Галущенко проживал в арестованном доме экс-министра Захарченко. Перед обысками там видели Гринчука, - Железняк

Министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.

Об этом сообщил в соцсети Facebook народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Выяснилось, где проживал министр

"Еще одну веселую историю нашли. Обыски НАБУ у министра энергетики Галущенко привели в очень интересное место: дом в Царском селе, из которого он внезапно уехал в октябре, но ночью перед обысками почему-то решил там переночевать. И утром там еще видели Гринчук (глава Минэнерго, - ред.) за пару минут до обысков. Но главное не просто поместье. Это — особняк Виталия Захарченко, беглого министра времен Януковича. Того самого, который с Деркачем разгоном студентов на Майдане занимался", - рассказал парламентарий.

Арестованным домом занимается АРМА

Депутат напомнил, что дом экс-министра Захарченко арестован еще с 2021 года, и официально им занимается АРМА.

"Более того, арест запрещает пользоваться имуществом. Тем не менее, дом стоит без управляющего четыре года, а первый конкурс АРМА объявила только в сентябре и октябре 2025 года, и он провалился — не было ни одного желающего", - заявил Железняк.

Напоследок депутат озвучил три версии, как Галущенко и Гринчук могли оказаться в этом доме.

"Первая — конспирологическая. Захарченко или номинальный владелец дома попросил Галущенко присмотреть за этим домом. Вторая — АРМА специально позволяет чиновникам проживать в арестованных лучших домах и квартирах, и поэтому не искала для этого дома управляющего. И вариант номер три — это еще один "бэк-офис"", — предполагает Железняк.

Что предшествовало?

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 12 ноября прокурор сообщил, что, согласно протоколу визуального наблюдения, Гринчук ночевала у Галущенко с 23 на 24 июля, в ночь на 28 июля и с 11 по 13 августа. При этом чиновница "отпирала калитку своим ключом".

Министр энергетики Светлана Гринчук отвергла заявления прокурора САП о том, что она как минимум трижды ночевала у министра юстиции Германа Галущенко.

Миндичгейт

