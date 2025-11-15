"Корупція – невід’ємна частина економіки", - радник Єрмака Подоляк на телемарафоні. ВIДЕО

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що корупція є невід'ємною частиною сучасної економіки, незалежно від політичного режиму.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Корупція є невід'ємною частиною сучасної економіки. Незалежно від того, чи живете ви в країнах демократії чи в аторитарних країнах. Такі кейси постійно виникають. Питання в тому, як швидко і як конкретно держава реагує", - заявив радник глави ОП.

За словами Подоляка, українська влада "швидко та жорстко" відреагувала на корупційний скандал в енергетиці.

"День-два-три і була вже відповідна реакція від президента і від державних інституцій. І щодо підозрюваних - розслідування продовжується, але є відповідні підозри і держава швидко та жорстко на це реагує. Відповідні політичні рішення вже є, і санкційні рішення є, і попередні юридичні", - заявив він.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, що раніше Подоляк заявляв, що за корупційними схемами в українській енергетиці стоїть Кремль.

Читайте також: За корупційними схемами в енергетиці стоїть Кремль, - радник глави ОП Подоляк

Міндічгейт

Дивіться також: "Міндічгейт": Починається перезавантаження ключових енергетичних держпідприємств, - Зеленський. ФОТО