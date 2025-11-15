Корупційна криза в уряді Зеленського: сумки кешу та золотий туалет, - FT

Масштабний корупційний скандал в українській енергетиці викликав великий резонанс та хвилю громадського гніву.

Про це пише видання Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обшуки в учасників злочинної організації

Як пише FT, під час обшуків НАБУ в розкішних київських квартирах чиновників було виявлено спортивні сумки, наповнені готівкою, а в одній із них знайшли золотий унітаз.

Також правоохоронці оприлюднили аудіозаписи чиновників, які обговорюють стратегії відмивання грошей.

"Це лише деякі з подробиць, які шокували українців протягом останнього тижня, коли адміністрація президента Володимира Зеленського опинилася в епіцентрі найбільшого корупційного скандалу з моменту його вступу на посаду, що дестабілізувало керівництво Києва в критичний момент війни", - зауважує видання.

Спроба знищити НАБУ та САП влітку

FT нагадало, що цього літа Зеленський і його найближчі соратники намагалися знищити незалежні антикорупційні органи, які завершували масштабне розслідування, спрямоване проти найближчого оточення президента.

Однак президент і його оточення були змушені відмовитися від цієї спроби після масових протестів і обурення західних партнерів України.

Незважаючи на це, цього тижня НАБУ і САП оприлюднили низку детальних доказів корупції, включно з записами розмов, з яких стало відомо, що високопосадовці отримували відкати за будівельні проєкти із захисту енергетичних об'єктів від російських ударів, в той час як українці щодня страждають від перебоїв з електропостачанням.

Громадський гнів та реакція влади

Видання зазначає, що ці розкриття викликали хвилю громадського гніву — "Як друзі президента грабували країну в часи війни", — так звучав заголовок на новинному сайті "Українська правда".

Зеленський зрештою зажадав відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук, яких згодом було виведено зі складу РНБО.

Він також запровадив санкції проти Тімура Міндіча - свого друга та колишнього ділового партнера, який є одним з обвинувачених у цій справі. За даними слідчих, Міндіч був співорганізатором ймовірної схеми і саме через його "бек-офіс" пройшло близько 100 мільйонів доларів незаконних коштів.

"Він контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися кошти, отримані злочинним шляхом", — заявило НАБУ.

"Зараз Зеленський тримається на відстані від осіб, причетних до справи, і особливо намагається уникнути асоціації з Міндічем", - говорить у коментарі виданню політолог Володимир Фесенко.

У FT нагадали, що раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов говорив про те, що Міндіча попередили про розслідування за кілька годин до його початку і дали бізнесменові можливість втекти з України.

Інший близький друг і соратник Зеленського, колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, був звинувачений НАБУ в отриманні готівки на суму 1,2 млн доларів і 100 000 євро, йдеться у статті.

Що кажуть антикорупційні активісти?

Реакція Зеленського на скандал була "дуже повільною і дуже слабкою", заявила Дар'я Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції.

Зеленський вперше прокоментував звинувачення проти своїх соратників 10 листопада ввечері, висловивши підтримку розслідуванню, але без зобов'язань вжити будь-яких заходів.

Його вимога про відставку двох міністрів пролунала у вівторок, 11 листопада, через кілька годин після того, як прем'єр-міністр Юлія Свириденко оголосила про відсторонення Галущенка.

"Тимчасове відсторонення, навіть не звільнення... Чи була б це реакція президента, який дійсно нічого не знав?" – сказав голова ЦПК Віталій Шабунін.

"Ще в липні йшлося про загальне відчуття несправедливості... це було ще досить абстрактно. Зараз же йдеться про дуже конкретні правопорушення, дуже конкретні імена, дуже конкретні суми грошей", - сказала голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна.

"Розслідування є успіхом, позитивним знаком. Однак тиск, якому піддаються НАБУ і САП, є божевільним... Ця історія може бути позитивною, але тільки якщо Зеленський обере сторону НАБУ і САП, а також народу України", - додає Каленюк.

Активісти заявляють, що правоохоронні органи, лояльні президенту, тиснуть на незалежні антикорупційні інституції.

Зокрема, у статті згадується, що у липні Служба безпеки України затримала детектива НАБУ Руслана Магамедрасулов, який наразі залишається під слідством - йому закидають ведення бізнесу з РФ.

Опозиція вимагає відставки Кабміну

Видання також нагадало, що опозиційна партія "Європейська Солідарність", лідером якої є колишній президент Петро Порошенко, повторила свою вимогу про відставку чинного уряду та заміну його на технократичний "уряд єдності".

Однак представники опозиції не стали вимагати відставки Зеленського.

"Ми все ще перебуваємо у стані війни", - сказав Ростислав Павленко, депутат від "ЄС".

Міндічгейт

