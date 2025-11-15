РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16751 посетитель онлайн
Новости Фото Миндичгейт
8 960 95

"Миндичгейт": Начинается перезагрузка ключевых энергетических госпредприятий, - Зеленский. ФОТО

Начинается перезагрузка ключевых государственных предприятий, работающих в сфере энергетики.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно произойти обновление управления этими компаниями.

Зеленский добавил, что сегодня вместе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий.

Читайте также: "Владелец Квартала-95" Миндич сбежал из Украины на VIP-такси, границу пересек в 2:09 ночи 10 ноября, - "Схеми"

Зеленский, Свириденко и Соболев
Зеленский, Свириденко и Соболев
Зеленский, Свириденко и Соболев

"Энергоатом"

За неделю должны быть обеспечены все условия для формирования нового и профессионального наблюдательного совета компании, а благодаря этому - полная перезагрузка правления "Энергоатома".

"Укргидроэнерго"

Предусмотрено срочное проведение конкурса на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета.

Оператор газотранспортной системы Украины

Предусмотрено доформирование наблюдательного совета и срочное проведение конкурса на должность генерального директора компании.

Также читайте: Галущенко проживал в арестованном доме экс-министра Захарченко. Перед обысками там видели Гринчук, - Железняк

"В "Нафтогаз України", учитывая, что контракты текущего состава наблюдательного совета заканчиваются в январе следующего года, должен быть объявлен и проведен конкурс на работу в наблюдательном совете компании так, чтобы этот новый состав смог заработать уже в январе 2026 года. В остальных крупных энергетических государственных компаниях должно произойти обновление представителей государства в наблюдательных советах", - отметил Зеленский.

Также он поручил чиновникам быть в постоянной и содержательной коммуникации с правоохранительными и антикоррупционными органами.

"На любую выявленную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике – это абсолютный приоритет", – резюмирует Зеленский.

Миндичгейт

Читайте также: Зеленский должен оставаться вне любых коррупционных подозрений, - Ермак

Автор: 

Зеленский Владимир (24374) Энергоатом (473) Свириденко Юлия (469)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Зєльонкіна в першу чергу треба вивантажити на смітник.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:23 Ответить
+38
Financial Times «Мішки кешу та золотий унітаз: корупційна криза поглинає уряд Зеленського»

показать весь комментарий
15.11.2025 16:22 Ответить
+31
ці курви тягнуть на дніще Україну

треба їх позбуватись радикальним чином !

.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Financial Times «Мішки кешу та золотий унітаз: корупційна криза поглинає уряд Зеленського»

показать весь комментарий
15.11.2025 16:22 Ответить
ці курви тягнуть на дніще Україну

треба їх позбуватись радикальним чином !

