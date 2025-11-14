УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11773 відвідувача онлайн
Новини Міндічгейт
15 361 92

Коломойський: "Міндіч – "стрілочник", він не тягне на главу мафії"

Коломойський прокоментував справу Міндіча

Бізнесмен Ігор Коломойський, який зараз перебуває під вартою у справі про замовне вбивство, прокоментував звинувачення НАБУ проти співвласника студії "Квартал-95" Тімура Міндіча в участі в корупційній схемі в енергетиці.

Про це він сказав в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Коломойський сказав, що він стежить за справою Міндіча.

"Я вважаю, що Міндіч – "стрілочник", він не тягне на главу мафії", - заявив бізнесмен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт": Через офіс фігурантів пройшло близько $100 млн, - директор НАБУ Кривонос

Про стосунки з Міндічем

Коломойський підтвердив, що мав з ним хороші стосунки: "Хоча кажуть, що це не професія, але він хороший хлопець".

Також він додав, що розслідування щодо Міндіча не має жодного впливу на його власне кримінальне провадження і ці процеси не перетинаються.

Також читайте: Керівництво НАБУ і САП очікувало можливих обшуків і затримань до завершення операції "Мідас", - Клименко

Міндічгейт

Також читайте: Сестра Міндіча відмовилася розповісти, де зараз перебуває її брат, - ЗМІ

Автор: 

Коломойський Ігор (3117) корупція (5061) Міндіч Тімур (334)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Та всім хочеться, щоб він не знав! Але що робити з наїздом на НАБУ та його миттєвим підписом того ганебного закону???
показати весь коментар
14.11.2025 17:42 Відповісти
+26
Тоді хто...? Невже той завгосп...?
показати весь коментар
14.11.2025 17:33 Відповісти
+25
Бери вище-той про кого ніззя поганого говорити бо ти тоді шпіон путінський
показати весь коментар
14.11.2025 17:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може, з висоти бєні й так, але наступники подрібнішали.
показати весь коментар
14.11.2025 17:32 Відповісти
папа Карла , ну звісно , що главарь , твоє дерев'яне 🤢🤥створіння
показати весь коментар
14.11.2025 18:29 Відповісти
люди кажуть, що міндичів злив БаблоМойський та боголюбський, який співробітничає з НАБУ.

