Корупційна криза в уряді Зеленського: сумки кешу та золотий туалет, - FT
Масштабний корупційний скандал в українській енергетиці викликав великий резонанс та хвилю громадського гніву.
Про це пише видання Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Обшуки в учасників злочинної організації
Як пише FT, під час обшуків НАБУ в розкішних київських квартирах чиновників було виявлено спортивні сумки, наповнені готівкою, а в одній із них знайшли золотий унітаз.
Також правоохоронці оприлюднили аудіозаписи чиновників, які обговорюють стратегії відмивання грошей.
"Це лише деякі з подробиць, які шокували українців протягом останнього тижня, коли адміністрація президента Володимира Зеленського опинилася в епіцентрі найбільшого корупційного скандалу з моменту його вступу на посаду, що дестабілізувало керівництво Києва в критичний момент війни", - зауважує видання.
Спроба знищити НАБУ та САП влітку
FT нагадало, що цього літа Зеленський і його найближчі соратники намагалися знищити незалежні антикорупційні органи, які завершували масштабне розслідування, спрямоване проти найближчого оточення президента.
Однак президент і його оточення були змушені відмовитися від цієї спроби після масових протестів і обурення західних партнерів України.
Незважаючи на це, цього тижня НАБУ і САП оприлюднили низку детальних доказів корупції, включно з записами розмов, з яких стало відомо, що високопосадовці отримували відкати за будівельні проєкти із захисту енергетичних об'єктів від російських ударів, в той час як українці щодня страждають від перебоїв з електропостачанням.
Громадський гнів та реакція влади
Видання зазначає, що ці розкриття викликали хвилю громадського гніву — "Як друзі президента грабували країну в часи війни", — так звучав заголовок на новинному сайті "Українська правда".
Зеленський зрештою зажадав відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук, яких згодом було виведено зі складу РНБО.
Він також запровадив санкції проти Тімура Міндіча - свого друга та колишнього ділового партнера, який є одним з обвинувачених у цій справі. За даними слідчих, Міндіч був співорганізатором ймовірної схеми і саме через його "бек-офіс" пройшло близько 100 мільйонів доларів незаконних коштів.
"Він контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися кошти, отримані злочинним шляхом", — заявило НАБУ.
"Зараз Зеленський тримається на відстані від осіб, причетних до справи, і особливо намагається уникнути асоціації з Міндічем", - говорить у коментарі виданню політолог Володимир Фесенко.
У FT нагадали, що раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов говорив про те, що Міндіча попередили про розслідування за кілька годин до його початку і дали бізнесменові можливість втекти з України.
Інший близький друг і соратник Зеленського, колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, був звинувачений НАБУ в отриманні готівки на суму 1,2 млн доларів і 100 000 євро, йдеться у статті.
Що кажуть антикорупційні активісти?
Реакція Зеленського на скандал була "дуже повільною і дуже слабкою", заявила Дар'я Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції.
Зеленський вперше прокоментував звинувачення проти своїх соратників 10 листопада ввечері, висловивши підтримку розслідуванню, але без зобов'язань вжити будь-яких заходів.
Його вимога про відставку двох міністрів пролунала у вівторок, 11 листопада, через кілька годин після того, як прем'єр-міністр Юлія Свириденко оголосила про відсторонення Галущенка.
"Тимчасове відсторонення, навіть не звільнення... Чи була б це реакція президента, який дійсно нічого не знав?" – сказав голова ЦПК Віталій Шабунін.
"Ще в липні йшлося про загальне відчуття несправедливості... це було ще досить абстрактно. Зараз же йдеться про дуже конкретні правопорушення, дуже конкретні імена, дуже конкретні суми грошей", - сказала голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна.
"Розслідування є успіхом, позитивним знаком. Однак тиск, якому піддаються НАБУ і САП, є божевільним... Ця історія може бути позитивною, але тільки якщо Зеленський обере сторону НАБУ і САП, а також народу України", - додає Каленюк.
Активісти заявляють, що правоохоронні органи, лояльні президенту, тиснуть на незалежні антикорупційні інституції.
Зокрема, у статті згадується, що у липні Служба безпеки України затримала детектива НАБУ Руслана Магамедрасулов, який наразі залишається під слідством - йому закидають ведення бізнесу з РФ.
Опозиція вимагає відставки Кабміну
Видання також нагадало, що опозиційна партія "Європейська Солідарність", лідером якої є колишній президент Петро Порошенко, повторила свою вимогу про відставку чинного уряду та заміну його на технократичний "уряд єдності".
Однак представники опозиції не стали вимагати відставки Зеленського.
"Ми все ще перебуваємо у стані війни", - сказав Ростислав Павленко, депутат від "ЄС".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Цей допис не для срачу чи задля бажання популярності - виключно для того, щоби ви спокійно сприймали події, які трапляться у найближчому майбутньому. Можете сприймати цей допис як "теоретичну конспірологію", хоча він є лише частковим оприлюдненням наявних у нас даних.