.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:26 Ответить
Земразота 7- рік , під час війни займаетьсь очізамилюванням , і то , з під палки , спонсорів інших Держав , переставляетє , ліжки в згнившиму сіфілісно-гонорейному борделі : кротів , гнид -мародерів ! По факту , зеублюдки , знущаються над українцями і світовими лідерами Вжє перезавантаживали кабмін , пересадивши , злодія -мародера , зрадника Галущенко з коханкою з одного місця на інше , а гамадріл міндіч гр . Ізраїля , який всі роки війни володів , діамантовою імперіею , сплачував мільйнні податки агресору , не маючи жодних повноважень і допуску до Держ Таемниці віддавав розпорядження МО , закуповувати неякісні бронежилети для бійців , а " двушка" передавав на москву , призначав послицею воровку Стефанішину , щоб зганьбити дип корпус і Україну ………Зейло вирішив , що воно поза підозрою , да ти -ІУДА МЕГАМАРОДЕР !дах зеленого спрута зе ностри , Агент" буратіно" безсоромний збоченець
показать весь комментарий
15.11.2025 16:44 Ответить
Зеленський має йти у відставку! Президент мародерів нам не потрібен!
показать весь комментарий
15.11.2025 17:17 Ответить
Взамін Мінінтеграції створили МінДіч
показать весь комментарий
15.11.2025 18:21 Ответить
Щоб уся зелена мразота подохла, завантажена і перезавантажена
показать весь комментарий
15.11.2025 17:28 Ответить
Вас всіх потрібно відвантажити - куди там Маск планує - на Марс
показать весь комментарий
15.11.2025 16:23 Ответить
Вони й Марс обдеруть, а по дорозі Місяць ********.
показать весь комментарий
15.11.2025 22:12 Ответить
Зєльонкіна в першу чергу треба вивантажити на смітник.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:23 Ответить
Це колись ригів розносили по смітниках (шуфрич підтвердить), а тепер зелених тре розвішувати по каштанах, бо ж ціна на кров українців вирісла у рази.
показать весь комментарий
15.11.2025 19:41 Ответить
Перезавантаження потрібно робити зі зниження тарифів для громадян на всі комунальні послуги під час війни.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:24 Ответить
Про тарифи треба було думать в 19-му, як на вибори йшли.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:33 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2025 16:46 Ответить
А з 14 по 19 все було гаразд?
показать весь комментарий
15.11.2025 20:41 Ответить
Вектор руху був позитивний, тільки і всього. Потім розвернулись на 180 градусів.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:48 Ответить
Піди забери тисячу від "зеленого благодєтєля", бо ще без тебе потратять.
показать весь комментарий
16.11.2025 20:25 Ответить
Члєнограй -згинь!
показать весь комментарий
15.11.2025 16:24 Ответить
воно перезавантажує.... нове ЗЄлайно у старі ЗЄміхи.

.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:25 Ответить
О...Смарагдовий пацюк виліз.Перезавантажувач х...єв.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:27 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2025 16:30 Ответить
ви вважаєте я буду його захищати? ні. не буду. але й наклепи зводити теж не буду.
показать весь комментарий
15.11.2025 17:59 Ответить
Критична інфрастуктура, дух перевів на Мальдівах, і знову з головою пірнув у фінансові потоки на Батьківщині.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:44 Ответить
Скажіть убогому, що окрім "перезавантаження" в українській мові є ще безліч інших слів.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:32 Ответить
Ага, потужних і незламних
показать весь комментарий
15.11.2025 16:51 Ответить
Вийди з Банкової,розбійник.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:35 Ответить
Цей скоморох реально робить вигляд що його куми, друзі та партнери дорвалися до державних посад, а відповідно і коштів, виключно не через нього, а випадково. Так просто співпало.) Бубачка ні в чому не винен.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:36 Ответить
та він🤢🤥🎪 в очі за 7 р , свого подельніка міндіча і чернишова , в очі не бачив , а факт по смс , то проіски ворожі
показать весь комментарий
15.11.2025 16:47 Ответить
Навіть власну днюху святкував на якійсь хазі (не міндіча)
показать весь комментарий
15.11.2025 17:16 Ответить
Зепрезидент може сказати, що і з Єрмаком не спілкувався майже рік.😬
показать весь комментарий
15.11.2025 18:45 Ответить
Не успели отмасштабировать и не тебе-перезагрузка. Это не тот Нео, которого мы ищем...
показать весь комментарий
15.11.2025 16:39 Ответить
Тільки мені стало млосно після прочитання заголовку?
показать весь комментарий
15.11.2025 16:43 Ответить
"Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці..." Джерело: https://censor.net/ua/p3585241

Тільки в енергетиці?
А вастальном, прєкрасная маркіза
Фсьо харашо фсьо харашо!?
показать весь комментарий
15.11.2025 16:44 Ответить
Пчёлы против мёда ?
показать весь комментарий
15.11.2025 16:45 Ответить
Мухи проти г.івна.
показать весь комментарий
15.11.2025 17:41 Ответить
вірю
показать весь комментарий
15.11.2025 16:46 Ответить
Хто поверне моїх друзів гнида ?
показать весь комментарий
15.11.2025 16:47 Ответить
скоріше сліди замітають
показать весь комментарий
15.11.2025 16:47 Ответить
Фотограф постарався , такі ракурси - портфоліо- фотосесія, фотоетюди, маски шоу. - Піткин Рожу 😆
показать весь комментарий
15.11.2025 16:54 Ответить
У Свириденко - хоч інтелігентне обличчя, самоконтроль видно. Сімейна династія.