це така їх мстя

.
показати весь коментар
14.11.2025 19:03 Відповісти
А ще кажуть, що земля обов'язково налетить на небесну вісь..
показати весь коментар
14.11.2025 20:55 Відповісти
А як Земля налетить на небесну вісь коли вона плоска?
показати весь коментар
14.11.2025 21:27 Відповісти
Але ж, підлогу Міндічу просверлили для прослушки з квартири Боголюбова.
показати весь коментар
14.11.2025 22:30 Відповісти
Старий бідкається, що молода зміна не та
показати весь коментар
14.11.2025 19:42 Відповісти
Куди неплюнь одні "хороші" хлопці
показати весь коментар
14.11.2025 20:09 Відповісти
У багатьох з Урядового кварталу, не тільки щоки стали білі і губи затряслися, а пішов отой сморід, сруськага міра??
Татаров з гетьманцевим і єрмаком, це пам'ятають, з 2014 - 16 року!!
показати весь коментар
14.11.2025 20:16 Відповісти
Глава мафії- сам Бєня Бородач, Міндич порівняно з Бєнєю- "мальчик в розовых штанишках"
показати весь коментар
14.11.2025 22:35 Відповісти
Тоді хто...? Невже той завгосп...?
показати весь коментар
14.11.2025 17:33 Відповісти
А може сам бєня, з кічі керує?
показати весь коментар
14.11.2025 17:36 Відповісти
А чому Ви думаєте, що ві на кісі, а не у власному маєтку під "вартою"? Він же сам пише, що слідкує за пебігом подій по міндічу, на шконці телефони заборонені, чи це не для всіх?
показати весь коментар
14.11.2025 17:46 Відповісти
Не хвилюйтесь, у бєні тмам є і телеХВони і тирньЄт і хавка з ресторану, ще й коФІлЄді до нього відсмоктати приходять
показати весь коментар
14.11.2025 18:03 Відповісти
і то взагалі не беня сидить,
а фунт- прєдсєдатєль
показати весь коментар
14.11.2025 20:07 Відповісти
Можете і не сумніватись.
показати весь коментар
14.11.2025 17:55 Відповісти
💯Ойго школа 😀
показати весь коментар
14.11.2025 18:31 Відповісти
Я чомусь так і подумав одразу!
показати весь коментар
15.11.2025 13:33 Відповісти
100 пудово завгосп.
показати весь коментар
14.11.2025 17:36 Відповісти
Завгосп - консільйєрі.
показати весь коментар
14.11.2025 17:37 Відповісти
Завгосп - ларьочник дЕрьмак capo di tutti capi.
показати весь коментар
14.11.2025 17:55 Відповісти
А мєня, Бєню, сволочі забилі?
показати весь коментар
14.11.2025 17:44 Відповісти
💯
показати весь коментар
14.11.2025 20:05 Відповісти
Отакой а ви дійсно не здогадиваєтєсь хто?
показати весь коментар
14.11.2025 17:53 Відповісти
в мене два варіанти - але ж 50 на 50
показати весь коментар
14.11.2025 17:56 Відповісти
Сapo di tutti capi - завгосп.
показати весь коментар
14.11.2025 17:57 Відповісти
коли ж уже зявляться плівки із ОПи - там дуже цікавий міг би бути персонал і персоналки...?
показати весь коментар
14.11.2025 18:02 Відповісти
Дон знає що каже.
показати весь коментар
14.11.2025 18:26 Відповісти
Коломойський: "Я хдєсь главний! Зеля и Ко - мои шестьоркі!"
показати весь коментар
14.11.2025 17:34 Відповісти
Граф Монте-Крісло.
показати весь коментар
14.11.2025 18:26 Відповісти
Бери вище-той про кого ніззя поганого говорити бо ти тоді шпіон путінський
показати весь коментар
14.11.2025 17:35 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2025 17:36 Відповісти
Та всім хочеться, щоб він не знав! Але що робити з наїздом на НАБУ та його миттєвим підписом того ганебного закону???
показати весь коментар
14.11.2025 17:42 Відповісти
цє тільки амебам🦠,або подельніками , низшього ґатунку хочеться А проти фактів не попрешь ‼️
показати весь коментар
14.11.2025 17:50 Відповісти
Тільки зрадникам, ухилянтам і дрищам хочеться бачити владу своєї країни, ще мерзотнішою, ніж вони самі, бо так легше знайти собі гнилому, такому, як ти, виправдання своєї гнилі!
показати весь коментар
14.11.2025 20:14 Відповісти
😁😆😅 роботяга! 🤣
показати весь коментар
14.11.2025 17:47 Відповісти
ага, хер вже стер об піаніно.
показати весь коментар
14.11.2025 18:43 Відповісти
Трудаголік-турьіст, ***…
показати весь коментар
14.11.2025 17:53 Відповісти
І тому поназначав він мінстрами, заступниками, керівниками всяких різних там "друзів-сусідку-любиму собаку..."...Ну не знав він, що вони такі крадії і корупціонери...
Вони дійсно думають, що всі ідіоти і повірять в оці квартальні казочки те що зе нічого не знав бо такий зайнятий і його рученьки зітерлися в мозолях бо бідненьке працює-працює непокладая рук і навіть поїсти ніколи, що аж від мівіни позеленів і трохи зпучило мордочку...Вони дійсно йпнті на всю голову, якщо так думають і ось оцей длбдтл гурін тому підтвердження!
показати весь коментар
14.11.2025 18:56 Відповісти
Підлеглі Кличко "крадуть" - він винуватий! А Зе багато "працює" і тому не винуватий
показати весь коментар
14.11.2025 19:33 Відповісти
Вони не йпнуті, вони--зухвалі.
показати весь коментар
14.11.2025 20:03 Відповісти
Це для дурнів локшина.
показати весь коментар
15.11.2025 05:47 Відповісти
Папа карла здав свого буратіну!😁
Як він казав раніше - "мій піздюк"?
Як би буратін не грохнув свого папу, як буратін-***** свого папу - борю березовського.
Піськограй у всему копіює *****.🤫
показати весь коментар
14.11.2025 17:37 Відповісти
Дона Корлеоне образили...
показати весь коментар
14.11.2025 17:38 Відповісти
авжеж !

