Корупційна криза в уряді Зеленського: сумки кешу та золотий туалет, - FT

Сумки з готівкою, аудіозаписи та золотий унітаз: обшуки у фігурантів Міндічгейту

Масштабний корупційний скандал в українській енергетиці викликав великий резонанс та хвилю громадського гніву.

Про це пише видання Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обшуки в учасників злочинної організації

Як пише FT, під час обшуків НАБУ в розкішних київських квартирах чиновників було виявлено спортивні сумки, наповнені готівкою, а в одній із них знайшли золотий унітаз.

Також правоохоронці оприлюднили аудіозаписи чиновників, які обговорюють стратегії відмивання грошей.

"Це лише деякі з подробиць, які шокували українців протягом останнього тижня, коли адміністрація президента Володимира Зеленського опинилася в епіцентрі найбільшого корупційного скандалу з моменту його вступу на посаду, що дестабілізувало керівництво Києва в критичний момент війни", - зауважує видання.

Спроба знищити НАБУ та САП влітку

FT нагадало, що цього літа Зеленський і його найближчі соратники намагалися знищити незалежні антикорупційні органи, які завершували масштабне розслідування, спрямоване проти найближчого оточення президента.

Однак президент і його оточення були змушені відмовитися від цієї спроби після масових протестів і обурення західних партнерів України.

Незважаючи на це, цього тижня НАБУ і САП оприлюднили низку детальних доказів корупції, включно з записами розмов, з яких стало відомо, що високопосадовці отримували відкати за будівельні проєкти із захисту енергетичних об'єктів від російських ударів, в той час як українці щодня страждають від перебоїв з електропостачанням.

Громадський гнів та реакція влади

Видання зазначає, що ці розкриття викликали хвилю громадського гніву — "Як друзі президента грабували країну в часи війни", — так звучав заголовок на новинному сайті "Українська правда".

Зеленський зрештою зажадав відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук, яких згодом було виведено зі складу РНБО.

Він також запровадив санкції проти Тімура Міндіча - свого друга та колишнього ділового партнера, який є одним з обвинувачених у цій справі. За даними слідчих, Міндіч був співорганізатором ймовірної схеми і саме через його "бек-офіс" пройшло близько 100 мільйонів доларів незаконних коштів.

"Він контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися кошти, отримані злочинним шляхом", — заявило НАБУ.

"Зараз Зеленський тримається на відстані від осіб, причетних до справи, і особливо намагається уникнути асоціації з Міндічем", - говорить у коментарі виданню політолог Володимир Фесенко.

У FT нагадали, що раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов говорив про те, що Міндіча попередили про розслідування за кілька годин до його початку і дали бізнесменові можливість втекти з України.

Інший близький друг і соратник Зеленського, колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, був звинувачений НАБУ в отриманні готівки на суму 1,2 млн доларів і 100 000 євро, йдеться у статті.

Що кажуть антикорупційні активісти?

Реакція Зеленського на скандал була "дуже повільною і дуже слабкою", заявила Дар'я Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції.

Зеленський вперше прокоментував звинувачення проти своїх соратників 10 листопада ввечері, висловивши підтримку розслідуванню, але без зобов'язань вжити будь-яких заходів.

Його вимога про відставку двох міністрів пролунала у вівторок, 11 листопада, через кілька годин після того, як прем'єр-міністр Юлія Свириденко оголосила про відсторонення Галущенка.

"Тимчасове відсторонення, навіть не звільнення... Чи була б це реакція президента, який дійсно нічого не знав?" – сказав голова ЦПК Віталій Шабунін.

"Ще в липні йшлося про загальне відчуття несправедливості... це було ще досить абстрактно. Зараз же йдеться про дуже конкретні правопорушення, дуже конкретні імена, дуже конкретні суми грошей", - сказала голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна.

"Розслідування є успіхом, позитивним знаком. Однак тиск, якому піддаються НАБУ і САП, є божевільним... Ця історія може бути позитивною, але тільки якщо Зеленський обере сторону НАБУ і САП, а також народу України", - додає Каленюк.