Грінчучка - навіть на фото не заховаєш дурочку, очі та вираз обличчя видають тухлу дєшьовку (біографії її не знаю)
показать весь комментарий
15.11.2025 17:03 Ответить
Позволю себе с Вами не огласится. У Свириденко просто очки
показать весь комментарий
15.11.2025 18:19 Ответить
До речі, так. Хтось тут казав, що у молодому віці це також може бути психологічною спробою відсторонитися від людей і жити у своїй фортеці
показать весь комментарий
15.11.2025 21:30 Ответить
тарифи поверни назад *****
показать весь комментарий
15.11.2025 16:56 Ответить
Сказал, что с Миндич &Co хватит. Теперь лругие будут нас грабить
показать весь комментарий
15.11.2025 16:57 Ответить
Гнида зеленський тобі це шоу не допоможе гандон ти.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:58 Ответить
Себе перезавантаж чучело ти гниле!!!!!
показать весь комментарий
15.11.2025 16:59 Ответить
Ого
показать весь комментарий
15.11.2025 17:05 Ответить
Ти просто нікчемне брехло. В тебе АМКУ Кириленко очолює, який має дві підозри в збагатченні на 130 млн. і Шурма, який втік в Австрію сидить в наглядовій раді Нафтогазу.
показать весь комментарий
15.11.2025 17:03 Ответить
*здуйте ремонтувати та запускати вцілілі реактори ЧАЕС, бо енергії мало.
показать весь комментарий
15.11.2025 17:09 Ответить
ТЦК вже перезавантажили, допомогло?
показать весь комментарий
15.11.2025 17:15 Ответить
Почув таку версію Міндічгейту: насправді,це Торчокгейт,Міндіч просто щось типу зіц-прєдсєдатєля Фунта,оці 100 млн.баків це не класична кража грошей,це гроші т.з. чорна каса,для виплат бонусів і зарплат в конвертах міністрам,депутатам,чекістам,прокурорам,суддям тощо,для їх лояльності. До речі,ті хто були затримані,сидять не в звичайних камерах Лук"яна,а у віп,по одному у 2-во місних номерах,заставу за них внесли,якісь невідомі люди і фірми оформлені на викрадені паспорти....
показать весь комментарий
15.11.2025 17:17 Ответить
Скоморох зайнявся переставлянням стільців під суфльор
показать весь комментарий
15.11.2025 17:20 Ответить
Ні.власник борделю вирішив поміняти місцями ліжка....
показать весь комментарий
15.11.2025 17:24 Ответить
А в цього знову перезавантаження.
Мабуть, одних мафіозі на інших.
Ти йому сери міжи очі, а воно каже, що дощ іде...
показать весь комментарий
15.11.2025 17:35 Ответить
Перезавантаження корупції, тепер будуть оптимально виводити кеш!
показать весь комментарий
15.11.2025 17:36 Ответить
Тебе і твою і молоду команду треба не на звалище історії а просто на звалище,краще в петлі.
показать весь комментарий
15.11.2025 17:37 Ответить
по чесному і по справедливості він вже кілька раз заробив на смертну кару
там і зрада масштабна і обкрадання країни під час війни
ціла банда
показать весь комментарий
15.11.2025 17:44 Ответить
А мав розпочатися більш логічно. Така схема не могла існувати без великого "даху". Тому непричетні мали запустити активне розслідування всіх, хто до цього має відношення. Але Зеленскій відводить увагу лохторату заявами про розслідування, а не розслідуванням.
показать весь комментарий
15.11.2025 17:38 Ответить
Крадії міняють одних крадіїв на інших крадіїв)))
показать весь комментарий
15.11.2025 17:43 Ответить
тобто в інших міністерствах, наприклад на оборонці, зепідари і далі крадуть і то нічого страшного
