Міндічгейт вплине на рівень допомоги Україні, - експерт Атлантичної ради Каратницький

Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Атлантичної ради та екс-президент Freedom House, вважає, що корупційний скандал в Україні може вплинути на масштаби економічної підтримки, однак на обсяги військової допомоги він суттєво не позначиться.

Про це він заявив у інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

Оборонна та економічна підтримка

"Я вважаю, що це може вплинути на рівень підтримки. Не думаю, що це призведе до припинення допомоги - більшою проблемою може бути надходження допомоги в українську економіку, але не військової підтримки", - сказав експерт.

Може бути більше затримок, бажання бачити механізми контролю, додав він.

За словами Каратницького, на Заході зростає занепокоєння, оскільки "так багато міністерств і так багато сегментів уряду виявилися пронизаними високим рівнем корупції і певною мірою навіть зв’язками з Росією та російською розвідкою".

Рішучі заходи Зеленського

На його думку, президент України має можливість запобігти деяким з цих проблем, вживши рішучих заходів, які покажуть, що "він не перешкоджає розслідуванням і використовує свої інструменти впливу для повної співпраці з ними", а також готовий до змін в уряді й "абсолютно нового поєднання сил, що потребуватиме консультацій з реформаторами, антикорупційними групами, громадянським суспільством, волонтерським сектором і демократичною патріотичною опозицією".

Каратницький уточнив, що має на увазі необхідність включення до уряду технократів та фахівців, котрі не були пов'язані з корупційними схемами.

Міндічгейт