Активісти заявляють, що правоохоронні органи, лояльні президенту, тиснуть на незалежні антикорупційні інституції.

Зокрема, у статті згадується, що у липні Служба безпеки України затримала детектива НАБУ Руслана Магамедрасулов, який наразі залишається під слідством - йому закидають ведення бізнесу з РФ.

Опозиція вимагає відставки Кабміну

Видання також нагадало, що опозиційна партія "Європейська Солідарність", лідером якої є колишній президент Петро Порошенко, повторила свою вимогу про відставку чинного уряду та заміну його на технократичний "уряд єдності".

Однак представники опозиції не стали вимагати відставки Зеленського. 

"Ми все ще перебуваємо у стані війни", - сказав Ростислав Павленко, депутат від "ЄС".

+67
За 3 года дойти на Западе от олицетворения мужества украинского народа к олицетворения алчности украинских властных барыг - это нужно было суметь. Мастер, нечего сказать.
15.11.2025 21:47 Відповісти
+65
Маленький на зріст, дріб'язковий, нікчемний мстивий заздрісний чоловічок.
Від людини року до антигероя в усіх західних ЗМІ.
Корцупція, узурпація влади, придушення опозиції і вільних ЗМІ.
Звуть Вова.

Вгадайте про яку країну йде мова.
15.11.2025 21:48 Відповісти
+50
Ішак - мародер. "Мідічгейт" - це історія не про міндіча. Це історія про ішака-зрадника.
15.11.2025 21:47 Відповісти
Ну так нічого на справді не змінилось. Далі крадуть на енергетиці (привіт тарифам галущенка), далі крадуть на зброї. Набу насправді відкопало якісь копійки, й навіть тих кого зловили самий кращий суд у всесвіті імені портнова вже відпустив.
До наріду ніяк не доходить, що ці виродки бояться лише спеців з гру та фсб, і будуть робити все що накажуть з москви.
Зеленський далі на посаді, єрмак на місці, уряд той самий, голови усіх служб та департаментів далі ті ж самі, а хто там завтра будет міністром-фунтом по енергетиці - без різниці.
Вони продовжують руйнувати та красти.
15.11.2025 22:56 Відповісти
Згадаємо як ЗЕ енд квартальна шобла висміювали : " Мова! Віра!Нація!"А ще згаймо лозунг Зе на дебатах на стадіоні написаний на підтяжках лисого хєра: "<*******"!Питання є?
15.11.2025 23:44 Відповісти
15.11.2025 23:46 Відповісти
Терміново потрібно гнати цей уряд злодюг і ЗепреЗедента ,
який кришував цих волоцюг і набивав свої кишені мілліардами 😡
15.11.2025 23:52 Відповісти
Добре. Яким чином?
16.11.2025 08:25 Відповісти
Мені соромно що я знаю тих людей які голосувпли за зеленського. Як що чесно навіть нехочу з ними спілкуватися далі знаю,и що це потенційні зрадникі. Хоча вони самі цього не розуміють.
15.11.2025 23:59 Відповісти
Я тоже знаю таких людей,все они ширi украинцы, которые только на Мове и они мне говорили,как им стыдно за Порошенко,как этот"еврей"😀их подвёл;,😉
16.11.2025 14:21 Відповісти
У нас в країні забагато дурних та ще і ідіотів
16.11.2025 00:00 Відповісти
Новий логотип. " зеленський гандон ла,ла,ла,ла,ла, зеля ***** і так далі. Але це нічого неміняє. Цю потвора реально треба замінити!!!
16.11.2025 00:05 Відповісти
https://www.facebook.com/share/v/1BixiADJUJ/ я знала тих євреїв ,з яких брала приклад після війни ще були Люди 50-60 роки ,Андрій Макаревіч здається молодий але останній такий ,шкода ...Ганьба зеленський шоблі ,вам краще здохнути самім!!!...
16.11.2025 00:23 Відповісти
У вас клавішу CapsLock заклинило? Чи вважаєте, що якщо великими літерами і жирним шрифтом, то щось дуже мудре бовкнете?
16.11.2025 10:29 Відповісти
Так обосратся - это надо уметь.
16.11.2025 00:32 Відповісти
Оно обосранное по жизни ,только бараны этого не видят.....
16.11.2025 07:16 Відповісти
цікаво, від чого вони відволікають нашу увагу? від дупи на Запорізькому фронті?
16.11.2025 00:43 Відповісти
Хто вас відволікає ? Цє взаемопов'язані речі , мародерив і був " дахом" агентів ФСБ , мафії - зеленський , з першого дня прішествія ! Невжє не можно скласти 2+2 ⁉️
16.11.2025 07:04 Відповісти
Тепер ефемерне і брехливе "жму руку обнімаю" від ******* перетворилось на реальне "двушка пошла на маскву" від того ж самого *******)))
16.11.2025 00:44 Відповісти
Санкції Порошенку - безстрокові.
Санкції міндічам - 3 роки.
16.11.2025 11:58 Відповісти
Путч. Русский - нах*й:
«Перечитав двічі - виявляється Міндічу не заборонені правочини. Тобто ми його ще у Верховній Раді можемо побачити, бо він зможе взяти участь у виборах!
І 50% акцій Кварталу 95 він зможе продати.
Ну це ж вам не Порошенко - це друг президента!
Офігітельні санкції «для своїх». Особливо коли згадати, що їх було проанонсовано, щоб фігуранти встигли перевести гроші в офшор.»
Віктор Уколов
16.11.2025 12:40 Відповісти
ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ.:
РЕАЛ ЯКИМ ВІН Є.

