Галущенко мешкав в арештованому будинку ексміністра Захарченка. Перед обшуками там бачили Гринчук, - Железняк

Обшуки у Галущенка привели в арештований особняк міністра-втікача Захарченка

Міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.

Про це повідомив у соцмережі фейсбук народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

З'ясувалося, де мешкав міністр

"Ще одну знайшли веселу історію. Обшуки НАБУ у міністра енергетики Галущенка привели в дуже цікаве місце: будинок в Царському селі, з якого він раптово виїхав у жовтні, але вночі перед обшуками чомусь вирішив там переночувати. І зранку там ще бачили Гринчук (очільниця Міненерго, - ред.) за пару хвилин перед обшуками. Але головне не просто маєток. Це — особняк Віталія Захарченка, міністра-втікача часів Януковича. Того самого, який з Деркачем розгоном студентів на Майдані займався", - розповів парламентар.

Арештованим будинком опікується АРМА

Депутат нагадав, що будинок ексміністра Захарченка арештований ще з 2021 року, і офіційно ним опікується АРМА.

"Більше того, арешт забороняє користуватися майном. Тим не менш, будинок стоїть собі без управителя чотири роки, а перший конкурс АРМА оголосила тільки у вересні та жовтні 2025, і він провалився — не було жодного бажаючого", - заявив Железняк.

Наостанок депутат озвучив три версії, як Галущенко та Гринчук могли опинитися в цьому будинку.

"Перша - конспірологічна. Захарченко або номінальний власник будинку попросив Галущенка придивитися за цим будинком. Друга - АРМА спеціально дозволяє чиновникам проживати в арештованих найкращих будинках і квартирах, і тому не шукала для цього будинку управителя. І варіант номер три - це ще один "бек-офіс"", - припускає Железняк.

Що передувало? 

Під час засідання Вищого антикорупційного суду 12 листопада прокурор повідомив, що, згідно з протоколом візуального спостереження, Гринчук ночувала у Галущенка з 23 на 24 липня, у ніч проти 28 липня та з 11 по 13 серпня. При цьому, посадовиця "хвіртку своїм ключем відмикала".

Міністерка енергетики Світлана Гринчук відкинула заяви прокурора САП, що вона щонайменше тричі ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.

Міндічгейт

Захарченко Віталій (322) Галущенко Герман (652) АРМА (677) Железняк Ярослав (740) Гринчук Світлана (53)
+33
тобто?
галущенко пер гринчук на ліжку в якому захарченка трахав сашу стоматолога?
14.11.2025 22:47 Відповісти
+33
Гадюче кубло...
14.11.2025 22:47 Відповісти
+31
"Чем дальше, тем сраньше" -
подумала Алиса о кроличьей крысячей норе ЗЕльоной власти.

.
14.11.2025 22:50 Відповісти
Цей мафії начхати на народ !
14.11.2025 22:44 Відповісти
АРМА маєтки погодинно здає ?

.
15.11.2025 02:26 Відповісти
А де "безхатько" Буданов мешкав?
14.11.2025 22:45 Відповісти
А він безхатько?
14.11.2025 22:47 Відповісти
Цікаве питання.
Але раніше у кримінала проживав.
14.11.2025 22:51 Відповісти
Буданов казав, що там де мешкав - робив ремонт.
15.11.2025 00:05 Відповісти
В будинку мафіозі , гр РФ , разом з *********** і ойго дружиною Левченко, яка стояла на колінах перед пуйлом
14.11.2025 23:09 Відповісти
А Буданов мешкав із Машою Левченко і грузином з російським паспортом.
20.11.2025 04:15 Відповісти
Фікус поливав, кота годував
14.11.2025 22:45 Відповісти
И главное там там не свет , не вода НЕ отключены …
По-любому Арма заробатывала себе нищтяки сдачей домов в аренду …
15.11.2025 07:42 Відповісти
Це повний писець... П О В Н И Й...
14.11.2025 22:46 Відповісти
е ні, шановний, повний ЗЄльоний пісєц ще попереду...
нажаль для нещасної України

