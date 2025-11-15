"Міндічгейт": Починається перезавантаження ключових енергетичних держпідприємств, - Зеленський. ФОТО
Починається перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.
Зеленський додав, що сьогодні разом із премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій.
"Енергоатом"
Зза тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової і фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому - повне перезавантаження правління "Енергоатому".
"Укргідроенерго"
Передбачено термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії і доформування наглядової ради.
Оператор газотранспортної системи України
Передбачено доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії.
"У "Нафтогазі України" з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року. У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах", - зазначив Зеленський.
Також він доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами.
"На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути і буде оперативна й справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет", - резюмує Зеленський.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
треба їх позбуватись радикальним чином !
А джерело його походження відоме - це злочинна діяльність "друзів-партнерів" чи інших близьких до першої посадової особи держави людей через зловживання впливом. При цьому вплив цей може бути цілковито ефемерним. Але тут головне, щоби в очах зацікавлених у владних протекціях осіб існування такого мало беззаперечний статус.
Виникає питання: чому у державному організмі високопосадовці-технократи, які не пов'язані з корупцією, здебільше прогинаються перед обличчям "племінників Горбачова", дивлячись "крізь пальці" на їхні шахрайські схеми? Та тому, що сама система вертикалі зе-влади наразі побудована таким чином, що топ-чиновники з кар'єрних міркувань воліють не втручатись у злоякісні схематози "любих друзів", резонно гадаючи, що все це може відбуватись за мовчазної згоди гаранта, тож краще зайвий раз не ризикувати власними посадами й не наражатись на "царський" гнів.
Наразі не відомо чи існував корупційний інтЕрес у Зеленського в цій історії. Можна лише висловлювати якісь припущення.
Тож, припустімо, що президент таки був "в темі". Тоді, виходить, що ціна питання за даними НАБУ - це по максимуму $100 млн., прокручених через бек-офіс фігурантів справи.
Гм. Щось задрібно, як для ймовірного зловісного учасника "оманського" договірняка січня 2020-го зі здачі України *******, ціна питання якого за https://www.volyn.com.ua/news/140400-krov-zabudut-kolomoiskyi-zaproponuvav-prodaty-ukrainu-putinu-za-100-miliardiv словами Коломойського - протеже переможця президентських перегонів-2019, - це $100 млрд.
Отже, або те, або друге?
Чи може не було ніякого "хлопчика"?
Зле, що у чесність Зеленського, який зараз обіймає найвищу посаду воюючої держави, вже мало хто з українців вірить.
Кажуть, що дурень, якщо усвідомив, що він дурень, вже не дурень. Це точно не про Зе. Він вважає, що якщо буде робити так, як і робив, але з новими контролерами, то щось змінеться. Розуму, освіти і досвіду не вистачає зрозуміти, що проблема саме в ньому. Він вважає себе самим розумним і не хочить бачити навколо себе когось, хто дійсно розумний, хто має свою думку, хто сперечається з "найвеличнішим", хто відстоює свої принципи. Як результат маємо владу дурників. Подивіться на цих прем'єрів і міністрів. Це ж безхребетні створіння. Їх не можна називати урядом. Боже, за що це нам!!!!! Якщо якимось дивом відіб'ємось від орків і врятуємо Україну, то в центрі Києва треба встановити монумент жертвам "голосування по приколу" і всі діточки України мають відвідати цей монумент і побачити до чого призводить "прикольне" голосування. Щоб never ever...