Цей допис не для срачу чи задля бажання популярності - виключно для того, щоби ви спокійно сприймали події, які трапляться у найближчому майбутньому. Можете сприймати цей допис як "теоретичну конспірологію", хоча він є лише частковим оприлюдненням наявних у нас даних.

Чи є наші антикорупційні органи насправді незалежними? Ні, вони залежні від тих, хто був ініціатором їх створення. І це не українська влада. Все, що станом на зараз змінилося - на них зараз мають більший вплив європейські "ініціатори", ніж американські. Але й останні не дуже суттєво послабили контроль за їх роботою.

Чому було підірвано антикорупційну бомбу у такий незручний для України час по очевидній відмашці як з боку європейців, так і з боку американців? Тому,. що Україна почала отримувати ЖИВІ ГРОШІ з відсотків на заморожені російські активи, та, у найближчий перспективі, отримає великий "репараційний кредит" у тому чи іншому вигляді. Безконтрольне по суті використання цих грошей українською владою у той час, як, по даних "компетентних органів" і Європи, і США, у нас має місце розкрадання українського бюджету на 26 - 30 відсотків, для наших донорів є величезною проблемою, яку потрібно було вирішувати. Я не знаю, хто приймав рішення у Європі, але рішення від США на "підрив" цієї бомби приймали два високопосадовця адміністрації Президента США.

Чи сядуть за грати той, кого у США вважають "хрещеними батьком ******** української корупції", тобто голова ОПУ, та, у післявиборчій перспективі, сам Зеленський? Ермак - доки ще ні, та, можливо, і взагалі ні. Чому? Тому, чому досить не "сидить" Порошенко і ще з додаткових причин. Поясню.

Наприкінці 20 - на початку 21го року українські правоохоронні органи, зокрема ГПУ, отримали від колег з США матеріали, які могли б допомогти українським колегам боротися з нашою "п'ятою колоною", зокрема деякі "прослушки", у яких фігурував "голос схожий на голос Порошенка" у контексті афер Медведчука. Українці були проінформовані про те, що матеріали не можна використовувати проти п'ятого Президента України. Пан Ермак вирішив по-своєму і деякі з цих "прослушок" були оприлюднені. Це викликало різке невдоволення американців, Ермак та особисто Зеленський отримали по руках, Порошенка залишили у спокої і витоки різко припинилися.