.
14.11.2025 22:58 Відповісти
цікаво у чувака шия порізана

.
14.11.2025 23:02 Відповісти
Це кільця Венери.
15.11.2025 11:59 Відповісти
Ну як пер?Так-Свєтка облизала старечого пісюна-і діду приємно і вона не на вулиці ночувала.
15.11.2025 13:41 Відповісти
Чим далі - тим веселіше(
14.11.2025 22:47 Відповісти
Гадюче кубло...
14.11.2025 22:47 Відповісти
Красива пара! А сидітимуть вони в одній камері чи їх розлучать по різним?
14.11.2025 22:49 Відповісти
виділять двухкоєчний нумер на Лукьянівці

.
14.11.2025 22:59 Відповісти
Ну все, тепер я за них спокійний! 😀
14.11.2025 23:02 Відповісти
Вишиванку теж взяти з собою.
Може, десь проканає
15.11.2025 08:29 Відповісти
Хтось вірить що вони будуть в тюрязі?Сторож,покоївка,шофер - так,але не ці крутелики. І СІЗО в них буде з ресторанами. при любій нашій владі пан жирує,а кріпак -бідує,а тепер ще і воює.Це моя думка.
15.11.2025 19:10 Відповісти
"Чем дальше, тем сраньше" -
подумала Алиса о кроличьей крысячей норе ЗЕльоной власти.

.
14.11.2025 22:50 Відповісти
Жабо-гадюкінг-трах-трах
14.11.2025 22:51 Відповісти
Да там тільки на Only Fans можна відбити всі збитки державі. Принаймні на заставу не треба було би позичати у Міндича.
14.11.2025 22:53 Відповісти
Не тільки сцуть народу в очі , а ще й серуть.
14.11.2025 22:58 Відповісти
Ааа Гринчук там труси загубила)
14.11.2025 23:04 Відповісти
Мой самый любимый анекдот о сантехниках:
- Снимай трусы, сантехник пришёл.
- Что, совсем платить нечем?
- Дура, с веревки в ванной
15.11.2025 04:47 Відповісти
Даєш велике переселення - з арештованого будинку в арештантський!
14.11.2025 23:05 Відповісти
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені.
14.11.2025 23:07 Відповісти
💔
15.11.2025 01:32 Відповісти
Ну видели и видели. Там же все по согласию).
14.11.2025 23:10 Відповісти
Немає слів!!!Біженці з дітьми по общагах кочують!Зелені мразі!
14.11.2025 23:10 Відповісти
Так. Але саме справедливо те, що ці зелені так і сиділи б собі у своєму беніному і мелведчуковському ''кварталі'', якби не нарід 73%, що побіг у 2019 році, взяв їх всіх на свої рученьки і заніс на трон. Відразу дав їм булаву, ключі від всієї України, обслугу у вигляді монобільшості у Раді, поліцію, СБУ, ДБР, суди і військово- цивільні адміністрації. Чи не так?
15.11.2025 09:56 Відповісти
шкода що у зеленського нема ні крихти совісті, самогубство цього організму було б оптимальним рішенням для України
14.11.2025 23:13 Відповісти
********* дім, не здивуюсь як хтось там з опи когось пер...
14.11.2025 23:16 Відповісти
це просто треш
14.11.2025 23:28 Відповісти
треш-трах

.
15.11.2025 02:18 Відповісти
Зеленський має залишатися поза будь-якими корупційними підозрами, - Єрмак Джерело: https://censor.net/ua/n3585123
14.11.2025 23:30 Відповісти
як дружина.... Цезаря.

а ви що подумали, збоченці ?

