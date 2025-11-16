Міндічгейт вплине на рівень допомоги Україні, - експерт Атлантичної ради Каратницький

Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Атлантичної ради та екс-президент Freedom House, вважає, що корупційний скандал в Україні може вплинути на масштаби економічної підтримки, однак на обсяги військової допомоги він суттєво не позначиться.

Про це він заявив у інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

Оборонна та економічна підтримка

"Я вважаю, що це може вплинути на рівень підтримки. Не думаю, що це призведе до припинення допомоги - більшою проблемою може бути надходження допомоги в українську економіку, але не військової підтримки", - сказав експерт.

Може бути більше затримок, бажання бачити механізми контролю, додав він.

За словами Каратницького, на Заході зростає занепокоєння, оскільки "так багато міністерств і так багато сегментів уряду виявилися пронизаними високим рівнем корупції і певною мірою навіть зв’язками з Росією та російською розвідкою".

Рішучі заходи Зеленського

На його думку, президент України має можливість запобігти деяким з цих проблем, вживши рішучих заходів, які покажуть, що "він не перешкоджає розслідуванням і використовує свої інструменти впливу для повної співпраці з ними", а також готовий до змін в уряді й "абсолютно нового поєднання сил, що потребуватиме консультацій з реформаторами, антикорупційними групами, громадянським суспільством, волонтерським сектором і демократичною патріотичною опозицією".

Каратницький уточнив, що має на увазі необхідність включення до уряду технократів та фахівців, котрі не були пов'язані з корупційними схемами.

