Посли G7 відреагували на "Міндічгейт": нагадали, що боротьба з корупцією – ключова умова для євроінтеграції

Посли "Групи семи" відреагували на розслідування НАБУ і САП щодо корупції в українській енергетиці.

Про це головування групи послів країн G7 в Україні повідомило у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Що заявили посли G7?

"Ми вітаємо співпрацю та підтримку президентом Зеленським незалежного розслідування НАБУ та САП. Ми розраховуємо на те, що керівництво України продовжить свої зусилля з боротьби з корупцією, що є ключем до євроатлантичної інтеграції країни. Поки російські атаки тривають, ми продовжуємо підтримувати енергетичну стійкість України", - сказано в дописі.

