в "сізо"... Вам мабуть смішно, але дурні справді вірять. А вам це образливо: щоб ваша мавпочка, та посадила вас в "сізо"?
Про це образливо навіть думати для вас...
Бєня заявив що Тімур слабак і дрібна вошка.
мабуть, йому набридло їсти фуагра у "в'язниці сбу", він вирішив кинуть чергових бізнес-партнерів, і змахнувши крилами, залишити "рідну Україну"