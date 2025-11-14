Коломойский: "Миндич – "стрелочник", он не тянет на главу мафии"

Бизнесмен Игорь Коломойский, который сейчас находится под стражей по делу о заказном убийстве, прокомментировал обвинения НАБУ против совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича в участии в коррупционной схеме в энергетике.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Коломойский сказал, что он следит за делом Миндича.

"Я считаю, что Миндич – "стрелочник", он не тянет на главу мафии", – заявил бизнесмен.

Об отношениях с Миндичем

Коломойский подтвердил, что имел с ним хорошие отношения: "Хотя говорят, что это не профессия, но он хороший парень".

Также он добавил, что расследование в отношении Миндича не имеет никакого влияния на его собственное уголовное производство и эти процессы не пересекаются.

Миндичгейт