БаблоМойський енд партнери відмстіли їхньому ж ставленику ЗЄлічке за свої сльозки та втрачені бабки

.
показати весь коментар
14.11.2025 17:50 Відповісти
Це ще не помста, це прелюдія...
показати весь коментар
14.11.2025 17:59 Відповісти
невже Порошенко
показати весь коментар
14.11.2025 17:39 Відповісти
Саме так: Міндіч не головний. Беня був головний мафіозі. Був. Поки до СІЗО не запроторили. Потім "кермо" перехопив ЕрЗе.
показати весь коментар
14.11.2025 17:41 Відповісти
Якщо він не взмозі керувати з СІЗО - він не мафіозі. Якщо керує - він не "був", а "є".
показати весь коментар
14.11.2025 17:44 Відповісти
Глава мафії і є сам ЗепреЗедент ,
а його помічник Єрмак , так як всі новопризначені люди -
це його протеже за дуже не погані бабки ,
які вони відпрацьовують !!
показати весь коментар
14.11.2025 17:43 Відповісти
бєня під вартою, спілкується з журналістами. це як?
показати весь коментар
14.11.2025 17:43 Відповісти
Як спілкується? А так: "Ідьош кофє піть?"
показати весь коментар
14.11.2025 17:45 Відповісти
Невже ви дійсно думаєте що беня сидить в сізо,а не в себе дома чи на якомусь курорті в Україні ? Весь цирк з арештом бені грався з однією метою,сховати беню від правосуддя США,бо там йому пожиттевий світив.
показати весь коментар
14.11.2025 18:26 Відповісти
він сидить в СІЗО, ховати його від правосуддя США не було потреби, бо згідно Конституції України, громадян України нікому не видають, але вже його позбавили громадянства і рішення встояло по судах щодо законності позбавлення, от тепер питання щодо видачі можуть підняти знову. і якщо він на курорті, я ти кажеш, а я думаю це в США можуть дізнатися, то не видавати його стане дуже складно. Ну це моя така думка.
показати весь коментар
14.11.2025 18:50 Відповісти
Зелупа усіх поназначав, тому він несе відповідальність. Якщо знав то це співучасть, якщо не знав - злочинна недбалість, хрєн редькі не слащщє
показати весь коментар
14.11.2025 17:44 Відповісти
Боголюбов віддав квартиру заради прослуховування.
Тепер Карабас каже: "копайте далі"

В чи це не відплата від "папи" синку неслухняному?
показати весь коментар
14.11.2025 17:45 Відповісти
Все таки дуже цікаво яка роль тут дєрьмака і татарова? Ну а бєню просто жаба давить. Адже він себе вважає "крьостим отцом"
показати весь коментар
14.11.2025 17:48 Відповісти
Щоб ми всі розуміли , що при цій владі крадуть не мілліонами,
а мілліардами і це ще не все , так як схематоз продовжує працювати !!
показати весь коментар
14.11.2025 17:49 Відповісти
"Хароший хлопець" - клеймо злочинців, що знімає всі підозри.
(Вся наша шваль або трампон).
Просто хароший хлопець.
Відпустіть, попросіть вибачення і дайте жити найкраще життя.

Все так просто у житті
показати весь коментар
14.11.2025 17:52 Відповісти
Беня послав Гундосому меседж...
показати весь коментар
14.11.2025 18:00 Відповісти
.... коли, як подейкують, переконав боголюбова прийняти пропозицію НАБУ
показати весь коментар
14.11.2025 18:05 Відповісти
прогон, якщо вже на мурочці.
показати весь коментар
14.11.2025 18:40 Відповісти
Хресний батько мафії, караба-барабас зеленого лялькового театру надав пояснення журналістам з приводу драматургічної ролі однієї зі своїх ляльок.

