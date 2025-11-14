РУС
3 961 41

Галущенко проживал в арестованном доме экс-министра Захарченко. Перед обысками там видели Гринчука, - Железняк

Обыски у Галущенко привели в арестованный особняк беглого министра Захарченко

Министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.

Об этом сообщил в соцсети Facebook народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Выяснилось, где проживал министр

"Еще одну веселую историю нашли. Обыски НАБУ у министра энергетики Галущенко привели в очень интересное место: дом в Царском селе, из которого он внезапно уехал в октябре, но ночью перед обысками почему-то решил там переночевать. И утром там еще видели Гринчук (глава Минэнерго, - ред.) за пару минут до обысков. Но главное не просто поместье. Это — особняк Виталия Захарченко, беглого министра времен Януковича. Того самого, который с Деркачем разгоном студентов на Майдане занимался", - рассказал парламентарий.

Галущенко отстранили от должности министра юстиции, - Свириденко

Арестованным домом занимается АРМА

Депутат напомнил, что дом экс-министра Захарченко арестован еще с 2021 года, и официально им занимается АРМА.

"Более того, арест запрещает пользоваться имуществом. Тем не менее, дом стоит без управляющего четыре года, а первый конкурс АРМА объявила только в сентябре и октябре 2025 года, и он провалился — не было ни одного желающего", - заявил Железняк.

Напоследок депутат озвучил три версии, как Галущенко и Гринчук могли оказаться в этом доме.

"Первая — конспирологическая. Захарченко или номинальный владелец дома попросил Галущенко присмотреть за этим домом. Вторая — АРМА специально позволяет чиновникам проживать в арестованных лучших домах и квартирах, и поэтому не искала для этого дома управляющего. И вариант номер три — это еще один "бэк-офис"", — предполагает Железняк.

Министр энергетики Гринчук подала в отставку

Что предшествовало?

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 12 ноября прокурор сообщил, что, согласно протоколу визуального наблюдения, Гринчук ночевала у Галущенко с 23 на 24 июля, в ночь на 28 июля и с 11 по 13 августа. При этом чиновница "отпирала калитку своим ключом".

Министр энергетики Светлана Гринчук отвергла заявления прокурора САП о том, что она как минимум трижды ночевала у министра юстиции Германа Галущенко.

Комитет ВР поддержал увольнение Гринчук с должности министра энергетики

Миндичгейт

Зеленский вывел Гринчук и Галущенко из состава СНБО

Захарченко Виталий (766) Галущенко Герман (291) АРМА (125) Железняк Ярослав (495) Гринчук Светлана (23)
Топ комментарии
+11
Гадюче кубло...
показать весь комментарий
14.11.2025 22:47 Ответить
+11
"Чем дальше, тем сраньше" -
подумала Алиса о кроличьей крысячей норе ЗЕльоной власти.

.
показать весь комментарий
14.11.2025 22:50 Ответить
+8
Фікус поливав, кота годував
показать весь комментарий
14.11.2025 22:45 Ответить
Цей мафії начхати на народ !
показать весь комментарий
14.11.2025 22:44 Ответить
А де "безхатько" Буданов мешкав?
показать весь комментарий
14.11.2025 22:45 Ответить
А він безхатько?
показать весь комментарий
14.11.2025 22:47 Ответить
Цікаве питання.
Але раніше у кримінала проживав.
показать весь комментарий
14.11.2025 22:51 Ответить
Буданов казав, що там де мешкав - робив ремонт.
показать весь комментарий
15.11.2025 00:05 Ответить
В будинку мафіозі , гр РФ , разом з *********** і ойго дружиною Левченко, яка стояла на колінах перед пуйлом
показать весь комментарий
14.11.2025 23:09 Ответить
Фікус поливав, кота годував
показать весь комментарий
14.11.2025 22:45 Ответить
Це повний писець... П О В Н И Й...
показать весь комментарий
14.11.2025 22:46 Ответить
е ні, шановний, повний ЗЄльоний пісєц ще попереду...
нажаль для нещасної України

.
показать весь комментарий
14.11.2025 22:58 Ответить
тобто?
галущенко пер гринчук на ліжку в якому захарченка трахав сашу стоматолога?
показать весь комментарий
14.11.2025 22:47 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2025 23:00 Ответить
цікаво у чувака шия порізана

.
показать весь комментарий
14.11.2025 23:02 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2025 23:10 Ответить
Чим далі - тим веселіше(
показать весь комментарий
14.11.2025 22:47 Ответить
Гадюче кубло...
показать весь комментарий
14.11.2025 22:47 Ответить
Красива пара! А сидітимуть вони в одній камері чи їх розлучать по різним?
показать весь комментарий
14.11.2025 22:49 Ответить
виділять двухкоєчний нумер на Лукьянівці

.
показать весь комментарий
14.11.2025 22:59 Ответить
Ну все, тепер я за них спокійний! 😀
показать весь комментарий
14.11.2025 23:02 Ответить
"Чем дальше, тем сраньше" -
подумала Алиса о кроличьей крысячей норе ЗЕльоной власти.

