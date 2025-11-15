"Миндичгейт": Начинается перезагрузка ключевых энергетических госпредприятий, - Зеленский. ФОТО

Начинается перезагрузка ключевых государственных предприятий, работающих в сфере энергетики.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно произойти обновление управления этими компаниями.

Зеленский добавил, что сегодня вместе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий.

Читайте также: "Владелец Квартала-95" Миндич сбежал из Украины на VIP-такси, границу пересек в 2:09 ночи 10 ноября, - "Схеми"







За неделю должны быть обеспечены все условия для формирования нового и профессионального наблюдательного совета компании, а благодаря этому - полная перезагрузка правления "Энергоатома".

"Укргидроэнерго"

Предусмотрено срочное проведение конкурса на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета.

Оператор газотранспортной системы Украины

Предусмотрено доформирование наблюдательного совета и срочное проведение конкурса на должность генерального директора компании.

Также читайте: Галущенко проживал в арестованном доме экс-министра Захарченко. Перед обысками там видели Гринчук, - Железняк

"В "Нафтогаз України", учитывая, что контракты текущего состава наблюдательного совета заканчиваются в январе следующего года, должен быть объявлен и проведен конкурс на работу в наблюдательном совете компании так, чтобы этот новый состав смог заработать уже в январе 2026 года. В остальных крупных энергетических государственных компаниях должно произойти обновление представителей государства в наблюдательных советах", - отметил Зеленский.

Также он поручил чиновникам быть в постоянной и содержательной коммуникации с правоохранительными и антикоррупционными органами.

"На любую выявленную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике – это абсолютный приоритет", – резюмирует Зеленский.

Миндичгейт

Читайте также: Зеленский должен оставаться вне любых коррупционных подозрений, - Ермак