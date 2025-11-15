"Миндичгейт": Начинается перезагрузка ключевых энергетических госпредприятий, - Зеленский. ФОТО
Начинается перезагрузка ключевых государственных предприятий, работающих в сфере энергетики.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно произойти обновление управления этими компаниями.
Зеленский добавил, что сегодня вместе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий.
"Энергоатом"
За неделю должны быть обеспечены все условия для формирования нового и профессионального наблюдательного совета компании, а благодаря этому - полная перезагрузка правления "Энергоатома".
"Укргидроэнерго"
Предусмотрено срочное проведение конкурса на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета.
Оператор газотранспортной системы Украины
Предусмотрено доформирование наблюдательного совета и срочное проведение конкурса на должность генерального директора компании.
"В "Нафтогаз України", учитывая, что контракты текущего состава наблюдательного совета заканчиваются в январе следующего года, должен быть объявлен и проведен конкурс на работу в наблюдательном совете компании так, чтобы этот новый состав смог заработать уже в январе 2026 года. В остальных крупных энергетических государственных компаниях должно произойти обновление представителей государства в наблюдательных советах", - отметил Зеленский.
Также он поручил чиновникам быть в постоянной и содержательной коммуникации с правоохранительными и антикоррупционными органами.
"На любую выявленную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике – это абсолютный приоритет", – резюмирует Зеленский.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
треба їх позбуватись радикальним чином !
Тільки в енергетиці?
А вастальном, прєкрасная маркіза
Фсьо харашо фсьо харашо!?
Грінчучка - навіть на фото не заховаєш дурочку, очі та вираз обличчя видають тухлу дєшьовку (біографії її не знаю)
Мабуть, одних мафіозі на інших.
Ти йому сери міжи очі, а воно каже, що дощ іде...
там і зрада масштабна і обкрадання країни під час війни
ціла банда
А джерело його походження відоме - це злочинна діяльність "друзів-партнерів" чи інших близьких до першої посадової особи держави людей через зловживання впливом. При цьому вплив цей може бути цілковито ефемерним. Але тут головне, щоби в очах зацікавлених у владних протекціях осіб існування такого мало беззаперечний статус.
Виникає питання: чому у державному організмі високопосадовці-технократи, які не пов'язані з корупцією, здебільше прогинаються перед обличчям "племінників Горбачова", дивлячись "крізь пальці" на їхні шахрайські схеми? Та тому, що сама система вертикалі зе-влади наразі побудована таким чином, що топ-чиновники з кар'єрних міркувань воліють не втручатись у злоякісні схематози "любих друзів", резонно гадаючи, що все це може відбуватись за мовчазної згоди гаранта, тож краще зайвий раз не ризикувати власними посадами й не наражатись на "царський" гнів.
Наразі не відомо чи існував корупційний інтЕрес у Зеленського в цій історії. Можна лише висловлювати якісь припущення.
Тож, припустімо, що президент таки був "в темі". Тоді, виходить, що ціна питання за даними НАБУ - це по максимуму $100 млн., прокручених через бек-офіс фігурантів справи.
Гм. Щось задрібно, як для ймовірного зловісного учасника "оманського" договірняка січня 2020-го зі здачі України *******, ціна питання якого за https://www.volyn.com.ua/news/140400-krov-zabudut-kolomoiskyi-zaproponuvav-prodaty-ukrainu-putinu-za-100-miliardiv словами Коломойського - протеже переможця президентських перегонів-2019, - це $100 млрд.
Отже, або те, або друге?
Чи може не було ніякого "хлопчика"?
Зле, що у чесність Зеленського, який зараз обіймає найвищу посаду воюючої держави, вже мало хто з українців вірить.
То теперішнє перезавантаження має відбуватись без участі зеленського і його кодли.
Кажуть, що дурень, якщо усвідомив, що він дурень, вже не дурень. Це точно не про Зе. Він вважає, що якщо буде робити так, як і робив, але з новими контролерами, то щось змінеться. Розуму, освіти і досвіду не вистачає зрозуміти, що проблема саме в ньому. Він вважає себе самим розумним і не хочить бачити навколо себе когось, хто дійсно розумний, хто має свою думку, хто сперечається з "найвеличнішим", хто відстоює свої принципи. Як результат маємо владу дурників. Подивіться на цих прем'єрів і міністрів. Це ж безхребетні створіння. Їх не можна називати урядом. Боже, за що це нам!!!!! Якщо якимось дивом відіб'ємось від орків і врятуємо Україну, то в центрі Києва треба встановити монумент жертвам "голосування по приколу" і всі діточки України мають відвідати цей монумент і побачити до чого призводить "прикольне" голосування. Щоб never ever...
Чи призначити хочуть нових злодіїв?
ПЕРЕЗАГРУЗКА БУДЕТ ВЕЧНО ПОКА ЗЕ. У ВЛАСТИ ..............