Станом на зараз ані європейці, ані американці не бажають зміни влади в Україні під час війни. Не бажають втрати керованості країною та делегітимізації вищої української влади. І разом з тим бажають отримати опосередкований контроль за грошима, які напряму вливаються та будуть вливатися в Україну, та за нашими бюджетними витратами.

Чому був обраний варіант контролю за українськими фінансами через наші, лише формально незалежні, антикорупційні органи? Відповідь на поверхні - вони мають повний пакет умовного "компромату" на практично всіх посадовців української влади у тому числі від колег з США та Європи. Наша влада ставиться під контроль через систему тиску кримінальними справами від антикорупційних органів з оприлюдненням матеріалів цих справ, а також з вимогами постійно діючого контролю за витратами бюджету України з боку постійно діючого міжнародного аудиту. "Крок вправо, крок вліво - дорівнює втечі" - наступна бомба може підірватися вже під особисто Зеленським та Ермаком у випадку, якщо ті не покажуть реальну боротьбу з корупцією в Україні, та не погодяться не тільки з контролем фактичних донорів за грошима, які будуть надані Україні, але й взагалі з бюджетними витратами України. Будуть слухняними - обидвох виведуть з-під удару наших антикорупційних органів та поставлять "понад схваткою", а потім дадуть спокійно піти "на пенсію". Не будуть - тоді можливі варіанти і Ермак може сісти, проте впевнений у тому, що Зеленський отримає точно такий же "американо-європейський" імунітет, який, до повернення Трампа у Білий дім, мав Порошенко - обидва, хто б що не казав, мають великі заслуги як перед Україною, так і перед США та Європою..

