"Корупція – невід’ємна частина економіки", - радник Єрмака Подоляк на телемарафоні. ВIДЕО
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що корупція є невід'ємною частиною сучасної економіки, незалежно від політичного режиму.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Корупція є невід'ємною частиною сучасної економіки. Незалежно від того, чи живете ви в країнах демократії чи в аторитарних країнах. Такі кейси постійно виникають. Питання в тому, як швидко і як конкретно держава реагує", - заявив радник глави ОП.
За словами Подоляка, українська влада "швидко та жорстко" відреагувала на корупційний скандал в енергетиці.
"День-два-три і була вже відповідна реакція від президента і від державних інституцій. І щодо підозрюваних - розслідування продовжується, але є відповідні підозри і держава швидко та жорстко на це реагує. Відповідні політичні рішення вже є, і санкційні рішення є, і попередні юридичні", - заявив він.
- Нагадаємо, що раніше Подоляк заявляв, що за корупційними схемами в українській енергетиці стоїть Кремль.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
--------------------------------------------------------------------------------------------
Особенно, когда в стране война и враг наступает.
И обратите внимание, кто оправдывает коррупцию? Советник Ермака.
Если бы Ермак был ... , то он уже уволил бы Подоляка за такие слова.
А раз Подоляк это говорит, значит он никого не боится.
Это - мировозрение ОП и Ермака в частности, так как они наверное внутри этой "особенности" экономики и для них это норма. Будни.
И еще вот что их "роднит":
У Подоляка брат был полковником ФСБ.
У Ермака отец - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке.
А бывших не бывает.
"Коррупция характерна для многих, если не для всех стран мира. Ничего здесь необычного нет. Вопрос в степени коррупции и в способности общества, готовности и способности бороться с этим явлением», - отметил президент рфии.
Десь ми таке вже чули
Подоляк з Зе черпають свої погляди державотворення з рфіїї!?
Утиски та переслідування медіа і антикорупціонерів, оппозиціонерів, ручне СБУ, ДБР та прокуратура..
Ми, що перетворюємося на малоросію
А Зе перетворюється на копію путіна!?
Потрібна негайна екстрадиція друзів-втікачів потужного до СІЗО НАБУ - вони зізнаються! Для цього треба негайно підключати інтерполу та інші інстанції.
Міндіч був громадянином України під час корупційних дій і крапка. На яких засадах, як подарунок, зе обрізав повноваження Українських правоохоронців позбавивши кращого друга українського громадянства? Це не є запобігання розслідуванню?
Від зе вже смердить: топ-корупцією під час війни яка унеможливлює перемогу, зв'язками зі спецслужбами країни-агресора, тиранією яка підриває моральні застави Українців, ослабленням внутрішніх інститутів шляхом призначення їх керівниками ворожих агентів (про Бакканова забули чогось).
Все це вже виглядає як кероване нашестя ворожих агентів, яке внутрішньо руйнує державу Україна.
До речі, конституція ж на паузі, можна було би і допитати з пристрастю все оточення агента Буратіно!
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
Корупція - невід'ємна частина української економіки.
А міндич - то, взагалі, влада?
І це вже навіть не корупція, корупція - то хабарі, такі відкати - це розкрадання бюджету в особливо великих розмірах.
А без вкрадених грошей на дрони, ракети,фламінги
ЗЕЧОРТ не проживе