УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10215 відвідувачів онлайн
Новини Міндічгейт
22 451 233

"Корупція – невід’ємна частина економіки", - радник Єрмака Подоляк на телемарафоні. ВIДЕО

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що корупція є невід'ємною частиною сучасної економіки, незалежно від політичного режиму.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Корупція є невід'ємною частиною сучасної економіки. Незалежно від того, чи живете ви в країнах демократії чи в аторитарних країнах. Такі кейси постійно виникають. Питання в тому, як швидко і як конкретно держава реагує", - заявив радник глави ОП.

За словами Подоляка, українська влада "швидко та жорстко" відреагувала на корупційний скандал в енергетиці.

"День-два-три і була вже відповідна реакція від президента і від державних інституцій. І щодо підозрюваних - розслідування продовжується, але є відповідні підозри і держава швидко та жорстко на це реагує. Відповідні політичні рішення вже є, і санкційні рішення є, і попередні юридичні", - заявив він.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

  • Нагадаємо, що раніше Подоляк заявляв, що за корупційними схемами в українській енергетиці стоїть Кремль.

Читайте також: За корупційними схемами в енергетиці стоїть Кремль, - радник глави ОП Подоляк

Міндічгейт

Дивіться також: "Міндічгейт": Починається перезавантаження ключових енергетичних держпідприємств, - Зеленський. ФОТО

Автор: 

корупція (5066) Подоляк Михайло (300)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+122
Яке ж ти паскудне і брехливе гімно як і вся зелена шобла....
показати весь коментар
15.11.2025 19:58 Відповісти
+106
Цинічна брехня - невідʼємна частина зе-влади.
показати весь коментар
15.11.2025 19:58 Відповісти
+52
Вже геть страх втратили. Говорять прямо: ми крадемо, і це нормально. А якщо вам не подобається, посадимо або пошлемо на нуль. Крапка.
показати весь коментар
15.11.2025 20:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
"Корупція - невід'ємна частина економіки", - радник Єрмака Подоляк
--------------------------------------------------------------------------------------------
Особенно, когда в стране война и враг наступает.
И обратите внимание, кто оправдывает коррупцию? Советник Ермака.
Если бы Ермак был ... , то он уже уволил бы Подоляка за такие слова.
А раз Подоляк это говорит, значит он никого не боится.
Это - мировозрение ОП и Ермака в частности, так как они наверное внутри этой "особенности" экономики и для них это норма. Будни.
И еще вот что их "роднит":
У Подоляка брат был полковником ФСБ.
У Ермака отец - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке.
А бывших не бывает.
показати весь коментар
16.11.2025 07:08 Відповісти
Ого під@рів плющить.....
показати весь коментар
16.11.2025 07:19 Відповісти
Це і є обличчя і сутність марахфону. Виправдовувати та возвеличувати владу руйнівників України чорними ротяками фсбешної агентури.
показати весь коментар
16.11.2025 07:43 Відповісти
Краще їдь додому, в бсср
показати весь коментар
16.11.2025 08:28 Відповісти
Краще не вилазьте пі...ри.. сидіть не звіздіть...як пістолет є, то застрельтеся..
показати весь коментар
16.11.2025 08:47 Відповісти
Слава Аль Капоне ! Чи не завдяки йому сшА остаточно перетворились у світовий бастіон демократії, проливаючи по всій землі ріки невинної крові (в тім числі й, чи не найбільше, в Україні) ?!
показати весь коментар
16.11.2025 09:09 Відповісти
Цитата 01.08.25 в.в. ху.. ло:
"Коррупция характерна для многих, если не для всех стран мира. Ничего здесь необычного нет. Вопрос в степени коррупции и в способности общества, готовности и способности бороться с этим явлением», - отметил президент рфии.
Десь ми таке вже чули
Подоляк з Зе черпають свої погляди державотворення з рфіїї!?
Утиски та переслідування медіа і антикорупціонерів, оппозиціонерів, ручне СБУ, ДБР та прокуратура..
Ми, що перетворюємося на малоросію
А Зе перетворюється на копію путіна!?
показати весь коментар
16.11.2025 09:48 Відповісти
Безумовно корупція є в інших державах але не в таких масштабах і не за таких обставин і ту корупцію не очолює уряд і ********** країни, а подоляку порада -запишись до війська і там розповідай що без корупції не буде діла.
показати весь коментар
16.11.2025 09:51 Відповісти
Корупція - невід'ємна частина "зеленої" влади на чолі з так би мовити "панами" Зеленським та Єрмаком...
показати весь коментар
16.11.2025 09:57 Відповісти
Идиот.
показати весь коментар
16.11.2025 09:58 Відповісти
Як шакальонок якій смішив кодло яник-овоща може мати хоч якусь мораль? Навколо нього завжди було: вкради, відмий, надури...., та ще й пейсатий ген.
Потрібна негайна екстрадиція друзів-втікачів потужного до СІЗО НАБУ - вони зізнаються! Для цього треба негайно підключати інтерполу та інші інстанції.
Міндіч був громадянином України під час корупційних дій і крапка. На яких засадах, як подарунок, зе обрізав повноваження Українських правоохоронців позбавивши кращого друга українського громадянства? Це не є запобігання розслідуванню?
Від зе вже смердить: топ-корупцією під час війни яка унеможливлює перемогу, зв'язками зі спецслужбами країни-агресора, тиранією яка підриває моральні застави Українців, ослабленням внутрішніх інститутів шляхом призначення їх керівниками ворожих агентів (про Бакканова забули чогось).
Все це вже виглядає як кероване нашестя ворожих агентів, яке внутрішньо руйнує державу Україна.
До речі, конституція ж на паузі, можна було би і допитати з пристрастю все оточення агента Буратіно!
показати весь коментар
16.11.2025 10:28 Відповісти
Это но так оправдывается.Мудило. Пока по стране по гривне собирают военным, уроды воруют миллионами, а другие делают вид что не замечают
показати весь коментар
16.11.2025 10:43 Відповісти
Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
показати весь коментар
16.11.2025 10:59 Відповісти
" корупція, яка зберігається за нинішньої влади є вимушеною - головним чином, тому що владі доводиться красти, щоб на ці гроші хоч частково інформаційно й організаційно протистояти атаці обʼєднаних путінсько-олігархічних інформаційних військ." - https://babel.ua/news/21922-u-facebook-obgovoryuyut-post-karla-voloha-pro-vimushenu-korupciyu-v-ukrajini-tri-tezi-yaki-oburili-merezhu Карл Волох, 2018 рік.
показати весь коментар
16.11.2025 11:08 Відповісти
П...дар...
показати весь коментар
16.11.2025 11:10 Відповісти
Невідємною частиною боротьби з корупцією є іі викорення, тобто смертна кара, дуже допомагає.
показати весь коментар
16.11.2025 11:17 Відповісти
оцьому брехливому зеленому пропогандону потрібно кожного дня нагадувати як зелений іфіс єрмака хотів закатать в асфальт набу і сап а верховний хряк поставив всю оту ***** на голосування у вр і кишенькова шавка офісу ..генпрокурор.. прикрив би сраку шміндіча чегевари і всієї опг з банкової . та завдяки протестам і євросоюзу відіграли назад --- тепер ця зелена шмаркля розповідає яка в нас боротьба з корупцією
показати весь коментар
16.11.2025 11:21 Відповісти
Ватоголова гнида "підляк" виправдовує єрмакотатарівських потвор!
показати весь коментар
16.11.2025 12:10 Відповісти
Пан радник Зеленського забув додати одне дуже важливе слово у його «гіпотезу»:
Корупція - невід'ємна частина української економіки.
показати весь коментар
16.11.2025 12:30 Відповісти
Слуги народа крадуть «як за царя».
показати весь коментар
16.11.2025 12:32 Відповісти
Щось нове. Це де таке написано, в Конституції? Що влада має покрасти? Особливо під час війни. Це почесний обовʼязок?

