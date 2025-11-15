РУС
3 560 76

"Коррупция - неотъемлемая часть экономики", - советник Ермака Подоляк на телемарафоне. ВИДЕО

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что коррупция является неотъемлемой частью современной экономики, независимо от политического режима.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"Коррупция является неотъемлемой частью современной экономики. Независимо от того, живете ли вы в странах демократии или в авторитарных странах. Такие кейсы постоянно возникают. Вопрос в том, как быстро и как конкретно государство реагирует", - заявил советник главы ОП.

По словам Подоляка, украинская власть "быстро и жестко" отреагировала на коррупционный скандал в энергетике.

"День-два-три и была уже соответствующая реакция от президента и от государственных институтов. А что касается подозреваемых - расследование продолжается, но есть соответствующие подозрения и государство быстро и жестко на это реагирует. Соответствующие политические решения уже есть, и санкционные решения есть, и предварительные юридические", - заявил он.

  • Напомним, что ранее Подоляк заявлял, что за коррупционными схемами в украинской энергетике стоит Кремль.

Читайте также: За коррупционными схемами в энергетике стоит Кремль, - советник главы ОП Подоляк

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигурант "Миндичгейта" Миндич сбежал из Украины на вип-такси, границу пересек в 2:09 ночи 10 ноября, - "Схеми"

Топ комментарии
+39
Яке ж ти паскудне і брехливе гімно як і вся зелена шобла....
показать весь комментарий
15.11.2025 19:58
+38
Цинічна брехня - невідʼємна частина зе-влади.
показать весь комментарий
15.11.2025 19:58
+18
Вже геть страх втратили. Говорять прямо: ми крадемо, і це нормально. А якщо вам не подобається, посадимо або пошлемо на нуль. Крапка.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке ж ти паскудне і брехливе гімно як і вся зелена шобла....
показать весь комментарий
15.11.2025 19:58
Повішені на вірьовці привладні корупціонери, напроти тих будівель дкуди вони були призначені, з Урядового кварталу, мотивують своїх послідовників, щоб не робили подібних крупційних схематозів!!!
Бо особи, що їх кришують, відмовляться від них, як зеленський від друга і партнера, - КабМіндічів, і звинуватять їх в одноосібному казнокрадстві!!
показать весь комментарий
15.11.2025 20:08
отже, ЗЄльоні паскуди накидують нам:

"красти це нормально"

бо... всі крадуть

.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:36
моральні застави українського народу, побудовані на 10 заповідях Божих, однією з яких є

НЕ вкради

йдуть врозріз з моралью ЗЄлєні, отже, нам з вами НЕ по дорозі, підляче подоляче.
скоро люди скажуть вам "Арівідерче!" (геть !)

.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:40
Цинічна брехня - невідʼємна частина зе-влади.
показать весь комментарий
15.11.2025 19:58
От подляка.....!!!
показать весь комментарий
15.11.2025 19:59
От скотина продажна... жополиз януковича...а тепер зільомского.
показать весь комментарий
15.11.2025 19:59
Випердиш Януковича....
показать весь комментарий
15.11.2025 20:00
Отакі слизькі типи будуть кожному режиму догоджувати
показать весь комментарий
15.11.2025 20:03
Воно абсолютне хворе...
показать весь комментарий
15.11.2025 20:00
Цинічна зелена ************.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:00
Во лье, цікаво і отаке відбірне лайно хто вірить?! Тебе подоляка за наводку по явору треба давним давно судити з агрохімією паскуда рашистська.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:01
Їжте, хохли_73%.

Вони вас мають справді за ідіотів. І правильно роблять.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:01
Так впишіть в констітуцію
показать весь комментарий
15.11.2025 20:01
Розстрiл , невiдьемна частина бородьби с такими уродами.
Або повiшаня.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:01
міша, ето конгєніально!!
показать весь комментарий
15.11.2025 20:01
??? Вы меня удивляете. А так же пятеро ваших конгениальных сообщника.
Конгениально» не является синонимом «гениально» и не означает высшую степень гениальности. Это не сверхгениальность, а именно сходство на уровне духа и таланта.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:43
Ще мабуть і сама ключова галузь .
показать весь комментарий
15.11.2025 20:01
Вже геть страх втратили. Говорять прямо: ми крадемо, і це нормально. А якщо вам не подобається, посадимо або пошлемо на нуль. Крапка.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:01
Так а шо змінилося, з перших днів війни так, а до війни просто крали. Нарід вирішив чомусь що війна це змінить, но не вгадав.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:03
Zельоні гниди Геббельса переплюнули

настільки цинічної брехні - світ не знав... тепер знає.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:02
А-а-а-а, так корупція це нормальне явище в економіці. Це її складова, невід'ємна частина. Попит-пропозиція, імпорт-експорт, виробництво, ВВП.... корупція.

