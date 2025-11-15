"Коррупция - неотъемлемая часть экономики", - советник Ермака Подоляк на телемарафоне. ВИДЕО
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что коррупция является неотъемлемой частью современной экономики, независимо от политического режима.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
"Коррупция является неотъемлемой частью современной экономики. Независимо от того, живете ли вы в странах демократии или в авторитарных странах. Такие кейсы постоянно возникают. Вопрос в том, как быстро и как конкретно государство реагирует", - заявил советник главы ОП.
По словам Подоляка, украинская власть "быстро и жестко" отреагировала на коррупционный скандал в энергетике.
"День-два-три и была уже соответствующая реакция от президента и от государственных институтов. А что касается подозреваемых - расследование продолжается, но есть соответствующие подозрения и государство быстро и жестко на это реагирует. Соответствующие политические решения уже есть, и санкционные решения есть, и предварительные юридические", - заявил он.
- Напомним, что ранее Подоляк заявлял, что за коррупционными схемами в украинской энергетике стоит Кремль.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо особи, що їх кришують, відмовляться від них, як зеленський від друга і партнера, - КабМіндічів, і звинуватять їх в одноосібному казнокрадстві!!
"красти це нормально"
бо... всі крадуть
.
НЕ вкради
йдуть врозріз з моралью ЗЄлєні, отже, нам з вами НЕ по дорозі, підляче подоляче.
скоро люди скажуть вам "Арівідерче!" (геть !)
.
Вони вас мають справді за ідіотів. І правильно роблять.
Або повiшаня.
Конгениально» не является синонимом «гениально» и не означает высшую степень гениальности. Это не сверхгениальность, а именно сходство на уровне духа и таланта.
настільки цинічної брехні - світ не знав... тепер знає.
Ідіот.
ВиНєПанімаєте, ето ПРАВИЛЬНАЯ корупція !!!
Отже ж гниди зелені.
Бггг... яка? Дзвінок Міндічу шо вже час ставати на лижі і через який КПП треба їхати?
Сидять на потоках, крадуть мільярдами.
А потім своїми брехливими ротами агітують бідняків за це здихати. Відгородивши своє кодло бронями відстрочками а виплодків своїх повивозивши за кордон.
Не помагає брехлива агітація? Не біда. Ось вам банда людоловів, яка відловили вас як бродячих собак і допоможе вам здохнуть за золотий унітаз міндіча і цукермана.
Це невід'ємна частина економіки і життя.
Хуцпа на вуха лохторату який вже тримають за ідіотів.
І на Заході є.
Але,видається,тільки тут слуги урода возвели корупцію в ранг держ.політики.
Чи хто пам'ятає,як недавно одно непорозуміння говорило,що під час війни корупції не стало.
Щоб що, щоб відвернути будь-яку підозру до його оточення у корупційних діяннях?
А що робить столичний бізнес: приїзжає на місця,голова ова дочасно скасовує тендери з місцевим бізнесом і надає право столичному по самих дохідних напрямках.
Ще раз: люди, яким ми довірили захищати нас від кацапії - розмовляють між собою їхньою мовою й активно застосовують їхні практики "урядування".
На викрадені гроші будують собі палаци з басейнами, стайнями та спа-центрами!!
А лохам кидають тисячу грн.для підняття рейтингу
Зехерпіду , на чергових виборах !
..лися.День другий та скільки можна пакуватись...День третій,хто не сховався я не винуватий...
Ті хто поливали брудом Пороха за «свинарчуків» тепер переконують що корупція - це невідʼємна частина економіка. З такими економістами квартальними держава довго не проживе. Спочатку вони тєльняжки на собі рвуть що Зєля не знав про оборудки Мінліча і тут же вони відмазують Зєлю тезою що корупція це нормально. Новий лозунг зеленої шобли, можна йти з ним на вибори.
"Корупція - невід'ємна частина економіки".
Інакше туди би ніхто не пішов з середньої і нижньої ланки,а блискавичне збагачення- понад усе для тих.
У Києві на Майдані поставили пам'ятник хлопчику, який не пісяє.
Питають: А чому він не пісяє?
- Це український хлопчик, він - терпить!