Топ коментарі
Отаке пархате ганьбище обрали на свою голову. Мені соромно, хоч і не голосував за нього. А йому та його прикоритному кодлу - хоч в очі сци.
16.11.2025 07:46 Відповісти
16.11.2025 07:57 Відповісти
+12
А що боятися ЗЕбанутому кодлу? Пахан ( хоча який він пахан, так, випердиш Бені КАЛ.омойського ) поки при владі керує всим що тільки можна в країні. Аж до ЖЕКів. Захотів поставити в стойло НАБУ і САП - поставив, і якби не жорстка реакція українців і Европи, то не було-би ніяких рослідувань в Єнергоатомі, точніше, вони тривали півтора роки, а поставити їх під сукно по вказівкі блазня могли. Блазень за час сидіння в найвищому кріслі розуму так і не набрався, як був квартальним дурником, так і зостався. Міг-би зробити рило чайником і відмазатись від всіх цих Мудічів, а воно захотіло поставити в стійло антикорупційні органи.
Як там блазень кукурікав на Порошенка? Барига і торгівля на крові? Так що блазню, якщо нема ума, подай у відставку і їдь до мами Римми, в Хайфу, вона не допустить щоб тебе ображали в Україні, там всі мають правильні носи і пейси, а називають другі народи гоями
16.11.2025 08:41 Відповісти
Про це говорять свідомі люди ще з 2022 року. Але зеленим хоч кілок на голові теши - роблять своє. І кожний новий уряд гірший за попередній
16.11.2025 08:12 Відповісти
НАЦІОНАЛЬНИЙ уряд.
16.11.2025 08:52 Відповісти
це дуже тонко для низів! не зрозуміють! ))
16.11.2025 09:18 Відповісти
Дана Ярова розказала учора : що зе анулировал громадянство миндича , тобто витягти його з Ізраїлю не вдасться
16.11.2025 09:50 Відповісти
ну для того і анулював , щоб українське правосуддя ( при всій кривизні його ) немогло до нього добратись .. причім зробив усе в один момент менше суток з часу перетину кордону ... а сраколизи несуть " презідент незнав , і не при ділах "... ню ню
16.11.2025 09:56 Відповісти
Так, Дана навіть документ показала. Це просто знущання якесь з українців
16.11.2025 10:09 Відповісти
Діти не повинні менше їсти через батька алкоголіка.
16.11.2025 08:10 Відповісти
Это мнение детей, которое не особо интересует отца
16.11.2025 08:32 Відповісти
А если серьезно, то не дети ли выбрали такого отца, при котором они скоро вообще могут перестать есть?
16.11.2025 08:33 Відповісти
Вы знаете кто этот мощный старик?
старший научный сотрудник Атлантического совета и экс-президент Freedom House, Источник: https://censor.net/ru/n3585277
Нью-йоркская газета «Сан» познакомила читателей с работой одного тихого американца, для которого митинги в Киеве - прямой результат его усилий. Адриан Каратницкий, сын украинских эмигрантов, много лет работает в организации «Фридом-хаус», которая, если судить по его словам, и является повивальной бабкой «оранжевой» революции.
Так чего возиться коль жизнь осудит Комарницкий порешает.
16.11.2025 08:49 Відповісти
щоб зберегти матеріальну, а особливо фінансову підтримку зі всього світу, зєлі треба жорстко закінчувати з міндичґкйтом! взяти і, як ********** раніше, твердо так, скахати "коли всі говорять про міндичґейт, я взагалі не розумію, про якого міндича йде мова. хто це?" а щоб в майбутньому такого не повторялось, він просто прирівняє боротьбу з корупцією до замаху на життя його близького прєзізєньського оточення, його дефективних манагерів, х дерьмаком на чолі, та й взагалі - як замах на нього особисто! )
16.11.2025 09:17 Відповісти
Только расстрел в умовах военного часу !
16.11.2025 09:30 Відповісти
Тіки довбограї після цього будуть цим під@рам гроші давати хай смокчуть бамбук ******...
16.11.2025 09:31 Відповісти
Думали інвалідів вивести на чисту воду ,знявши кліп про голову МСЕК Крупу .Скажіть в якій країні при спецоперації затриманому дали б робити селфі на дивані з купою грошей ? Корупцію почали бачити в народі, а в собі чомусь не захотіли їх бачити..Але є українські ЗМІ які не бояться влади ..І якщо влада робить такі ганебні вчинки то - пружину терпіння довго стискати не вийде.
16.11.2025 09:44 Відповісти
Як шакальонок якій смішив кодло яник-овоща може мати хоч якусь мораль? Навколо нього завжди було: вкради, відмий, надури...., та ще й пейсатий ген.
Потрібна негайна екстрадиція друзів-втікачів потужного до СІЗО НАБУ - вони зізнаються! Для цього треба негайно підключати інтерполу та інші інстанції.
Міндіч був громадянином України під час корупційних дій і крапка. На яких засадах, як подарунок, зе обрізав повноваження Українських правоохоронців позбавивши кращого друга українського громадянства? Це не є запобігання розслідуванню?
Від зе вже смердить: топ-корупцією під час війни яка унеможливлює перемогу, зв'язками зі спецслужбами країни-агресора, тиранією яка підриває моральні застави Українців, ослабленням внутрішніх інститутів шляхом призначення їх керівниками ворожих агентів (про Бакканова забули чогось).
Все це вже виглядає як кероване нашестя ворожих агентів, яке внутрішньо руйнує державу Україна.
До речі, конституція ж на паузі, можна було би і допитати з пристрастю все оточення агента Буратіно!
16.11.2025 10:27 Відповісти
Більше хвилює, що буде з ракетами Фламіндічь, якщо головний ракетобудівник Карлсон Тимурович Міндіч емігрував в Ізраїль?
16.11.2025 12:52 Відповісти
так бывает, когда отупевшее Быдло выбирает малоПИД,,,роского Нарика, ни дня не работавшего с подаренным папашей дипломом, полностью зависимого от бени, ахмета, пинчука и т.д с офшорами и бизнесом в маЦкве, соучастника аферы бени и боголюбова с приватом, для которого Украина "проститутка" и Украинцы тупое бадло...но зачатых под боярышник и рожденных по приколу это не остановило...
16.11.2025 13:45 Відповісти
Зеленский все сделал, чтобы уничтожить Украину. Зеленский очевидно диверсант Путина с орг преступностью выслужились перед Путиным. Все уничтожили и экономику и армией управление саботажное. Народ деморализовал. Пропаганду сделал эффективную. с утра смотрел 24 канал, там тип рассказывал, что как сохранить помощь несмотря на коррупцию, о которой на всем западе поднялся кипишь, что помогаем, а Зеленский ворует с своими близкими. И в конце ведущая говорит - какой то там президентский тип. Короче 24 канал окончательно скурвился. Раскрылся полностью, что он на президента работает. И потом вспоминаю, что Зеленский все каналы и даже блогеров всех больших регистрироваться или что то такое было. Короче все в инфо пространстве - это такое же, как у Путина в России дно. Народ держат в информ бульбашке. Формируют мнение народа пропагандой. Все принадлежит Зеленскому и орг преступности - Пинчуку, Ахметову, и остальным уродам. Народ становится овощным, как в России. Излучатели работают хорошо, если несмотря на такую жесть на майдан вышло только сотня человек. Они видать даже пропаганду сделали с помощью путинских экспертов по пропаганде. Зеленский же даже работал на канале Россия 1. Они доведут Украинцев по ходу до такой безысходности, что все будут признавать, что нет смысла бороться, и надо сдаться. Как википедии написано про психологические войны, что захватить контроль за пропагандой и деморализовать силы врага. Черти просто. Насколько мерзко это все. Война без правил. Путин внедрил орг преступность с ФСБ и захватил власть в Украине и России над странами и все это зло правит - издеваясь над народами, Украину вообще чмырит при помощи орг преступности - Ахметова, и других своих кошельков, что захватывали все годы все в Украине. Майдан должен был гнать не януковича и ПР, а тех, кто за ними стоит - мафия то жива. Ахметов - это главный индикатор, что Путин правит в Украине властью. Это его король или ферзь.
16.11.2025 13:52 Відповісти
Дякуємо за це лайнюку Зеленському!!!
16.11.2025 14:15 Відповісти
 
 