Галущенко мешкав в арештованому будинку ексміністра Захарченка. Перед обшуками там бачили Гринчук, - Железняк

Міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.

Про це повідомив у соцмережі фейсбук народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

З'ясувалося, де мешкав міністр

"Ще одну знайшли веселу історію. Обшуки НАБУ у міністра енергетики Галущенка привели в дуже цікаве місце: будинок в Царському селі, з якого він раптово виїхав у жовтні, але вночі перед обшуками чомусь вирішив там переночувати. І зранку там ще бачили Гринчук (очільниця Міненерго, - ред.) за пару хвилин перед обшуками. Але головне не просто маєток. Це — особняк Віталія Захарченка, міністра-втікача часів Януковича. Того самого, який з Деркачем розгоном студентів на Майдані займався", - розповів парламентар.

Арештованим будинком опікується АРМА

Депутат нагадав, що будинок ексміністра Захарченка арештований ще з 2021 року, і офіційно ним опікується АРМА.

"Більше того, арешт забороняє користуватися майном. Тим не менш, будинок стоїть собі без управителя чотири роки, а перший конкурс АРМА оголосила тільки у вересні та жовтні 2025, і він провалився — не було жодного бажаючого", - заявив Железняк.

Наостанок депутат озвучив три версії, як Галущенко та Гринчук могли опинитися в цьому будинку.

"Перша - конспірологічна. Захарченко або номінальний власник будинку попросив Галущенка придивитися за цим будинком. Друга - АРМА спеціально дозволяє чиновникам проживати в арештованих найкращих будинках і квартирах, і тому не шукала для цього будинку управителя. І варіант номер три - це ще один "бек-офіс"", - припускає Железняк.

Що передувало?

Під час засідання Вищого антикорупційного суду 12 листопада прокурор повідомив, що, згідно з протоколом візуального спостереження, Гринчук ночувала у Галущенка з 23 на 24 липня, у ніч проти 28 липня та з 11 по 13 серпня. При цьому, посадовиця "хвіртку своїм ключем відмикала".

Міністерка енергетики Світлана Гринчук відкинула заяви прокурора САП, що вона щонайменше тричі ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.

Міндічгейт

