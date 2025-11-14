РУС
Коломойский: "Миндич – "стрелочник", он не тянет на главу мафии"

Коломойский прокомментировал дело Миндича

Бизнесмен Игорь Коломойский, который сейчас находится под стражей по делу о заказном убийстве, прокомментировал обвинения НАБУ против совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича в участии в коррупционной схеме в энергетике.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Коломойский сказал, что он следит за делом Миндича.

"Я считаю, что Миндич – "стрелочник", он не тянет на главу мафии", – заявил бизнесмен.

Об отношениях с Миндичем

Коломойский подтвердил, что имел с ним хорошие отношения: "Хотя говорят, что это не профессия, но он хороший парень".

Также он добавил, что расследование в отношении Миндича не имеет никакого влияния на его собственное уголовное производство и эти процессы не пересекаются.

Миндичгейт

+11
Тоді хто...? Невже той завгосп...?
14.11.2025 17:33 Ответить
+11
Бери вище-той про кого ніззя поганого говорити бо ти тоді шпіон путінський
14.11.2025 17:35 Ответить
+9
Папа карла здав свого буратіну!😁
Як він казав раніше - "мій піздюк"?
Як би буратін не грохнув свого папу, як буратін-***** свого папу - борю березовського.
Піськограй у всему копіює *****.🤫
14.11.2025 17:37 Ответить
Може, з висоти бєні й так, але наступники подрібнішали.
14.11.2025 17:32 Ответить
Тоді хто...? Невже той завгосп...?
14.11.2025 17:33 Ответить
А може сам бєня, з кічі керує?
14.11.2025 17:36 Ответить
А чому Ви думаєте, що ві на кісі, а не у власному маєтку під "вартою"? Він же сам пише, що слідкує за пебігом подій по міндічу, на шконці телефони заборонені, чи це не для всіх?
14.11.2025 17:46 Ответить
Не хвилюйтесь, у бєні тмам є і телеХВони і тирньЄт і хавка з ресторану, ще й коФІлЄді до нього відсмоктати приходять
14.11.2025 18:03 Ответить
Можете і не сумніватись.
14.11.2025 17:55 Ответить
100 пудово завгосп.
14.11.2025 17:36 Ответить
Завгосп - консільйєрі.
14.11.2025 17:37 Ответить
Завгосп - ларьочник дЕрьмак capo di tutti capi.
14.11.2025 17:55 Ответить
А мєня, Бєню, сволочі забилі?
14.11.2025 17:44 Ответить
Отакой а ви дійсно не здогадиваєтєсь хто?
14.11.2025 17:53 Ответить
в мене два варіанти - але ж 50 на 50
14.11.2025 17:56 Ответить
Сapo di tutti capi - завгосп.
14.11.2025 17:57 Ответить
коли ж уже зявляться плівки із ОПи - там дуже цікавий міг би бути персонал і персоналки...?
14.11.2025 18:02 Ответить
Дон знає що каже.
14.11.2025 18:26 Ответить
Коломойський: "Я хдєсь главний! Зеля и Ко - мои шестьоркі!"
14.11.2025 17:34 Ответить
Граф Монте-Крісло.
14.11.2025 18:26 Ответить
Бери вище-той про кого ніззя поганого говорити бо ти тоді шпіон путінський
14.11.2025 17:35 Ответить
14.11.2025 17:36 Ответить
Та всім хочеться, щоб він не знав! Але що робити з наїздом на НАБУ та його миттєвим підписом того ганебного закону???
14.11.2025 17:42 Ответить
цє тільки амебам🦠,або подельніками , низшього ґатунку хочеться А проти фактів не попрешь ‼️
14.11.2025 17:50 Ответить
😁😆😅 роботяга! 🤣
14.11.2025 17:47 Ответить
Трудаголік-турьіст, ***…
14.11.2025 17:53 Ответить
Папа карла здав свого буратіну!😁
Як він казав раніше - "мій піздюк"?
Як би буратін не грохнув свого папу, як буратін-***** свого папу - борю березовського.
Піськограй у всему копіює *****.🤫
14.11.2025 17:37 Ответить
Дона Корлеоне образили...
14.11.2025 17:38 Ответить
авжеж !

