УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11232 відвідувача онлайн
Новини Міндічгейт
2 054 33

Посли G7 відреагували на "Міндічгейт": нагадали, що боротьба з корупцією – ключова умова для євроінтеграції

Посли нагадали Україні, що боротьба з корупцією є ключовою умовою для євроінтеграції

Посли "Групи семи" відреагували на розслідування НАБУ і САП щодо корупції в українській енергетиці.

Про це головування групи послів країн G7 в Україні повідомило у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що заявили посли G7?

"Ми вітаємо співпрацю та підтримку президентом Зеленським незалежного розслідування НАБУ та САП. Ми розраховуємо на те, що керівництво України продовжить свої зусилля з боротьби з корупцією, що є ключем до євроатлантичної інтеграції країни. Поки російські атаки тривають, ми продовжуємо підтримувати енергетичну стійкість України", - сказано в дописі.

Читайте також: "Міндічгейт": Чернишову вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Міндічгейт

Дивіться також: "Міндічгейт": Починається перезавантаження ключових енергетичних держпідприємств, - Зеленський. ФОТО

Автор: 

G-7 G7 (1118) НАБУ (5731) корупція (5066) САП (2612)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Корупція - невід'ємна частина зеленої економіки
показати весь коментар
15.11.2025 20:33 Відповісти
+10
"Мишки кэша и золотой санузел ..." - больше про эту власть можно ничего и не говорить

показати весь коментар
15.11.2025 20:36 Відповісти
+10
Мені одному здається що зеленому блазню дипломатично натякають що пора на пенсію? Поки що дипломатично.
показати весь коментар
15.11.2025 20:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужна потужнiсть сьогоднi дуже потужна",- сказав зелекловун, перепрятуючи баул з доллярами, вкраденими у сидящого без свiтла народа.
показати весь коментар
15.11.2025 20:31 Відповісти
В Україні боротьба з корупцією нагадує боротьбу нанайських хлопчиків
показати весь коментар
15.11.2025 20:31 Відповісти
Корупція - невід'ємна частина зеленої економіки
показати весь коментар
15.11.2025 20:33 Відповісти
Зелендіч і економіка? Отямтесь, воно поняття, що то таке мав і не має, в нього є лише поняття корупції, але і її він вже похєрив і перейшов на стадію неприхованого грабунку і мародерства.
показати весь коментар
15.11.2025 21:51 Відповісти
"Мишки кэша и золотой санузел ..." - больше про эту власть можно ничего и не говорить

показати весь коментар
15.11.2025 20:36 Відповісти
Дякую що нагадали, що боротьба з корупцією - ключова умова для євроінтеграції Джерело: https://censor.net/ua/n3585260, а то коли ряха в кориті з грошима по самі вуха то вони нічого не бачать й не чують.
показати весь коментар
15.11.2025 20:39 Відповісти
Накуя провладним покращення, вони і так завжди непогано живуть
показати весь коментар
15.11.2025 21:39 Відповісти
А що вам ще треба? Пазітівниє, і ботва Подоляка розказує, що це Зеленскій ініціатор боротьби проти корупції.
показати весь коментар
15.11.2025 20:41 Відповісти
«Корупція - це невідʼємна складова економіки.» - рупор Зеленського Подоляк.
показати весь коментар
15.11.2025 20:41 Відповісти
Аполічтічно рассуждаєш, чєстноє слово... (с)

