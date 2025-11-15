"Міндічгейт": Починається перезавантаження ключових енергетичних держпідприємств, - Зеленський. ФОТО

Починається перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.

Зеленський додав, що сьогодні разом із премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій.

Зза тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової і фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому - повне перезавантаження правління "Енергоатому".

"Укргідроенерго"

Передбачено термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії і доформування наглядової ради.

Оператор газотранспортної системи України

Передбачено доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії.

"У "Нафтогазі України" з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року. У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах", - зазначив Зеленський.

Також він доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами.

"На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути і буде оперативна й справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет", - резюмує Зеленський.