Як резюме. Я бажав би бачити на лаві підсудних та за гратами всіх наших Президентів. Кожного можна саджати абсолютно обґрунтовано. Я хочу, щоби перед законом всі були рівні та проти будь якого "американо-європейського імунітету". Кучма застарий для в'язниці, а от Зеленський та Порошенко та їх підлеглі цілком її "потягнуть". Лише тоді, коли у нас буде правосуддя без виключень, можливе і реальне очищення української влади, і реальна боротьба з системою тотальної корупції, будь то децентралізованої, як при Порошенко, чи вертикально-жорсткої, як при Зеленському, яка досі залишилася цементом, на якому побудована вся наша державна система. Проте я реаліст і розумію, що на даному етапі, на превеликий жаль, мої мрії залишаться лише моїми мріями. Будьте реалістами і ви і не чекайте неможливого. Я вважаю що з цього корупційного скандалу Україна як Держава отримає користь у вигляді можливого різкого скорочення відсотка розкрадання бюджету та можливого "контролю аудитами" з боку донорів за нашими витратами.
16.11.2025 01:03 Відповісти
Шо це за черговий висєр якогось обісраного противсіха?
На такі вскукуріки треба стріляти на звук.
Бандерівець блдь, *********, гамно якесь колгоспне буде нам доповідати про таємні плани американців з європейцями.
Кожну таку немиту інфосвиню давно вже треба превентивно бити чоботом в тупе рило за те що вкладає свій інфопронос в мізки пересічних ідіотів які сприймають подібну риганину за оикровення.
16.11.2025 01:12 Відповісти
, таких заробітчан ! Не треба було мародерити на крові !От тоді б , і не був , би вам час " не такий"
16.11.2025 07:08 Відповісти
Цей "пройдисвіт" працює в посольстві США.
16.11.2025 21:06 Відповісти
Так би зразу й написали що на Їрмака працює.
17.11.2025 04:24 Відповісти
ну далекоглядна творчість ваша ,зрозуміла ,рятувати рейтінг ід* ота зеленського... Порошенко бояться і є чому ,людина з нуля ,відродила ЗСУ ...А от пришелепкуватий 🤡 це ворог ,і не треба прирівнювати ху.. з пальцем ...Порох це гарант правди ...якого всяка падло хоче втопити , бо він не даст розграбовувати Україну ...
16.11.2025 01:18 Відповісти
Який мудак це вигадав: "...українські правоохоронні органи, зокрема ГПУ, отримали від колег з США ... деякі "прослушки", у яких фігурував "голос схожий на голос Порошенка..." *****, зрадник України Деркач вже став колегою із США ?!
"Ермак та особисто Зеленський отримали по руках, Порошенка залишили у спокої.." Що за маячня? Дали спокій - і завели 27 кримінальних справ, криворуке рішення РНБО по санкціям проти Порошенка?!...
Оксана Щербакова #502138 виклала простирадло тупого поєднання букв і слів, щоб ще раз харкнути на адресу Порошенка? І все це на тлі небаченого ще в історії України за своїми розмахами мародерства Зеленського та його оточення?!
16.11.2025 08:30 Відповісти
як не згадати отой позорняк оте грьобане зелене ганьбище коли ПОРОХ повертався з європи додому а прикордонники отримали наказ не пускати п.ятого ПРЕЗИДЕНТА в Україну --- яке мстиве . дріб.язкове . зелене неподобство очолило державу в 19 році . не вдалося закатать в асфальт набу і сап тепер чавкає з суфлера про якусь боротьбу з казнокрадами після того як з офісу попередили міндіча щоб тікав негайно . ще мабуть до кордону і лягаві з мигалками кортеж шміндіча і цукермана-шугермана супроводжували . цікаво чи буде урсула після всього цього вонючого лайна лобизатися з небритою пикою ..борцуна.. з корупцією
16.11.2025 11:55 Відповісти
москва керує і сьогодні обіср* ним🤡 зеленським і дєрмак, його наглядач, від фсб ...
16.11.2025 03:19 Відповісти
16.11.2025 01:27 Відповісти
Державні органи потребують етнічної чистки. Як мінімум протягом війни мають бути відсторонені від будь яких державних посад всі без винятку євреї і ті особи які мають родичів в **********. Після війни має бути встановлена квота для національних меншин пропорційно до їх % складу в населенні України. Якось воно дивно коли в Україні 80% населення етнічні українці, а вищі державні посади займають жиди та кацапи. Наприклад в Кабміні українців лише 15,5%, а в першій сотні депутатів Зєлєнского всього 8 українців (76 жидів, 14 кацапів, 1 мегрел (кавказький єврей) Арахамія, 1 негр (Беленюк) і 8 українців). Це не демократія. Це узурпація влади організованою злочинною етнічною групою корумпованих покидьків.
