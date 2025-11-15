"Міндічгейт": Починається перезавантаження ключових енергетичних держпідприємств, - Зеленський. ФОТО

Починається перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями.

Зеленський додав, що сьогодні разом із премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій.

Зеленський, Свириденко та Соболев

"Енергоатом"

Зза тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової і фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому - повне перезавантаження правління "Енергоатому".

"Укргідроенерго"

Передбачено термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії і доформування наглядової ради.

Оператор газотранспортної системи України

Передбачено доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії.

"У "Нафтогазі України" з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року. У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах", - зазначив Зеленський.

Також він доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами.

"На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути і буде оперативна й справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет", - резюмує Зеленський. 

Зєльонкіна в першу чергу треба вивантажити на смітник.
15.11.2025 16:23 Відповісти
Financial Times «Мішки кешу та золотий унітаз: корупційна криза поглинає уряд Зеленського»

15.11.2025 16:22 Відповісти
ці курви тягнуть на дніще Україну

треба їх позбуватись радикальним чином !

.
15.11.2025 16:26 Відповісти
Земразота 7- рік , під час війни займаетьсь очізамилюванням , і то , з під палки , спонсорів інших Держав , переставляетє , ліжки в згнившиму сіфілісно-гонорейному борделі : кротів , гнид -мародерів ! По факту , зеублюдки , знущаються над українцями і світовими лідерами Вжє перезавантаживали кабмін , пересадивши , злодія -мародера , зрадника Галущенко з коханкою з одного місця на інше , а гамадріл міндіч гр . Ізраїля , який всі роки війни володів , діамантовою імперіею , сплачував мільйнні податки агресору , не маючи жодних повноважень і допуску до Держ Таемниці віддавав розпорядження МО , закуповувати неякісні бронежилети для бійців , а " двушка" передавав на москву , призначав послицею воровку Стефанішину , щоб зганьбити дип корпус і Україну ………Зейло вирішив , що воно поза підозрою , да ти -ІУДА МЕГАМАРОДЕР !дах зеленого спрута зе ностри , Агент" буратіно" безсоромний збоченець
15.11.2025 16:44 Відповісти
Зеленський має йти у відставку! Президент мародерів нам не потрібен!
Взамін Мінінтеграції створили МінДіч
Щоб уся зелена мразота подохла, завантажена і перезавантажена
Вас всіх потрібно відвантажити - куди там Маск планує - на Марс
Вони й Марс обдеруть, а по дорозі Місяць ********.
Це колись ригів розносили по смітниках (шуфрич підтвердить), а тепер зелених тре розвішувати по каштанах, бо ж ціна на кров українців вирісла у рази.
Перезавантаження потрібно робити зі зниження тарифів для громадян на всі комунальні послуги під час війни.
Про тарифи треба було думать в 19-му, як на вибори йшли.
А з 14 по 19 все було гаразд?
Вектор руху був позитивний, тільки і всього. Потім розвернулись на 180 градусів.
Піди забери тисячу від "зеленого благодєтєля", бо ще без тебе потратять.
Члєнограй -згинь!
воно перезавантажує.... нове ЗЄлайно у старі ЗЄміхи.

.
О...Смарагдовий пацюк виліз.Перезавантажувач х...єв.
ви вважаєте я буду його захищати? ні. не буду. але й наклепи зводити теж не буду.
Критична інфрастуктура, дух перевів на Мальдівах, і знову з головою пірнув у фінансові потоки на Батьківщині.
Скажіть убогому, що окрім "перезавантаження" в українській мові є ще безліч інших слів.
Ага, потужних і незламних
Вийди з Банкової,розбійник.
Цей скоморох реально робить вигляд що його куми, друзі та партнери дорвалися до державних посад, а відповідно і коштів, виключно не через нього, а випадково. Так просто співпало.) Бубачка ні в чому не винен.
та він🤢🤥🎪 в очі за 7 р , свого подельніка міндіча і чернишова , в очі не бачив , а факт по смс , то проіски ворожі
Навіть власну днюху святкував на якійсь хазі (не міндіча)
Зепрезидент може сказати, що і з Єрмаком не спілкувався майже рік.😬
Не успели отмасштабировать и не тебе-перезагрузка. Это не тот Нео, которого мы ищем...
Тільки мені стало млосно після прочитання заголовку?
"Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці..."