Чи є наші антикорупційні органи насправді незалежними? Ні, вони залежні від тих, хто був ініціатором їх створення. І це не українська влада. Все, що станом на зараз змінилося - на них зараз мають більший вплив європейські "ініціатори", ніж американські. Але й останні не дуже суттєво послабили контроль за їх роботою.
Чому було підірвано антикорупційну бомбу у такий незручний для України час по очевидній відмашці як з боку європейців, так і з боку американців? Тому,. що Україна почала отримувати ЖИВІ ГРОШІ з відсотків на заморожені російські активи, та, у найближчий перспективі, отримає великий "репараційний кредит" у тому чи іншому вигляді. Безконтрольне по суті використання цих грошей українською владою у той час, як, по даних "компетентних органів" і Європи, і США, у нас має місце розкрадання українського бюджету на 26 - 30 відсотків, для наших донорів є величезною проблемою, яку потрібно було вирішувати. Я не знаю, хто приймав рішення у Європі, але рішення від США на "підрив" цієї бомби приймали два високопосадовця адміністрації Президента США.
Чи сядуть за грати той, кого у США вважають "хрещеними батьком ******** української корупції", тобто голова ОПУ, та, у післявиборчій перспективі, сам Зеленський? Ермак - доки ще ні, та, можливо, і взагалі ні. Чому? Тому, чому досить не "сидить" Порошенко і ще з додаткових причин. Поясню.
Наприкінці 20 - на початку 21го року українські правоохоронні органи, зокрема ГПУ, отримали від колег з США матеріали, які могли б допомогти українським колегам боротися з нашою "п'ятою колоною", зокрема деякі "прослушки", у яких фігурував "голос схожий на голос Порошенка" у контексті афер Медведчука. Українці були проінформовані про те, що матеріали не можна використовувати проти п'ятого Президента України. Пан Ермак вирішив по-своєму і деякі з цих "прослушок" були оприлюднені. Це викликало різке невдоволення американців, Ермак та особисто Зеленський отримали по руках, Порошенка залишили у спокої і витоки різко припинилися.
Станом на зараз ані європейці, ані американці не бажають зміни влади в Україні під час війни. Не бажають втрати керованості країною та делегітимізації вищої української влади. І разом з тим бажають отримати опосередкований контроль за грошима, які напряму вливаються та будуть вливатися в Україну, та за нашими бюджетними витратами.
Чому був обраний варіант контролю за українськими фінансами через наші, лише формально незалежні, антикорупційні органи? Відповідь на поверхні - вони мають повний пакет умовного "компромату" на практично всіх посадовців української влади у тому числі від колег з США та Європи. Наша влада ставиться під контроль через систему тиску кримінальними справами від антикорупційних органів з оприлюдненням матеріалів цих справ, а також з вимогами постійно діючого контролю за витратами бюджету України з боку постійно діючого міжнародного аудиту. "Крок вправо, крок вліво - дорівнює втечі" - наступна бомба може підірватися вже під особисто Зеленським та Ермаком у випадку, якщо ті не покажуть реальну боротьбу з корупцією в Україні, та не погодяться не тільки з контролем фактичних донорів за грошима, які будуть надані Україні, але й взагалі з бюджетними витратами України. Будуть слухняними - обидвох виведуть з-під удару наших антикорупційних органів та поставлять "понад схваткою", а потім дадуть спокійно піти "на пенсію". Не будуть - тоді можливі варіанти і Ермак може сісти, проте впевнений у тому, що Зеленський отримає точно такий же "американо-європейський" імунітет, який, до повернення Трампа у Білий дім, мав Порошенко - обидва, хто б що не казав, мають великі заслуги як перед Україною, так і перед США та Європою..
Як резюме. Я бажав би бачити на лаві підсудних та за гратами всіх наших Президентів. Кожного можна саджати абсолютно обґрунтовано. Я хочу, щоби перед законом всі були рівні та проти будь якого "американо-європейського імунітету". Кучма застарий для в'язниці, а от Зеленський та Порошенко та їх підлеглі цілком її "потягнуть". Лише тоді, коли у нас буде правосуддя без виключень, можливе і реальне очищення української влади, і реальна боротьба з системою тотальної корупції, будь то децентралізованої, як при Порошенко, чи вертикально-жорсткої, як при Зеленському, яка досі залишилася цементом, на якому побудована вся наша державна система. Проте я реаліст і розумію, що на даному етапі, на превеликий жаль, мої мрії залишаться лише моїми мріями. Будьте реалістами і ви і не чекайте неможливого. Я вважаю що з цього корупційного скандалу Україна як Держава отримає користь у вигляді можливого різкого скорочення відсотка розкрадання бюджету та можливого "контролю аудитами" з боку донорів за нашими витратами.
А щось такеє бачить око,
І серце жде чогось. Болить.
Болить, і плаче, і не спить,
Мов негодована дитина.
Лихої, тяжкої години,
Мабуть, ти ждеш? Добра не жди,
Не жди сподіваної волі -
Вона заснула: цар Микола
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру -
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі, небога,
До суду божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати мурувать,
Любить царя свого п'яного,
Та візантійство прославлять.
Та й більше, бачиться, нічого.
Т.Г. Шевченко ©️ 1858 22 листопада [С.-Петербург]
