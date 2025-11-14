Галущенко проживал в арестованном доме экс-министра Захарченко. Перед обысками там видели Гринчука, - Железняк
Министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.
Об этом сообщил в соцсети Facebook народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Выяснилось, где проживал министр
"Еще одну веселую историю нашли. Обыски НАБУ у министра энергетики Галущенко привели в очень интересное место: дом в Царском селе, из которого он внезапно уехал в октябре, но ночью перед обысками почему-то решил там переночевать. И утром там еще видели Гринчук (глава Минэнерго, - ред.) за пару минут до обысков. Но главное не просто поместье. Это — особняк Виталия Захарченко, беглого министра времен Януковича. Того самого, который с Деркачем разгоном студентов на Майдане занимался", - рассказал парламентарий.
Арестованным домом занимается АРМА
Депутат напомнил, что дом экс-министра Захарченко арестован еще с 2021 года, и официально им занимается АРМА.
"Более того, арест запрещает пользоваться имуществом. Тем не менее, дом стоит без управляющего четыре года, а первый конкурс АРМА объявила только в сентябре и октябре 2025 года, и он провалился — не было ни одного желающего", - заявил Железняк.
Напоследок депутат озвучил три версии, как Галущенко и Гринчук могли оказаться в этом доме.
"Первая — конспирологическая. Захарченко или номинальный владелец дома попросил Галущенко присмотреть за этим домом. Вторая — АРМА специально позволяет чиновникам проживать в арестованных лучших домах и квартирах, и поэтому не искала для этого дома управляющего. И вариант номер три — это еще один "бэк-офис"", — предполагает Железняк.
Что предшествовало?
Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 12 ноября прокурор сообщил, что, согласно протоколу визуального наблюдения, Гринчук ночевала у Галущенко с 23 на 24 июля, в ночь на 28 июля и с 11 по 13 августа. При этом чиновница "отпирала калитку своим ключом".
Министр энергетики Светлана Гринчук отвергла заявления прокурора САП о том, что она как минимум трижды ночевала у министра юстиции Германа Галущенко.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але раніше у кримінала проживав.
нажаль для нещасної України
.
галущенко пер гринчук на ліжку в якому захарченка трахав сашу стоматолога?
.
.
подумала Алиса о
кроличьейкрысячей норе ЗЕльоной власти.
.
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені.
А це наснправді питання державності України.
Сперматозо..и , мальчікі у коротких штанішках, узурпувавши владу в країні забили, бо..т на всі норми законів і "прілічія", просто використовують Україну, як місце для " сношє..й".
Під радісне улюканіє безмозглих " вібарцев".
І це, коли люди проливають кров за цю Україну...
Це не Зененьський винен, це, ви, поглинаючи Квартал у своє нутро, зробили так, що найкращі загинули..
Пздць якийсь, я у шоці по коліна.