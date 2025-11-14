Галущенко мешкав в арештованому будинку ексміністра Захарченка. Перед обшуками там бачили Гринчук, - Железняк
Міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.
Про це повідомив у соцмережі фейсбук народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
З'ясувалося, де мешкав міністр
"Ще одну знайшли веселу історію. Обшуки НАБУ у міністра енергетики Галущенка привели в дуже цікаве місце: будинок в Царському селі, з якого він раптово виїхав у жовтні, але вночі перед обшуками чомусь вирішив там переночувати. І зранку там ще бачили Гринчук (очільниця Міненерго, - ред.) за пару хвилин перед обшуками. Але головне не просто маєток. Це — особняк Віталія Захарченка, міністра-втікача часів Януковича. Того самого, який з Деркачем розгоном студентів на Майдані займався", - розповів парламентар.
Арештованим будинком опікується АРМА
Депутат нагадав, що будинок ексміністра Захарченка арештований ще з 2021 року, і офіційно ним опікується АРМА.
"Більше того, арешт забороняє користуватися майном. Тим не менш, будинок стоїть собі без управителя чотири роки, а перший конкурс АРМА оголосила тільки у вересні та жовтні 2025, і він провалився — не було жодного бажаючого", - заявив Железняк.
Наостанок депутат озвучив три версії, як Галущенко та Гринчук могли опинитися в цьому будинку.
"Перша - конспірологічна. Захарченко або номінальний власник будинку попросив Галущенка придивитися за цим будинком. Друга - АРМА спеціально дозволяє чиновникам проживати в арештованих найкращих будинках і квартирах, і тому не шукала для цього будинку управителя. І варіант номер три - це ще один "бек-офіс"", - припускає Железняк.
Що передувало?
Під час засідання Вищого антикорупційного суду 12 листопада прокурор повідомив, що, згідно з протоколом візуального спостереження, Гринчук ночувала у Галущенка з 23 на 24 липня, у ніч проти 28 липня та з 11 по 13 серпня. При цьому, посадовиця "хвіртку своїм ключем відмикала".
Міністерка енергетики Світлана Гринчук відкинула заяви прокурора САП, що вона щонайменше тричі ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
