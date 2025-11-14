4 239 50
Коломойский: "Миндич – "стрелочник", он не тянет на главу мафии"
Бизнесмен Игорь Коломойский, который сейчас находится под стражей по делу о заказном убийстве, прокомментировал обвинения НАБУ против совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича в участии в коррупционной схеме в энергетике.
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Коломойский сказал, что он следит за делом Миндича.
"Я считаю, что Миндич – "стрелочник", он не тянет на главу мафии", – заявил бизнесмен.
Об отношениях с Миндичем
Коломойский подтвердил, что имел с ним хорошие отношения: "Хотя говорят, что это не профессия, но он хороший парень".
Также он добавил, что расследование в отношении Миндича не имеет никакого влияния на его собственное уголовное производство и эти процессы не пересекаются.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Luk Viktor
показать весь комментарий14.11.2025 17:33 Ответить Ссылка
Вадим Ва
показать весь комментарий14.11.2025 17:35 Ответить Ссылка
Leonid Mefodovskiy
показать весь комментарий14.11.2025 17:37 Ответить Ссылка
завгосп...? завгосп. Завгосп- консільйєрі.
Як він казав раніше - "мій піздюк"?
Як би буратін не грохнув свого папу, як буратін-***** свого папу - борю березовського.
Піськограй у всему копіює *****.🤫
БаблоМойський енд партнери відмстіли їхньому ж ставленику ЗЄлічке за свої сльозки та втрачені бабки
.
а його помічник Єрмак , так як всі новопризначені люди -
це його протеже за дуже не погані бабки ,
які вони відпрацьовують !!
Тепер Карабас каже: "копайте далі"
В чи це не відплата від "папи" синку неслухняному?
а мілліардами і це ще не все , так як схематоз продовжує працювати !!
(Вся наша шваль або трампон).
Просто хароший хлопець.
Відпустіть, попросіть вибачення і дайте жити найкраще життя.
Все так просто у житті
істинний жид, як і він сам
Браво! Браво!
Карабас неперевершиний !