16.11.2025 04:06 Відповісти
І хто ж їм , 73% , вручив булав , їм було плювати , що оце💩🤢🤥🎪постійно їх принижувало , а , зараз за 23$ і маму рідну продадуть , беручи кроваву "вавіну тисячу" , ганьба , серед тих виродків є і українці, такі , що , боялись просто рота відкрити , дивлячись , як ці мразі , співпрацюють з кацапами -террористами " двушка ушла на москву"
16.11.2025 07:19 Відповісти
Люди поступово починають усвідомлювати власну відповідальність за свою державу. Всі вже бачать що в той час як ми за свою надмірну етнічну толерантність ми платимо кровю кращих представників нації "міндічі" крадуть під час війни і ховаються в Ізраїлі від кримінального переслідування за корупційні злочини...
16.11.2025 08:07 Відповісти
Потрібно відновити поняття українська національність та графу у паспорті та обирати пропорційно, тоді й буде українська влада
Поняття українська національніть скасували при кучмі у 1995 році, щоб до управління країною могли влізти хто завгодно
16.11.2025 09:37 Відповісти
Графу "національність" з паспортів видалив Кравчук ще в проекті постанови про введення українського паспорту в 1992 році. При ньому було затверджено бланк паспорту і надруковані перші паспорти в 1994 році. Про національність Кучми, Медведчука, Тимошенко тоді більшість не підозрювала...
16.11.2025 14:30 Відповісти
а що з національнастями куЧмо і мертвечука не так? з тімашонкою, то зрозуміло.
16.11.2025 22:32 Відповісти
Кучма галахічний єврей. На старості не вилазить з синагоги. У мертвечука батько українець, але мати єврейка і саме вона займалася вихованням нащадка.
17.11.2025 12:53 Відповісти
кучмо навернувся, його зятьок туди затягнув. а мертвечук точно, 100%, дякую за підказку, чомусь цей момент пропустив.
18.11.2025 07:36 Відповісти
а ще можна видати наказ, щоб всі євреї носили жовті зірки на одязі, от тоді буде справжня демократія
16.11.2025 14:16 Відповісти
Демократія означає пропорційне представництво у владі всіх національностей. Станом на лютий 2025 в Києві в єврейській громаді було зареєстровано 6000 осіб. Зараз їх вже значно менше. (Станом на 2023 за твердженням Зєлєнского їх було в Україні 40 000. За переписом 2001 року їх було 108 000) До кінця війни залишаться тільки ті хто "гешефтить" на війні і займає якість "хлібні" посади, але свої родини вони вже вивезли.
16.11.2025 14:27 Відповісти
Демократія передбачає 1 людина - 1 голос. Свій голос людина може віддати за будь кого. А ви пропонуєте обмежити її в праві вибора, виходячи з її національністі. До того ж хто і як буде визначати національність, наприклад, нащадка вірмено-грузинської та угорсько-циганської сімей?
Не кажучи вже про те, що по вашій логіці той же Арахамія буде депутатом пожиттєво, тому що на всю країну у нас два з половиною мергела, котрим буде просто ні за кого більш голосувати.
16.11.2025 17:09 Відповісти
Я жив в 12 країнах. Всюди мажоритарка і голосують виключно за представників своєї національності. Ну от як єврей може представляти мене - українця? Або кацап, вірменин чи циган. Та ніяк! різне виховання, різні цінності, різний життєвий і культурний бекграунд. Демократія може бути тільки представницькою. Ну от "73%" віддали свій голос за чужинця і що отримали? Війну, розруху і тотальну корупцію. Євреї нехай голосують за євреїв. У нас 80% населення етнічні українці і 80% посад мають займати українці.
16.11.2025 17:23 Відповісти
Мені здається, що ви пересмикуєте, і в тих 12 країнах голосують ,не виключно за представників своєї національності, а виключно за того, за кого хочуть. Просто їх вибір часто співпадає з вашими ілюзіями стосовно національностей. Але далеко не завжди.
Наприклад, може чули, нещодавно у Нью-Йорку мером став африканець-мусульманин, хоча більшість мешканців Нью-Йорка - білі англомовні християни.