.
15.11.2025 02:20 Відповісти
Дурнуваті коментарі, більш нічого.
А це наснправді питання державності України.
Сперматозо..и , мальчікі у коротких штанішках, узурпувавши владу в країні забили, бо..т на всі норми законів і "прілічія", просто використовують Україну, як місце для " сношє..й".
Під радісне улюканіє безмозглих " вібарцев".
І це, коли люди проливають кров за цю Україну...
Це не Зененьський винен, це, ви, поглинаючи Квартал у своє нутро, зробили так, що найкращі загинули..
14.11.2025 23:36 Відповісти
Мадам, якщо відверто, вам там в іспаніях не *****? До чого цей опус? Ваша головна задача - чергу в Servicios Sociales зранку не провтичити, і на медузу отруйну пообіді не наступити, все інше - то наш головняк, ви голоснули ногами.
15.11.2025 00:11 Відповісти
Ш І -на фік.
15.11.2025 00:40 Відповісти
це все , що маєм? за розробку власних скриптів подоляк гроші крисить, пропонуючи в якості премії облизати його інструмент? взагалі не потужно.
15.11.2025 00:46 Відповісти
Тихіше, гіспанка. Найкращі загинули тому, що їх вбило божевільне ***** та його одічалиє.
Я квартал у своє нутро не поглинала, я навіть жодного концерта не дивилась, бо мене нудило від них. Тому не треба тут звинувачувати нас у тому, що нас вбивають. Сиди там на своїй Майорці і не писти.
15.11.2025 00:17 Відповісти
Чувирло, відімкни штучний інтеллект.
15.11.2025 00:39 Відповісти
Набухалась вже, хабалка Истома Натальина.
чувирло - це твій трахарь, придивись до нього уважніше.
15.11.2025 00:54 Відповісти
Izira, #а прі чьом здєсь ЗЄлєнський?

.
15.11.2025 02:24 Відповісти
Мышкевич, а ви не за адресою зі своєю абізяною.
Мені ваш ЗЕлєнский ніколи не подобався, але ж вам захотілось зробити його припіздєнтом.
15.11.2025 11:57 Відповісти
як ще не здогадалися як відмиватися від держзради - жили в квартирах того, хто був в росії, тому весь час рішали, як за оренду гроші передавати, бо не можуть чесні люди майном користуватися без оплати!
14.11.2025 23:38 Відповісти
Тобто всі ці назначені високопосадовці користуються власністю зрадників та імовірно можуть контактувати з ними! АРМА повинна відповідати за цей треш! Де СБУ? Зовсім сховались за ОПой?
14.11.2025 23:56 Відповісти
Так це майно у АРМи й орендоване! За 1 грн/міс + комуналка...
15.11.2025 00:37 Відповісти
Святе місце пустим не буває. Головне, щоб гринчучка не увімкнула режим свиноматки і не розродилась від галушки трійнею, відмазавши його в рамках чинного законодавства від фортеці Покровськ.
15.11.2025 00:06 Відповісти
Втікач захєрченко віддав будиночок другу для потрахушек, бо думав, що ось-ось повернеться, коли «***** Київ за три дня», а тут так все затягнулось. І будинок вже не продати, і друга з *********** повʼязали.
Пздць якийсь, я у шоці по коліна.
15.11.2025 00:08 Відповісти
Сором на весь світ ......
15.11.2025 00:09 Відповісти
Зате вишиванка на вуйку потужна, баксів 400, не менше.
15.11.2025 00:13 Відповісти
Він кошерний - вишиванкою прикривається.
15.11.2025 00:48 Відповісти
це зрозуміло, адже некошерним зеля останні два дні посмертні медалі мішками возить, аж спітнів весь
15.11.2025 00:59 Відповісти
Захарченко попросив приглянути за будинком?
15.11.2025 00:14 Відповісти
В цій історії про Зеленського та його друзів прекрасно все.
І нема такого лайна, якого ці підари не зробили.
15.11.2025 00:31 Відповісти
"Министр юстиции Герман Галущенко тайно проживал в доме..." Источник: https://censor.net/ru/n3585167
Що значить "тайно"?
Зупиняв службового мерса за 3 квартали, відпускав охорону, наклеював бороду і йшов так до будинку? В тій самій бороді ходив до супермаркету за хлібом і ковбасою?
15.11.2025 00:42 Відповісти
тайно - це значить проживав у триповерховому предметі, схожому на триповерховий котедж захерченко, котрий розміщений за адресою, схожою на адресу триповерхового котетджу захарченко.
15.11.2025 00:54 Відповісти
А за проживання переправляв до москви прямокутні предмети, схожі на банкноти іноземної валюти.
15.11.2025 12:13 Відповісти
Зате зрозуміло, за що фламіндичі відправили 2 ляма баксів на рашку, то за оренду хати. Зради нема, розходьтеся. Єрмак зуб дав, що зеля не в курсі. Не забудьте оновити свої дані в тцк.
15.11.2025 01:03 Відповісти
Які ж вони всі нікчемні. І не здатні елеметарну конспірацію забезпечити своїм примітивним злочинним діям. Згадую, як ржав Венс, дивлячись через стіл на Умєрова. Мабуть, перед зустріччю переглянув досьє на серуна.
15.11.2025 01:26 Відповісти
Чимось їхні вчинки схожі на поведінку комунячних комісарів, після жовтневого перевороту
15.11.2025 04:15 Відповісти
Тих корупціонерів, які вже втекли в Ізраїль, не впускати назад до України. Для них Україна лише, як дійна корова. Вони, як п'явки, висмоктують з України все, залишиться, як ото з яйця, одна скарлупа.
15.11.2025 04:53 Відповісти
Знатная видать минтьетчица,раз до минестерского кресла дососала
15.11.2025 05:51 Відповісти
Такого злочинного безвладдя в Україні ще напевно не було, аматори кварталу продовжують традиції яника.
15.11.2025 06:30 Відповісти
Арештованим будинком опікується АРМА? Пам'ятате фильм "Зеленый фургон" в якому за конфіскованим файном вишиковуються родичі... і далі "Просю выдать во временное пользование из камері вещественніх доказательств..." https://www.youtube.com/watch?v=HDnJbNsvfHI