Тільки в енергетиці?
А вастальном, прєкрасная маркіза
Фсьо харашо фсьо харашо!?
Пчёлы против мёда ?
Мухи проти г.івна.
вірю
Хто поверне моїх друзів гнида ?
скоріше сліди замітають
Фотограф постарався , такі ракурси - портфоліо- фотосесія, фотоетюди, маски шоу. - Піткин Рожу 😆
У Свириденко - хоч інтелігентне обличчя, самоконтроль видно. Сімейна династія.

Грінчучка - навіть на фото не заховаєш дурочку, очі та вираз обличчя видають тухлу дєшьовку (біографії її не знаю)
Позволю себе с Вами не огласится. У Свириденко просто очки
До речі, так. Хтось тут казав, що у молодому віці це також може бути психологічною спробою відсторонитися від людей і жити у своїй фортеці
тарифи поверни назад *****
Сказал, что с Миндич &Co хватит. Теперь лругие будут нас грабить
Гнида зеленський тобі це шоу не допоможе гандон ти.
Себе перезавантаж чучело ти гниле!!!!!
Ого
Ти просто нікчемне брехло. В тебе АМКУ Кириленко очолює, який має дві підозри в збагатченні на 130 млн. і Шурма, який втік в Австрію сидить в наглядовій раді Нафтогазу.
*здуйте ремонтувати та запускати вцілілі реактори ЧАЕС, бо енергії мало.
ТЦК вже перезавантажили, допомогло?
Почув таку версію Міндічгейту: насправді,це Торчокгейт,Міндіч просто щось типу зіц-прєдсєдатєля Фунта,оці 100 млн.баків це не класична кража грошей,це гроші т.з. чорна каса,для виплат бонусів і зарплат в конвертах міністрам,депутатам,чекістам,прокурорам,суддям тощо,для їх лояльності. До речі,ті хто були затримані,сидять не в звичайних камерах Лук"яна,а у віп,по одному у 2-во місних номерах,заставу за них внесли,якісь невідомі люди і фірми оформлені на викрадені паспорти....
Скоморох зайнявся переставлянням стільців під суфльор
Ні.власник борделю вирішив поміняти місцями ліжка....
А в цього знову перезавантаження.
Мабуть, одних мафіозі на інших.
Ти йому сери міжи очі, а воно каже, що дощ іде...
Перезавантаження корупції, тепер будуть оптимально виводити кеш!
Тебе і твою і молоду команду треба не на звалище історії а просто на звалище,краще в петлі.
по чесному і по справедливості він вже кілька раз заробив на смертну кару
там і зрада масштабна і обкрадання країни під час війни
ціла банда
А мав розпочатися більш логічно. Така схема не могла існувати без великого "даху". Тому непричетні мали запустити активне розслідування всіх, хто до цього має відношення. Але Зеленскій відводить увагу лохторату заявами про розслідування, а не розслідуванням.
Крадії міняють одних крадіїв на інших крадіїв)))
тобто в інших міністерствах, наприклад на оборонці, зепідари і далі крадуть і то нічого страшного
Слышь, вантажник, ****** ты уже всех. Тебе бы отдыхнуть лет пятнадцать с конфискацией.
"перезавантаження" трохи виглядає як погроза
Звідки ж виникло це явище під назвою "Міндічґейт"?
А джерело його походження відоме - це злочинна діяльність "друзів-партнерів" чи інших близьких до першої посадової особи держави людей через зловживання впливом. При цьому вплив цей може бути цілковито ефемерним. Але тут головне, щоби в очах зацікавлених у владних протекціях осіб існування такого мало беззаперечний статус.
Виникає питання: чому у державному організмі високопосадовці-технократи, які не пов'язані з корупцією, здебільше прогинаються перед обличчям "племінників Горбачова", дивлячись "крізь пальці" на їхні шахрайські схеми? Та тому, що сама система вертикалі зе-влади наразі побудована таким чином, що топ-чиновники з кар'єрних міркувань воліють не втручатись у злоякісні схематози "любих друзів", резонно гадаючи, що все це може відбуватись за мовчазної згоди гаранта, тож краще зайвий раз не ризикувати власними посадами й не наражатись на "царський" гнів.
Наразі не відомо чи існував корупційний інтЕрес у Зеленського в цій історії. Можна лише висловлювати якісь припущення.
