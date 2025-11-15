"Коррупция - неотъемлемая часть экономики", - советник Ермака Подоляк на телемарафоне. ВИДЕО

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что коррупция является неотъемлемой частью современной экономики, независимо от политического режима.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"Коррупция является неотъемлемой частью современной экономики. Независимо от того, живете ли вы в странах демократии или в авторитарных странах. Такие кейсы постоянно возникают. Вопрос в том, как быстро и как конкретно государство реагирует", - заявил советник главы ОП.

По словам Подоляка, украинская власть "быстро и жестко" отреагировала на коррупционный скандал в энергетике.

"День-два-три и была уже соответствующая реакция от президента и от государственных институтов. А что касается подозреваемых - расследование продолжается, но есть соответствующие подозрения и государство быстро и жестко на это реагирует. Соответствующие политические решения уже есть, и санкционные решения есть, и предварительные юридические", - заявил он.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Напомним, что ранее Подоляк заявлял, что за коррупционными схемами в украинской энергетике стоит Кремль.

Читайте также: За коррупционными схемами в энергетике стоит Кремль, - советник главы ОП Подоляк

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигурант "Миндичгейта" Миндич сбежал из Украины на вип-такси, границу пересек в 2:09 ночи 10 ноября, - "Схеми"