Цікаво в якому напрямку реалізовуються майно і кошти ніби арештовані нашими доблесними, після того як кіно закінчується і глядачі покидають зал, наші вже готовлять нову серіал "незабутку", який витісняє з пам'яті "народу" всі попередні"?
15.11.2025 07:49 Відповісти
Десь сумно плаче стефанчук,
який знімає куточок у своєї тещі...
15.11.2025 08:06 Відповісти
Комсомольци-члєнінци . Ті тежв конфіскованих маєтках розкошували , бідолаги
15.11.2025 09:02 Відповісти
Захарченко від ''регіоналів'', які потім стали ОПЗЖ? То все нормально, ОПЗЖ сьогодні створили в Раді негласну коаліцію зі ''слугами'', близькими по духу, а всім, що є в Україні сьогодні заправляє влада зелених ''слуг'' міндічів, цукерманів і шефірів. Все, що має Україна сьогодні в їх користуванні. Вони на це отримали все ще у 2019 році. 73% не дадуть збрехати.
15.11.2025 09:48 Відповісти
баба да. баба баба да... карабельная сасна
15.11.2025 11:26 Відповісти
Дивні українці, задаючи питання чому Галущенко водив Гринчук в будинок захарченко? А що, він мав привести Гринчук до себе додому і попросити дружину десь погуляти декілька годин, поки вони ''вичитають'' міністерські папірці? Взяв ключі у своїх друзяк і скористався пустою хатою. Якби спецслужби робили свою справу, а не переслідували опозицію, то б дізналися, що цим займаються виключно всі представники трускавецької академії.
15.11.2025 11:37 Відповісти
Може Гринчук в нього ночувала не 3, а 4 і більше разів, тому і зареречує! А взагалі цікаво було дізнатися як можна стати міністром двох міністерств не маючи спеціальної освіти ні з питань охорони довкілля, ні з енергетики! Треба або спати з потрібними людьми або вміти красти! При цьому розвалити обидві сферы через незнання! Також мы дізналися як утворюють міністерства під свою людину! А то всі думали який баран міг зібрати в Мінекономіки розведення свиней і кіз та питання охорони довкілля!
15.11.2025 13:47 Відповісти
"Ще одну знайшли веселу історію. Обшуки НАБУ у міністра енергетики Галущенка привели в дуже цікаве місце: будинок в Царському селі, з якого він раптово виїхав у жовтні, але вночі перед обшуками чомусь вирішив там переночувати. І зранку там ще бачили Гринчук (очільниця Міненерго, - ред.) за пару хвилин перед обшуками. Джерело: https://censor.net/ua/n3585167, клінінг?
15.11.2025 16:30 Відповісти
Корабельна сосна, анал табу, депутат від слуг який сидів за групове згвалтування, гринкевич. Зеля навмисно просуває до влади сексуальних збоченців? Може в нього самого є якісь відхилення в цьому плані?
15.11.2025 19:04 Відповісти
а в оточенні Зеленського інших немає... Даруйте, є ще державні зрадники та злодії...
15.11.2025 20:00 Відповісти
 
 