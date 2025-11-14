Коломойський: "Міндіч – "стрілочник", він не тягне на главу мафії"

Бізнесмен Ігор Коломойський, який зараз перебуває під вартою у справі про замовне вбивство, прокоментував звинувачення НАБУ проти співвласника студії "Квартал-95" Тімура Міндіча в участі в корупційній схемі в енергетиці.

Про це він сказав в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Коломойський сказав, що він стежить за справою Міндіча.

"Я вважаю, що Міндіч – "стрілочник", він не тягне на главу мафії", - заявив бізнесмен.

Про стосунки з Міндічем

Коломойський підтвердив, що мав з ним хороші стосунки: "Хоча кажуть, що це не професія, але він хороший хлопець".

Також він додав, що розслідування щодо Міндіча не має жодного впливу на його власне кримінальне провадження і ці процеси не перетинаються.