Браво! Браво!
Карабас неперевершиний !
показати весь коментар
14.11.2025 18:01 Відповісти
мабудь він про ЗЕ
показати весь коментар
14.11.2025 18:04 Відповісти
В кожній нації є свої герої, генії і покидьки, як ти, наприклад. Тобі на паРашу, це там юдофобія, в Україні її нема
показати весь коментар
14.11.2025 19:06 Відповісти
Якби Зеленський не очолював корупцію то голову СБУ, МВС, генпрокурора та суддів обирали би нам міжнародні партнери серед українських громадян, а не він особисто вибираючи найбільш лояльного до себе щоб він виконував усі, навіть злочинні накази. Приклад затриманого працівника НАБУ, які записував квартиру Міндіча, по сфальсифікованій справі від СБУ тому доказ
показати весь коментар
14.11.2025 18:09 Відповісти
То нехай той Коломойський здасть тих під@рів-мародерів...
показати весь коментар
14.11.2025 18:15 Відповісти
Все по переду .
показати весь коментар
14.11.2025 18:22 Відповісти
Озвався папа мафії.
показати весь коментар
14.11.2025 18:23 Відповісти
голова у кремлі а єрмак та 🤡зеленський на Банкової ...
показати весь коментар
14.11.2025 18:26 Відповісти
пане коломИйський, стрілочникам не доручають смажити котлети для коломИйського... Sic!

btw, як ви там, не втомилися жерти віскі на своїй карпатській резиденції?

Бо дурні вірять, що ви в "сізо"... Вам мабуть смішно, але дурні справді вірять. А вам це образливо: щоб ваша мавпочка, та посадила вас в "сізо"?

Про це образливо навіть думати для вас...
показати весь коментар
14.11.2025 18:31 Відповісти
Серед мафіозі непорозуміння.
Бєня заявив що Тімур слабак і дрібна вошка.
показати весь коментар
14.11.2025 18:32 Відповісти
та ви всі, жидяри, гарні хлопці..., тільки ви бачите Україну як дойну корову і все.
показати весь коментар
14.11.2025 18:39 Відповісти
Бєня знає,що говорить!
показати весь коментар
14.11.2025 18:41 Відповісти
Похоже это заказуха из кремля чтобы дискредитировать нашего незламного Володю Зеленского. Для кремлёвской крысы Зеленский давно как кость в горле сидит...
показати весь коментар
14.11.2025 18:55 Відповісти
Даруємо його тобі, кацапе. Забирай. За одну гривню
показати весь коментар
14.11.2025 19:09 Відповісти
"бабломойский" в даному випадку "стрілочник".Переводить стрілки ,від міндіча ,в тупік...
показати весь коментар
14.11.2025 19:13 Відповісти
Звісно, що сонцесяйний з єрамком і стоять на чолі цього лайна.
показати весь коментар
14.11.2025 19:26 Відповісти
Слабак! - так Беня
показати весь коментар
14.11.2025 19:27 Відповісти
бєня виступив проти єрмака ?

мабуть, йому набридло їсти фуагра у "в'язниці сбу", він вирішив кинуть чергових бізнес-партнерів, і змахнувши крилами, залишити "рідну Україну"
показати весь коментар
14.11.2025 19:30 Відповісти
Беня правий! Тому що головний-або він сам-Коломойський, або ЕрмаЗе, або Деркач, який слухається пуйла… Подивимось….почекаємо…
показати весь коментар
14.11.2025 19:49 Відповісти
хто не в курсі я нагадаю, група приват це коломойський та боголюбов, саме квартира боголюбова була над квартирою міндіча, саме звідти детективи НАБУ насверлили дірок та встановили відео та аудіо спостереження, співпадіння??? міндіч це 6 бені, і от 6 стала тузом ... а так не пасує от беня ії прибрав, думаю що це натяк зелайну на дуже багато моментів...
показати весь коментар
14.11.2025 19:55 Відповісти
Звічно ні, все керманичі на москві...
показати весь коментар
14.11.2025 20:08 Відповісти
И на кого он намекает!?😳
показати весь коментар
14.11.2025 20:22 Відповісти
ім'я сестра, назви ім'я глави мафії)
показати весь коментар
14.11.2025 20:32 Відповісти
Давай Ігорю Валерієвичу, розповідай, хто з них сама шмара. Ваші зв'язки, та досвід край необхідні саме зараз, коли в черговий раз Держава гине.
показати весь коментар
14.11.2025 20:46 Відповісти
як це він коменти дає сидячи на зоні??
показати весь коментар
15.11.2025 00:06 Відповісти
Коломойський точно знає хто тягне на главу мафії, хто очолює корупційну мафію в Україну.
показати весь коментар
15.11.2025 05:24 Відповісти
А хто тяне на голову мафії? Призвісько в студію...
показати весь коментар
15.11.2025 16:35 Відповісти
 
 