БаблоМойський енд партнери відмстіли їхньому ж ставленику ЗЄлічке за свої сльозки та втрачені бабки

.
14.11.2025 17:50 Ответить
Це ще не помста, це прелюдія...
14.11.2025 17:59 Ответить
невже Порошенко
14.11.2025 17:39 Ответить
Саме так: Міндіч не головний. Беня був головний мафіозі. Був. Поки до СІЗО не запроторили. Потім "кермо" перехопив ЕрЗе.
14.11.2025 17:41 Ответить
Якщо він не взмозі керувати з СІЗО - він не мафіозі. Якщо керує - він не "був", а "є".
14.11.2025 17:44 Ответить
Глава мафії і є сам ЗепреЗедент ,
а його помічник Єрмак , так як всі новопризначені люди -
це його протеже за дуже не погані бабки ,
які вони відпрацьовують !!
14.11.2025 17:43 Ответить
бєня під вартою, спілкується з журналістами. це як?
14.11.2025 17:43 Ответить
Як спілкується? А так: "Ідьош кофє піть?"
14.11.2025 17:45 Ответить
Невже ви дійсно думаєте що беня сидить в сізо,а не в себе дома чи на якомусь курорті в Україні ? Весь цирк з арештом бені грався з однією метою,сховати беню від правосуддя США,бо там йому пожиттевий світив.
14.11.2025 18:26 Ответить
Зелупа усіх поназначав, тому він несе відповідальність. Якщо знав то це співучасть, якщо не знав - злочинна недбалість, хрєн редькі не слащщє
14.11.2025 17:44 Ответить
Боголюбов віддав квартиру заради прослуховування.
Тепер Карабас каже: "копайте далі"

В чи це не відплата від "папи" синку неслухняному?
14.11.2025 17:45 Ответить
Все таки дуже цікаво яка роль тут дєрьмака і татарова? Ну а бєню просто жаба давить. Адже він себе вважає "крьостим отцом"
14.11.2025 17:48 Ответить
Щоб ми всі розуміли , що при цій владі крадуть не мілліонами,
а мілліардами і це ще не все , так як схематоз продовжує працювати !!
14.11.2025 17:49 Ответить
"Хароший хлопець" - клеймо злочинців, що знімає всі підозри.
(Вся наша шваль або трампон).
Просто хароший хлопець.
Відпустіть, попросіть вибачення і дайте жити найкраще життя.

Все так просто у житті
14.11.2025 17:52 Ответить
Беня послав Гундосому меседж...
14.11.2025 18:00 Ответить
.... коли, як подейкують, переконав боголюбова прийняти пропозицію НАБУ
14.11.2025 18:05 Ответить
звичайно хороший.
істинний жид, як і він сам
14.11.2025 18:01 Ответить
Хресний батько мафії, караба-барабас зеленого лялькового театру надав пояснення журналістам з приводу драматургічної ролі однієї зі своїх ляльок.

Браво! Браво!
Карабас неперевершиний !
14.11.2025 18:01 Ответить
мабудь він про ЗЕ
14.11.2025 18:04 Ответить
Якби Зеленський не очолював корупцію то голову СБУ, МВС, генпрокурора та суддів обирали би нам міжнародні партнери серед українських громадян, а не він особисто вибираючи найбільш лояльного до себе щоб він виконував усі, навіть злочинні накази. Приклад затриманого працівника НАБУ, які записував квартиру Міндіча, по сфальсифікованій справі від СБУ тому доказ
14.11.2025 18:09 Ответить
То нехай той Коломойський здасть тих під@рів-мародерів...
14.11.2025 18:15 Ответить
Все по переду .
14.11.2025 18:22 Ответить
Озвався папа мафії.
14.11.2025 18:23 Ответить
голова у кремлі а єрмак та 🤡зеленський на Банкової ...
14.11.2025 18:26 Ответить
 
 