Міндічгейт вплине на рівень допомоги Україні, - експерт Атлантичної ради Каратницький
Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Атлантичної ради та екс-президент Freedom House, вважає, що корупційний скандал в Україні може вплинути на масштаби економічної підтримки, однак на обсяги військової допомоги він суттєво не позначиться.
Про це він заявив у інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
Оборонна та економічна підтримка
"Я вважаю, що це може вплинути на рівень підтримки. Не думаю, що це призведе до припинення допомоги - більшою проблемою може бути надходження допомоги в українську економіку, але не військової підтримки", - сказав експерт.
Може бути більше затримок, бажання бачити механізми контролю, додав він.
За словами Каратницького, на Заході зростає занепокоєння, оскільки "так багато міністерств і так багато сегментів уряду виявилися пронизаними високим рівнем корупції і певною мірою навіть зв’язками з Росією та російською розвідкою".
Рішучі заходи Зеленського
На його думку, президент України має можливість запобігти деяким з цих проблем, вживши рішучих заходів, які покажуть, що "він не перешкоджає розслідуванням і використовує свої інструменти впливу для повної співпраці з ними", а також готовий до змін в уряді й "абсолютно нового поєднання сил, що потребуватиме консультацій з реформаторами, антикорупційними групами, громадянським суспільством, волонтерським сектором і демократичною патріотичною опозицією".
Каратницький уточнив, що має на увазі необхідність включення до уряду технократів та фахівців, котрі не були пов'язані з корупційними схемами.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Нью-йоркская газета «Сан» познакомила читателей с работой одного тихого американца, для которого митинги в Киеве - прямой результат его усилий. Адриан Каратницкий, сын украинских эмигрантов, много лет работает в организации «Фридом-хаус», которая, если судить по его словам, и является повивальной бабкой «оранжевой» революции.
Потрібна негайна екстрадиція друзів-втікачів потужного до СІЗО НАБУ - вони зізнаються! Для цього треба негайно підключати інтерполу та інші інстанції.
Міндіч був громадянином України під час корупційних дій і крапка. На яких засадах, як подарунок, зе обрізав повноваження Українських правоохоронців позбавивши кращого друга українського громадянства? Це не є запобігання розслідуванню?
Від зе вже смердить: топ-корупцією під час війни яка унеможливлює перемогу, зв'язками зі спецслужбами країни-агресора, тиранією яка підриває моральні застави Українців, ослабленням внутрішніх інститутів шляхом призначення їх керівниками ворожих агентів (про Бакканова забули чогось).
Все це вже виглядає як кероване нашестя ворожих агентів, яке внутрішньо руйнує державу Україна.
До речі, конституція ж на паузі, можна було би і допитати з пристрастю все оточення агента Буратіно!