А міндич - то, взагалі, влада?

І це вже навіть не корупція, корупція - то хабарі, такі відкати - це розкрадання бюджету в особливо великих розмірах.
показати весь коментар
16.11.2025 12:41 Відповісти
"Корупція - невід'ємна частина Зекономіки", - радник Єрмака Подоляк
А без вкрадених грошей на дрони, ракети,фламінги
ЗЕЧОРТ не проживе
показати весь коментар
16.11.2025 12:49 Відповісти
розповіш це в набу
показати весь коментар
16.11.2025 12:57 Відповісти
Дядьку подоляк, ти *********?
показати весь коментар
16.11.2025 13:06 Відповісти
Это агент КГБ Беларуси
показати весь коментар
16.11.2025 13:31 Відповісти
еще одно малоПИД,,,роское Зе Чмо, ты это расскажи своему дохлому брату фсбэшнику....и еще добавь про Чонгар, князева, халимона, менгера, кирюшу тимошенко, шурму, резникова, фсбэшника Елдака, коробельную сосну, Хламидию, колю котлету и т.д ...если Украина не избавится от этой Зе Гниды и его кодлы ....конец Оманский договорняк и проект "буратино" во всей красе....за всем этим пиз....м стоит гундявая Мразь!!!
показати весь коментар
16.11.2025 13:42 Відповісти
Корупція є результатом диктатури бюрократичного класу, коли бюрократія сама пише закони, сама їх виконує і сама контролює їх виконання. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.11.2025 13:56 Відповісти
Дійсно, важливо, хто як реагує. Можна щось зробити, а можна без кінця робити дуже пафосні, але ПУСТОПОРОЖНІ заяви, напр.: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОСОБИСТО обіцяв САДЖАТИ В ТЮРМУ ЗА ОДНУ ГРИВНЮ ХАБАРА. (Чого тоді чекати зараз Чернишову за ХАБАР В ОДИН МЛН. ДОЛАРІВ? Шибениці???) // «ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html#_blank НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/#_blank Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html#_blank https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
показати весь коментар
16.11.2025 15:27 Відповісти
Коли я чую про Подляка (та його колєг СєрЛещя і Мустафу), згадується фоточка, як вони всі януковощу в пику заглядали з улесливими посмішечками, коли той по пеньках стрибав. Всі вони януковські кадри.
показати весь коментар
16.11.2025 20:28 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 