Ідіот.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:03
Щойно падло рота відкриє - одразу стріляйте на звук, бо зелена прошм@нда не просто по вухах їздить, а намагається срати безпосередньо у мозок.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:04
"Корупція - невід'ємна частина економіки", - радник Єрмака Подоляк на телемарафоні.
ВиНєПанімаєте, ето ПРАВИЛЬНАЯ корупція !!!

Отже ж гниди зелені.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:04
Ага! А "корупціонери - "хороші господарники...".
показать весь комментарий
15.11.2025 20:07
Через один цей висєр весь Зєлємарафон треба розігнати.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:21
Їбанат!
показать весь комментарий
15.11.2025 20:04
Вони відчувають безкарнітсь, бо шо ви зробите? Військовий стан, мітингі/протести ні-ні, імпічмент ні-ні, вільне змі ні-ні. Можна лише хвалити найпотужнішого, а якщо ні, ти агент кремля, іпсошник, та ворог.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:04
показать весь комментарий
15.11.2025 20:04
Бачили очі що купували...
показать весь комментарий
15.11.2025 20:05
Варіація на тему кіно про чорну кішку. - Правопорядок в стране определяется не наличием в стране воров, а умением властей их обезвреживать (с)
показать весь комментарий
15.11.2025 20:05
це вам самим розумним українцям ,які топили за 🤡 в 19р... ця подоляцка тварина , дала по пиці ...шоб ви знали за кого вас тримають в ОПі...ця паскуда хай спробує таке розказати, в США або в ЄС ...
показать весь комментарий
15.11.2025 20:05
День-два-три і була вже відповідна реакція від президента і від державних інституцій. Джерело: https://censor.net/ua/n3585258

Бггг... яка? Дзвінок Міндічу шо вже час ставати на лижі і через який КПП треба їхати?
показать весь комментарий
15.11.2025 20:06
А *улі ви думали, Трускавецька Економічна Школа
показать весь комментарий
15.11.2025 20:06
Дядя Міша ти дурак-і це не запитання...
показать весь комментарий
15.11.2025 20:06
А брехня - невід'ємна частина опешної хуцпи.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:08
Дуже сподіваюсь, що цей піздоляк буде висіти на сусідній вербі поруч з ішаком.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:09
А скажіть де зараз ті корупціонери яких викривали ще за часів чучми, юща, петуховича, Порошенка? Хоч один отримав реальний срок? Потягали-потягали, потім пАрЄшалі все затихло і забулось. Боюсь, що і з цими підАрами буде таке саме...
показать весь комментарий
15.11.2025 20:11
***** ты дырявое!!!
показать весь комментарий
15.11.2025 20:11
за такий подолядський висер , ні одна держава не повинна давати дозвіл цієї псині , перетинати кордон ЄС чи взагалі всюди ...
показать весь комментарий
15.11.2025 20:11
Більш блюювотних персонажів ніж зелені мародери не придумаєш.

Сидять на потоках, крадуть мільярдами.

А потім своїми брехливими ротами агітують бідняків за це здихати. Відгородивши своє кодло бронями відстрочками а виплодків своїх повивозивши за кордон.

Не помагає брехлива агітація? Не біда. Ось вам банда людоловів, яка відловили вас як бродячих собак і допоможе вам здохнуть за золотий унітаз міндіча і цукермана.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:11
Корупція? Не проблема.

Це невід'ємна частина економіки і життя.