.
показать весь комментарий
14.11.2025 22:50 Ответить
Жабо-гадюкінг-трах-трах
показать весь комментарий
14.11.2025 22:51 Ответить
Да там тільки на Only Fans можна відбити всі збитки державі. Принаймні на заставу не треба було би позичати у Міндича.
показать весь комментарий
14.11.2025 22:53 Ответить
Не тільки сцуть народу в очі , а ще й серуть.
показать весь комментарий
14.11.2025 22:58 Ответить
Ааа Гринчук там труси загубила)
показать весь комментарий
14.11.2025 23:04 Ответить
Даєш велике переселення - з арештованого будинку в арештантський!
показать весь комментарий
14.11.2025 23:05 Ответить
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені.
показать весь комментарий
14.11.2025 23:07 Ответить
Ну видели и видели. Там же все по согласию).
показать весь комментарий
14.11.2025 23:10 Ответить
Немає слів!!!Біженці з дітьми по общагах кочують!Зелені мразі!
показать весь комментарий
14.11.2025 23:10 Ответить
шкода що у зеленського нема ні крихти совісті, самогубство цього організму було б оптимальним рішенням для України
показать весь комментарий
14.11.2025 23:13 Ответить
********* дім, не здивуюсь як хтось там з опи когось пер...
показать весь комментарий
14.11.2025 23:16 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2025 23:21 Ответить
це просто треш
показать весь комментарий
14.11.2025 23:28 Ответить
Зеленський має залишатися поза будь-якими корупційними підозрами, - Єрмак Джерело: https://censor.net/ua/n3585123
показать весь комментарий
14.11.2025 23:30 Ответить
Дурнуваті коментарі, більш нічого.
А це наснправді питання державності України.
Сперматозо..и , мальчікі у коротких штанішках, узурпувавши владу в країні забили, бо..т на всі норми законів і "прілічія", просто використовують Україну, як місце для " сношє..й".
Під радісне улюканіє безмозглих " вібарцев".
І це, коли люди проливають кров за цю Україну...
Це не Зененьський винен, це, ви, поглинаючи Квартал у своє нутро, зробили так, що найкращі загинули..
показать весь комментарий
14.11.2025 23:36 Ответить
Мадам, якщо відверто, вам там в іспаніях не *****? До чого цей опус? Ваша головна задача - чергу в Servicios Sociales зранку не провтичити, і на медузу отруйну пообіді не наступити, все інше - то наш головняк, ви голоснули ногами.
показать весь комментарий
15.11.2025 00:11 Ответить
як ще не здогадалися як відмиватися від держзради - жили в квартирах того, хто був в росії, тому весь час рішали, як за оренду гроші передавати, бо не можуть чесні люди майном користуватися без оплати!
показать весь комментарий
14.11.2025 23:38 Ответить
Тобто всі ці назначені високопосадовці користуються власністю зрадників та імовірно можуть контактувати з ними! АРМА повинна відповідати за цей треш! Де СБУ? Зовсім сховались за ОПой?
показать весь комментарий
14.11.2025 23:56 Ответить
Святе місце пустим не буває. Головне, щоб гринчучка не увімкнула режим свиноматки і не розродилась від галушки трійнею, відмазавши його в рамках чинного законодавства від фортеці Покровськ.
показать весь комментарий
15.11.2025 00:06 Ответить
Втікач захєрченко віддав будиночок другу для потрахушек, бо думав, що ось-ось повернеться, коли «***** Київ за три дня», а тут так все затягнулось. І будинок вже не продати, і друга з *********** повʼязали.
Пздць якийсь, я у шоці по коліна.
показать весь комментарий
15.11.2025 00:08 Ответить
Сором на весь світ ......
показать весь комментарий
15.11.2025 00:09 Ответить
 
 