Ну і питання, як ви будете визначати національність кандидатів зі зімішаних сімей, досі відкрите.
16.11.2025 17:40 Відповісти
Останні 300 років українцям кожна влада погана. Ми відділені від влади у власній країні тому що у владі дуже мало українців і люди сприймають владу як чужу, бо будь які спроби отримати українську владу закінчувалися ріками крові. Те саме відбувається і сьогодні - нам хочуть знову навязати чужу владу.
16.11.2025 17:57 Відповісти
Як ви думаєте, ким по національності є наприклад голова сілької ради села Зоря Рівненської області, котрого нещодавно СБУ прихопило на хабарі за виділення в оренду землі? Підказка: звати його Михайло Олійник. Це теж чужа влада, навязана кимось чужим у село з 5тисячним населенням?
16.11.2025 18:50 Відповісти
Михайло Олійник пройшов "школу" совка і став совком. Він поводить себе так як ті на кого він хотів бути схожим.
16.11.2025 19:34 Відповісти
Він 84го року народження, "школу" совка міг хіба що в дитсадку проходити. Одночано він є священником ПЦУ і був членом Руху. Так хто він по національності і що то за чужинці, котрі його навязали?
16.11.2025 20:58 Відповісти
Батьки виховали аморального пристосуванця. Тож нехай "пишаються". В селі перестали з ним вітатися? Руку тиснуть? Розмовляють? Мають якісь справи? Як що так то все село прогнило наскрізь і нічому тут дивуватись - середовище паскудне...
17.11.2025 13:16 Відповісти
Зрозуміло. Тобто, як завжди, з народом не повезло. Адже ідентичні процеси відбуваються і на рівні країни, а не села, і голосуванням по національній ознаці це не виправиш. Тим більш, навіть ви не знаєте, як визначити та заміряти національність кандидатів.
17.11.2025 14:15 Відповісти
Національність це насамперед виховання в національній традиції. В мене колись був чорношкірий студент, який виріс в українській родині, чудово володів українською мовою і був дуже порядною особою... Мій дід з Млиніва Ровенської області. Коли прийшли комуністи в 1939 то на всі посади розсадили містечкових євреїв і коли він повіз здавати натуральний податок то такий "приймальник" почав вимагати більше і погрожувати що якщо дід не дасть йому хабар то він його "зашле до Сибіру". Дід був людиною простою і не довго думаючи віддухопелив хабарника. Відійшов від пункту прийому на 200 метрів. Арештували. Відсидів 19 років за "український буржуазний націоналізм". Виявилось що він дубасив не хабарника, а прогресивного єврея-комуніста на грунті національної та буржуазної ненависті... В 1956 моя бабця "купила" паспорт моєму батьку (сину ворога народу) у голови колгоспу який теж був затятим комуністом - відвела йому корову. Це був тоді єдиний спосіб вирвати дитину з сільського рабства і послати вчитися. В 1966 після захисту кандидатської батько забрав її до Києва і вона решту життя тужила за своєю Лискою...
17.11.2025 14:51 Відповісти
Це звичайна еволюція, дід ваш пристосуватись не зміг, тому мотав строк. Батько врахував його досвід, пристосувався, вступив у партію, захистив кандидатську (можливо й докторську), отримав квартиру, сервіз кришталевий, талончики у спецмагазин, авто і тому подібні ніштяки. Старт у вас таки був гарний, очевидно кращий, чим у більшості ваших однолітків.
17.11.2025 15:11 Відповісти
У нас в роду по всім лініям жодного комуніста ніколи не було і не буде. Докторську батько захистив без партбілета. Другий дід став академіком. Мабуть єдиним в Україні без партбілета і пішов на пенсію в віці 61 рік в 1961 році. Я теж захистив докторську, але вже в Лондоні. Теж без партбілета. Квартир ми не отримували. Будували своє. Тепер це мій "пенсійний фонд". І ще. Стосовно "кришталевих сервізів". Замість них купували книжки. Я живу у "внутрішній еміграції" з 2008 року. Тобто офіційно не працюю, банківських рахунків не маю, пенсію не отримую і ніякими державними послугами та пільгами не користуюсь принципово.
17.11.2025 15:38 Відповісти
Тобто, якщо відкинути самовихваляння, по факту ви такий же голова сільради, тільки без його можливостей. Зате можливістю не платити податки принципово не забули скористатись. Як ви правильно помітили "нічому тут дивуватись - середовище паскудне". Я й не здивований.
17.11.2025 15:58 Відповісти
Ви безпідставно щось вигадуєте на основі набутого вами життєвого досвіду і самі починаєте в це вірити. Це приводить до хибних висновків.
17.11.2025 17:12 Відповісти
З чого ви це взяли?