Корупція - це фундамент економіки...
показати весь коментар
15.11.2025 20:50 Відповісти
Мені одному здається що зеленому блазню дипломатично натякають що пора на пенсію? Поки що дипломатично.
показати весь коментар
15.11.2025 20:43 Відповісти
Далеко не одному
показати весь коментар
15.11.2025 21:17 Відповісти
Мабуть, вони не чули,що сказав Подоляк.
А сказав коротко і ясно:
"Корупція - невід'ємна частина економіки".
Невже він має двічі повторювати?
показати весь коментар
15.11.2025 20:46 Відповісти
Гундосий зібрав всіх дурників в ОПу. На які кошти живе Подоляк, він же наче працює на громадстких засадах? Це запит до СБУ. Може рашка його фінансує?
показати весь коментар
15.11.2025 20:46 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2025 20:49 Відповісти
Кому нагадали, дебіли? Заарештуйте власність корупційної української влади у себе.
показати весь коментар
15.11.2025 20:54 Відповісти
Ну сколько можно БРЕХАТЬ?
Каждый новый день у любого президента европейской страны
Начинается с папочки с документами
Среди которых есть информация от спецслужб этой страны
В 2020 году Зеленский ездил в Британию
И с ним встречался ГЛАВА МИ - 6
Это событие - ИЗ РЯДА ВОН ВЫХОДЯЩЕЕ
Трудно даже вспомнить подобный случай в современной истории
Глава МИ 6 сказал Зеленскому
Что британская спецслужба располагает данными
О том,что Ермак - сотрудничает с ФСБ
Встреча главы МИ- 6 состоялась в октябре 2020 года
А в январе 2021 года Зеленский с Ермаком полетели в Оман
Вы думаете - это не заинтересовало спецслужбы США И Британии?
Еще как заинтересовало!!!
Так нахера сегодня европейские политики
Делают вид ,что они ни ухом ,ни рылом
Не знают про КОРРУПЦИЮ ЗЕЛЕНСКОГО
И его прямые связи с россией
****.... вы все своей брехней!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
15.11.2025 21:14 Відповісти
І він офіційно в списках рос.агентів,між іншим.
показати весь коментар
15.11.2025 21:20 Відповісти
Це і на нц було та і Гугл в поміч.
показати весь коментар
15.11.2025 21:49 Відповісти
Штучний,як доповнення природнього -можна й так.
показати весь коментар
15.11.2025 22:14 Відповісти
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ще з початку президентства Володимира Зеленського попереджав його про можливість використання Росією повідомлень про корупцію в українській владі в пропагандистських цілях. Пряма мова:
"Для росіян це завжди був дуже сильний аргумент, що "що це за держава, не сприймайте її серйозно, це найкорумпованіша держава". Навіть дехто в Європі вважає, що Україна більш корумпована, ніж Росія. Я сказав президенту Зеленському, щоб він стежив за будь-якими, навіть найменшими симптомами корупції навколо нього, тому що це має вирішальне значення для його репутації.
Сьогодні ентузіазм на підтримку України в Польщі та за кордоном ослаб. Люди втомилися від війни та її наслідків, тому підтримувати її стало складніше. Я часто наголошую, що Польща прямо зацікавлена ​​в тому, щоб Україна залишалася незалежною, добре керованою державою. Ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії, бо допомагаючи Україні ми також захищаємо Польщу. Якщо такі випадки корупції продовжать з'являтися, переконати міжнародних партнерів підтримати Україну стане складніше. Схоже, керівництво України серйозно налаштоване на притягнення винних до відповідальності. Тим не менш, збитки вже завдано, і ціна буде високою. Я щиро закликаю всіх в Україні: не беріть участі в корупції і уникайте російської моделі, тому що терпимість до таких дій, зрештою, може коштувати вам війни".
показати весь коментар
15.11.2025 21:29 Відповісти
Ось такий меседж від Заходу від Дональда Туска отримав Зеленський напередодні своєї поїздки до Греції, Іспанії та Франції. Вони там знають, що Зеленський, на сленгу - "в долі"! . Але: немає механізму впливу на нього, який не зруйнував би стійкість держави Україна під час агресії проти неї. Тому Захід закликає Зеленського позбутися свого корупційного оточення. Програма максимум: позбутися Єрмака, якого у багатьох владних коридорах у різних країнах-союзниках не сприймають. Але сьогодні Зеленському, як Президенту, і в першу чергу Україні потрібна публічна підтримка союзників; але натомість вони висувають свої умови як самому Зеленському, так і Україні.
показати весь коментар
15.11.2025 21:41 Відповісти
Як казав один з найбільших світових шахраїв Беня "міндіч то всього стрелочнік" не булоб Зеленського при владі,не булоб ніяких міндічів в енергоатомі і військових закупівлях.
показати весь коментар
15.11.2025 21:46 Відповісти
Не на Угорщину напала росія.
Все просто: мадьяри першим разом проголосували за ЄС-НАТО і тепер вони під ядерною парасолькою США.
Те саме крихітна Словенія,чи Словаччина.
Нам би їхні проблеми.
показати весь коментар
15.11.2025 22:25 Відповісти
Якщо цей придурок не звільнить подоляка, за його блискучий виступ на міндічТВ, то ще більше підтвердить власну причетність до корупції!
показати весь коментар
15.11.2025 21:56 Відповісти
Это не имеет значения
Значение имеет ВОВИНА ТЫСЯЧА!!!!!!
Ее должны были раздать зимой
Пацаны решили - надо народу деньги подкинуть побыстрее
А потом пацаны ОБОСРУТ НАБУ и САП
Потом пацанам в ФСБ склепают еще одно фейковое видео про кого нибудь из оппозиции
И народ поверит
Как поверил,что президент НЕ СЛИЛ ОПЕРАЦИЮ АВЕНЮ!!!!!!!!!!!
Наш народ во все поверит
Главное - чтобы 1000 дали....
показати весь коментар
15.11.2025 22:06 Відповісти
Зеленські, єрмаки, міндічі ВЖЕ в євросоюзі, та й в НАТО, разом зі своїми банківськими рахунками, бізнесами, маєтками, сім'ями. А в Україні у них нічого особистого, просто бізнес дерибан.
показати весь коментар
15.11.2025 22:01 Відповісти
 
 