Хуцпа на вуха лохторату який вже тримають за ідіотів.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:14
Є то є,тільки який масштаб.
І на Заході є.
Але,видається,тільки тут слуги урода возвели корупцію в ранг держ.політики.
Чи хто пам'ятає,як недавно одно непорозуміння говорило,що під час війни корупції не стало.
Щоб що, щоб відвернути будь-яку підозру до його оточення у корупційних діяннях?
А що робить столичний бізнес: приїзжає на місця,голова ова дочасно скасовує тендери з місцевим бізнесом і надає право столичному по самих дохідних напрямках.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:12
В Україні корупція узаконена!
показать весь комментарий
15.11.2025 20:14
Бидлота кінчена !
Ще раз: люди, яким ми довірили захищати нас від кацапії - розмовляють між собою їхньою мовою й активно застосовують їхні практики "урядування".
На викрадені гроші будують собі палаци з басейнами, стайнями та спа-центрами!!
А лохам кидають тисячу грн.для підняття рейтингу
Зехерпіду , на чергових виборах !
показать весь комментарий
15.11.2025 20:23
З усіх,хто на нц-хтось погодився на тисячу?
показать весь комментарий
15.11.2025 20:40
Після корупційного скандалу з АТ "НАЕК Енергоатом" хоч якоюсь втіхою стає https://x.com/SA61W/status/1989515426397917325?s=20 інфа, що на пітьмі розпочався дикий треш з рахунками платників податків.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:15
***************** є часитиною економіки?????? Ниху...я себе ти Карл Маркс!!!!!!
показать весь комментарий
15.11.2025 20:15
Мішаня молодець, сцить зебілам прямо в писок. Зразу видно професіонала, а не як його недолугі інтернетовські боти
показать весь комментарий
15.11.2025 20:16
День перший,ви ще не зїб
..лися.День другий та скільки можна пакуватись...День третій,хто не сховався я не винуватий...
показать весь комментарий
15.11.2025 20:16
Куля в голові Подоляка - невідʼємний елемент в організмі кацапської гниди.
Ті хто поливали брудом Пороха за «свинарчуків» тепер переконують що корупція - це невідʼємна частина економіка. З такими економістами квартальними держава довго не проживе. Спочатку вони тєльняжки на собі рвуть що Зєля не знав про оборудки Мінліча і тут же вони відмазують Зєлю тезою що корупція це нормально. Новий лозунг зеленої шобли, можна йти з ним на вибори.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:18
Новий лозунг партії сн на виборах:
"Корупція - невід'ємна частина економіки".
показать весь комментарий
15.11.2025 20:31
Приехали панове, конечная
показать весь комментарий
15.11.2025 20:22
"Пазітівний вплив карупції на розвиток економіки!". Скоро! На всіх каналах Марахфону! Доклад Гудосика!
показать весь комментарий
15.11.2025 20:22
Дефективні менеджери Зеленського за 2025 рік збільшити корупцію на 200%, а в наступному році планують збільшити ще на 300%! Разом до перемоги над антикорупціонерами! Більше корисної і позитивної корупції!
показать весь комментарий
15.11.2025 20:30
Банда!!!
показать весь комментарий
15.11.2025 20:25
міша, ти ще цитатою К. Маркса підкріпи свій піз"ьож!
показать весь комментарий
15.11.2025 20:26
показать весь комментарий
15.11.2025 20:27
"Корупція - невід'ємна частина партіі сн".
Інакше туди би ніхто не пішов з середньої і нижньої ланки,а блискавичне збагачення- понад усе для тих.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:28
Де треба і де не треба використовують слово "кейси". Думають, що за вумних їх сприймуть.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:28
Тварина фсбешнау яка заробляє на геноциді Українців разом с жидами яка прилізли знищити Українців
показать весь комментарий
15.11.2025 20:32
ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА!!!!!!!!!!!!!ПОЛНЫЙ БЕЗМОЗГЛЫЕ!!!!!!!!!!!! ТВАРИ!!!!!!!!!!!РАССТРЕЛ ВСЕМ ТВАРЯМ!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.11.2025 20:33
Що ти,паскуда,гониш?Ти хочеш відбілити свого боса?В Україні всі знають що без Єрмака нічого не робиться,ніхто не призначається.ЗЕлені на цьому спалилися.4 місяці назад що ви хотіли зробити з САП і НАБУ?Хотіли зробити їх ручними,але завдяки суспільству,обісравшись,ви пішли на поступки.Де обіцяне ЗЕленським,що будуть у нього в команді Свинарчуки він піде.Ну то хай іде.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:33
Як ж це нагадує часи Януковича....Яник теж тоді усім росказував і доводив що корупція- то є нормальне явище і це як додатковий вид заробітку для держслужбовців. І усіляко тоді поширював і провадив у життя ідеі законноі корупціі...... Бо цей Подоляк і був тоді консультантом при «Партіі регіонів». Зараз консультантом при Єрмаку.....,І зараз знову те саме....Тому і не дивно що все це ригівське лайно при зеленському повернулося до влади, і його перемогу на виборах 2019 року називають антимайдановським реваншем....
показать весь комментарий
15.11.2025 20:34
Почему воры во власти преимущественно лица еврейской национальности?? Мне один еврей обьяснил что это они так мстят за то что Гитлер в своё время их почти всех не уничтожил. Прав он или нет не знаю...
показать весь комментарий
15.11.2025 20:36
конечно прав, но многим стыдно в этом признаться
показать весь комментарий
15.11.2025 20:43
кончений підар. я б його стратив першим
показать весь комментарий
15.11.2025 20:38
... за кого вони сприймають нас ,українців?
показать весь комментарий
15.11.2025 20:41
мені здається за бовбурів 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.11.2025 20:44
Анекдот:
У Києві на Майдані поставили пам'ятник хлопчику, який не пісяє.
Питають: А чому він не пісяє?
- Це український хлопчик, він - терпить!
показать весь комментарий
15.11.2025 20:42
"Держава відреагувала швидко та жорстко" - це коли зранку по хліб, а ввечері вже на БЗВП. Або коли там штраф не оплатив, а через 15 днів він оп - і автоматично збільшився вдвічі. Оце швидко та жорстко. Це держава вміє.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:44
Хоча б для проформи обкладіть ворюг пдв та війсковим збором.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:46
Одно слово- ******!!!
показать весь комментарий
15.11.2025 20:46
 
 