показать весь комментарий
15.11.2025 17:43 Ответить
Слышь, вантажник, ****** ты уже всех. Тебе бы отдыхнуть лет пятнадцать с конфискацией.
показать весь комментарий
15.11.2025 17:47 Ответить
"перезавантаження" трохи виглядає як погроза
показать весь комментарий
15.11.2025 17:50 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2025 17:58 Ответить
Звідки ж виникло це явище під назвою "Міндічґейт"?
А джерело його походження відоме - це злочинна діяльність "друзів-партнерів" чи інших близьких до першої посадової особи держави людей через зловживання впливом. При цьому вплив цей може бути цілковито ефемерним. Але тут головне, щоби в очах зацікавлених у владних протекціях осіб існування такого мало беззаперечний статус.
Виникає питання: чому у державному організмі високопосадовці-технократи, які не пов'язані з корупцією, здебільше прогинаються перед обличчям "племінників Горбачова", дивлячись "крізь пальці" на їхні шахрайські схеми? Та тому, що сама система вертикалі зе-влади наразі побудована таким чином, що топ-чиновники з кар'єрних міркувань воліють не втручатись у злоякісні схематози "любих друзів", резонно гадаючи, що все це може відбуватись за мовчазної згоди гаранта, тож краще зайвий раз не ризикувати власними посадами й не наражатись на "царський" гнів.
Наразі не відомо чи існував корупційний інтЕрес у Зеленського в цій історії. Можна лише висловлювати якісь припущення.
Тож, припустімо, що президент таки був "в темі". Тоді, виходить, що ціна питання за даними НАБУ - це по максимуму $100 млн., прокручених через бек-офіс фігурантів справи.
Гм. Щось задрібно, як для ймовірного зловісного учасника "оманського" договірняка січня 2020-го зі здачі України *******, ціна питання якого за https://www.volyn.com.ua/news/140400-krov-zabudut-kolomoiskyi-zaproponuvav-prodaty-ukrainu-putinu-za-100-miliardiv словами Коломойського - протеже переможця президентських перегонів-2019, - це $100 млрд.
Отже, або те, або друге?
Чи може не було ніякого "хлопчика"?
Зле, що у чесність Зеленського, який зараз обіймає найвищу посаду воюючої держави, вже мало хто з українців вірить.
показать весь комментарий
15.11.2025 17:58 Ответить
А от 100 років назад - офіційна позиція єврейських політичних представників та громад була на боці УНР, оскільки вона гарантувала євреям безпрецедентні національні права.
показать весь комментарий
15.11.2025 18:01 Ответить
Мабуть, тому у ЧК-ОГПУ було 90 % євреїв, зі славнозвісною Розаліею Землячкою (Залкинд).
показать весь комментарий
15.11.2025 19:04 Ответить
Настоящий артист,и бровью не повёл после всех обвинений.А ведь все назначения такого уровня шли через него и с его согласия.Так,что он точно в теме.Повторилась ситуация 22 года при сдаче Юга Украины колаборантами, им же назначенных и тогда он тоже был ни при чём.Какой непотопляемый у нас през.
показать весь комментарий
15.11.2025 18:05 Ответить
Заткни пельку , ЗЛН-ПНХ
показать весь комментарий
15.11.2025 18:06 Ответить
Ішак і надалі вішає лапшу своїми "перезавантаженнями". Це обурене чмо, користуючись недоторканістю, очолює злочинне угрупування. Усе, т.з. "президенство" цього мудака - яскравий приклад зрадництва.
показать весь комментарий
15.11.2025 18:10 Ответить
обКурене чмо
показать весь комментарий
15.11.2025 18:35 Ответить