Тож, припустімо, що президент таки був "в темі". Тоді, виходить, що ціна питання за даними НАБУ - це по максимуму $100 млн., прокручених через бек-офіс фігурантів справи.
Гм. Щось задрібно, як для ймовірного зловісного учасника "оманського" договірняка січня 2020-го зі здачі України *******, ціна питання якого за https://www.volyn.com.ua/news/140400-krov-zabudut-kolomoiskyi-zaproponuvav-prodaty-ukrainu-putinu-za-100-miliardiv словами Коломойського - протеже переможця президентських перегонів-2019, - це $100 млрд.
Отже, або те, або друге?
Чи може не було ніякого "хлопчика"?
Зле, що у чесність Зеленського, який зараз обіймає найвищу посаду воюючої держави, вже мало хто з українців вірить.
А от 100 років назад - офіційна позиція єврейських політичних представників та громад була на боці УНР, оскільки вона гарантувала євреям безпрецедентні національні права.
Мабуть, тому у ЧК-ОГПУ було 90 % євреїв, зі славнозвісною Розаліею Землячкою (Залкинд).
Настоящий артист,и бровью не повёл после всех обвинений.А ведь все назначения такого уровня шли через него и с его согласия.Так,что он точно в теме.Повторилась ситуация 22 года при сдаче Юга Украины колаборантами, им же назначенных и тогда он тоже был ни при чём.Какой непотопляемый у нас през.
Заткни пельку , ЗЛН-ПНХ
Ішак і надалі вішає лапшу своїми "перезавантаженнями". Це обурене чмо, користуючись недоторканістю, очолює злочинне угрупування. Усе, т.з. "президенство" цього мудака - яскравий приклад зрадництва.
обКурене чмо
Найкраще перезавантаження - це прикувати кайданками всіх зелених мародерів до об'єктів енергетики України і трохи почекати.
Деркач в поті чола шукає кандидатів на перезавантаження.
В Україні срізь 3,14здєц,а зєлєнскій маладєц!
Нових боровів приставлять до корита?
Головному мародеру країни написали новий сценарій, тепер він грає роль основного борцуна з корупцією, в цинізмі і лицемірстві непоступаючись кремлівськими кукловодам.
Питання, на кого міняти цього найвелічнівавшега руководятела..!? Кандидатури є ??
міндичинят хватить для всіх ???
Перезавантаження відбулось у 2019-му році, коли всі державні прибуткові корпорації, навіть укрзалізниця, відразу стали збитковими.
То теперішнє перезавантаження має відбуватись без участі зеленського і його кодли.
Є ще такі що вірять керівнику шобли міндичів і цукерманів?
Ти спочатку Міндіча в розшук оголоси, реформатор }{еров. Хай 100М повертає.
Кажуть, що дурень, якщо усвідомив, що він дурень, вже не дурень. Це точно не про Зе. Він вважає, що якщо буде робити так, як і робив, але з новими контролерами, то щось змінеться. Розуму, освіти і досвіду не вистачає зрозуміти, що проблема саме в ньому. Він вважає себе самим розумним і не хочить бачити навколо себе когось, хто дійсно розумний, хто має свою думку, хто сперечається з "найвеличнішим", хто відстоює свої принципи. Як результат маємо владу дурників. Подивіться на цих прем'єрів і міністрів. Це ж безхребетні створіння. Їх не можна називати урядом. Боже, за що це нам!!!!! Якщо якимось дивом відіб'ємось від орків і врятуємо Україну, то в центрі Києва треба встановити монумент жертвам "голосування по приколу" і всі діточки України мають відвідати цей монумент і побачити до чого призводить "прикольне" голосування. Щоб never ever...
...для початку треба повернути вкрадені гроші цими аматорами.
Чи призначити хочуть нових злодіїв?
потужний вихід з ситуації коли попався на розкраданні грошей це перезавантаження.поставиш інших,буде та сама куйня.
зелена шмаркля,мудак
Перезавантаження
"Миндичгейт": Начинается перезагрузка ключевых энергетических госпредприятий, - Зеленский.
ПЕРЕЗАГРУЗКА БУДЕТ ВЕЧНО ПОКА ЗЕ. У ВЛАСТИ ..............
Позор Украины,главный мародер.
хапуг поміняють місцями
А може для початку перезавантажити кабмін і опу?