Я лише інтрепретую фактичну сторону ваших повідомлень, відкидаючи рожеві соплі типу позивного улюбленої корови баби, чи "доктор наук, зять академіка були принципово безпартійними, не отримували в срср квартир, зате будували власний будинок в країні, де в принципі відсутнє право власності на нерухомість".

А ви офіційно не працюєте, доходу не маєте (інакше платили б податок на доходи і мали б банківський рахунок) живитесь напевне сонячним сяйвом і какаєте зефірками.

Можна прізвище академіка без партбілету? Цікаво почитати про таке чудо.
17.11.2025 17:27 Відповісти
будемо тасувати карти....
16.11.2025 06:39 Відповісти
А що по свериденчисi ? Вана також - бiла та пухнаста? Так ми це вже проходили... Юля! Юдя! Баб Юля!!! З цими менделе Юлями, як щось пороблено.
16.11.2025 07:07 Відповісти
вова- репутация *****
16.11.2025 07:58 Відповісти
корупціонери під час війни - це гниди, які страшніші за московські воші..Розпочиналося оце непокарене зло з перепродажем благодійних допомог зі всього світу... Яку скрізь перепродовували наближені до блатної влади торгові точки. магазини..Тимошенко зі свити ЗЕ катався на волонтерському авто.. скільки всього шло в Україну, що ці побачили вікно можливостей.. а далі ще краще... Хлопці ті що на нулю отримують 100 тис.грн.. і ті , що роблять будинки командирам. які вже розбагатіли, на тому що вписують в накази бойові тих хто хороми будує, або отримують зарплатню за тих хто вже рік як загиблий.. То ті що з кулеметами вибивають Шахедів отриують копійки... Вони в армії не вдома, дайте їм гідну зарплатню...а ті що на нулі мають отримувати у декілька разів більше..а ті хто в штабах 10-20 тисяч.. не подобається то хай шукають інші місця
16.11.2025 08:44 Відповісти
Як шакальонок якій смішив кодло яник-овоща може мати хоч якусь мораль? Навколо нього завжди було: вкради, відомий, надури...., та ще й пейсатий ген.
Потрібна негайна екстрадиція друзів-втікачів потужного до СІЗО НАБУ - вони зізнаються! Для цього треба негайно підключати інтерполу та інші інстанції.
Міндіч був громадянином України під час корупційних дій і крапка. На яких засадах, як подарунок, зе обрізав повноваження Українських правоохоронців позбавивши кращого друга українського громадянства? Це не є запобігання розслідуванню?
Від зе вже смердить: топ-корупцією під час війни яка унеможливлює перемогу, зв'язками зі спецслужбами країни-агресора, тиранією яка підриває моральні застави Українців, ослабленням внутрішніх інститутів шляхом призначення їх керівниками ворожих агентів (про Бакканова забули чогось).
Все це вже виглядає як кероване нашестя ворожих агентів, яке внутрішньо руйнує державу Україна.
До речі, конституція ж на паузі, можна було би і допитати з пристрастю все оточення агента Буратіно!
16.11.2025 10:20 Відповісти
Залишилось зясувати, навіщо оманьський так завзято очолює та оточує себе покидьками?
16.11.2025 10:26 Відповісти
Риба тухне з голови. Скажи хто твій друг,і я скажу хто ти !
16.11.2025 15:42 Відповісти
Я не нездужаю, нівроку,
А щось такеє бачить око,
І серце жде чогось. Болить.
Болить, і плаче, і не спить,
Мов негодована дитина.
Лихої, тяжкої години,
Мабуть, ти ждеш? Добра не жди,
Не жди сподіваної волі -
Вона заснула: цар Микола
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру -
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі, небога,
До суду божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати мурувать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять.
Та й більше, бачиться, нічого.
Т.Г. Шевченко ©️ 1858 22 листопада [С.-Петербург]
16.11.2025 16:04 Відповісти
Ну і що?Все повилазило і що?Що ,є ще ті ,хто не зрозумів про що йде мова....Виявляється є і їх дуже багато..
16.11.2025 16:28 Відповісти
Криза в уряді ? Це не криза - це крах.
На чолі воюючої країни стоїть російський агент, злодій і вбивця, оточений таким ж мудаками.
На них усіх кров загиблих.
16.11.2025 17:02 Відповісти
Нічого не змінилося з часів Януковича,ще більше крадуть
17.11.2025 00:36 Відповісти