Найкраще перезавантаження - це прикувати кайданками всіх зелених мародерів до об'єктів енергетики України і трохи почекати.
показать весь комментарий
15.11.2025 18:23 Ответить
Деркач в поті чола шукає кандидатів на перезавантаження.
показать весь комментарий
15.11.2025 18:43 Ответить
В Україні срізь 3,14здєц,а зєлєнскій маладєц!
показать весь комментарий
15.11.2025 18:53 Ответить
Нових боровів приставлять до корита?
показать весь комментарий
15.11.2025 19:00 Ответить
Головному мародеру країни написали новий сценарій, тепер він грає роль основного борцуна з корупцією, в цинізмі і лицемірстві непоступаючись кремлівськими кукловодам.
показать весь комментарий
15.11.2025 19:22 Ответить
Питання, на кого міняти цього найвелічнівавшега руководятела..!? Кандидатури є ??
показать весь комментарий
15.11.2025 19:35 Ответить
міндичинят хватить для всіх ???
показать весь комментарий
15.11.2025 19:46 Ответить
Перезавантаження відбулось у 2019-му році, коли всі державні прибуткові корпорації, навіть укрзалізниця, відразу стали збитковими.
То теперішнє перезавантаження має відбуватись без участі зеленського і його кодли.
показать весь комментарий
15.11.2025 19:52 Ответить
Є ще такі що вірять керівнику шобли міндичів і цукерманів?
показать весь комментарий
15.11.2025 19:55 Ответить
Ти спочатку Міндіча в розшук оголоси, реформатор }{еров. Хай 100М повертає.
Кажуть, що дурень, якщо усвідомив, що він дурень, вже не дурень. Це точно не про Зе. Він вважає, що якщо буде робити так, як і робив, але з новими контролерами, то щось змінеться. Розуму, освіти і досвіду не вистачає зрозуміти, що проблема саме в ньому. Він вважає себе самим розумним і не хочить бачити навколо себе когось, хто дійсно розумний, хто має свою думку, хто сперечається з "найвеличнішим", хто відстоює свої принципи. Як результат маємо владу дурників. Подивіться на цих прем'єрів і міністрів. Це ж безхребетні створіння. Їх не можна називати урядом. Боже, за що це нам!!!!! Якщо якимось дивом відіб'ємось від орків і врятуємо Україну, то в центрі Києва треба встановити монумент жертвам "голосування по приколу" і всі діточки України мають відвідати цей монумент і побачити до чого призводить "прикольне" голосування. Щоб never ever...
показать весь комментарий
15.11.2025 20:22 Ответить
...для початку треба повернути вкрадені гроші цими аматорами.
Чи призначити хочуть нових злодіїв?
показать весь комментарий
15.11.2025 20:50 Ответить
потужний вихід з ситуації коли попався на розкраданні грошей це перезавантаження.поставиш інших,буде та сама куйня.
показать весь комментарий
15.11.2025 20:51 Ответить
зелена шмаркля,мудак
показать весь комментарий
15.11.2025 20:53 Ответить
Перезавантаження
показать весь комментарий
15.11.2025 21:44 Ответить
"Миндичгейт": Начинается перезагрузка ключевых энергетических госпредприятий, - Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/p3585241
ПЕРЕЗАГРУЗКА БУДЕТ ВЕЧНО ПОКА ЗЕ. У ВЛАСТИ ..............
показать весь комментарий
15.11.2025 22:19 Ответить
Позор Украины,главный мародер.
показать весь комментарий
15.11.2025 23:15 Ответить
хапуг поміняють місцями
показать весь комментарий
16.11.2025 00:59 Ответить
А може для початку перезавантажити кабмін і опу?
показать весь комментарий
16.11.2025 08:46 Ответить
 
 