Уряд уже розпочав аудит усіх держкомпаній, результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів, - Зеленський

Кабінет Міністрів уже розпочав аудит усіх державних компаній.

Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інфомує Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що сьогодні заслухав доповідь прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Уряд уже розпочав аудит усіх державних компаній, і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів, і уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую", - сказав очільник держави.

Раніше повідомлялося про те, що глава уряду Свириденко доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях.

аудит (608) Зеленський Володимир (27853)
Топ коментарі
Гнида навіть не в стані зрозуміти, що вже не має ніякої довіри до нього, до його слів, до його аудиту, до його міндічів, єрмаків, ітд.
14.11.2025 23:20 Відповісти
Галущенко проводить аудит у Гринчук, Гринчук у Галущенка…
14.11.2025 23:20 Відповісти
який сенс в аудиті, який проводить корупційний уряд? це має бути незалежна структура, можливо навіть закордонна, з репутацією.
14.11.2025 23:25 Відповісти
тот случай когда Гундосый реально обосрался со страху.все валится,гипс сняли,клиент Гнидыч свалил.Лолик-Ермак не в состоянии вытащить ситуацию.кругом враги и измена.!как страшно жить!!
14.11.2025 23:38 Відповісти
Хоть би зеленський, та не вчиним прикрого самогубства, як Чечетов або калашников, чи не попав у якусь аварію, як його друг монастирський з МВС ча як Кушнарьов, на полюванні в Різдво (кажуть сусіди, що «запрошували» так його, що насилу від квартирних дверей, у трьох відірвали) ???
15.11.2025 00:44 Відповісти
Покидьку зеленському совість не дозволить вчинити самогубства
15.11.2025 11:28 Відповісти
швець сказав недавно про нього - то ще треба подивитися - він корупціонер чи йому треба пройти обстеження у лікарів Європи а не Євролабу...

Бо цьому гундосу підказують, як треба відмиватися. й воно читає тексти, а шо там написані ті. самі корупціонера КАБМІНІЧу будуть робити аудити, то воно може нє панімаєт , Єрмак його підгодовує чєм нада...
15.11.2025 02:52 Відповісти
Все він розуміє, розуміє й те, що не всі виборці 73% виїхали з України і якщо вони повірили в 2019 році в казку про Голобородько на лісапеді, то чому мають не вірити наступній казці? Прикриваючись героями, які сьогодні тисячами вмирають за Україну, хоче змити незмиваємий бруд не тільки в Україні, а хоч якось відбілити репутацію в цивілізованому світі.
15.11.2025 09:35 Відповісти
це вже якась істерика!
цікаво, гундоса зе!гніда досі вгашений, чи вже привели до тями?
14.11.2025 23:20 Відповісти
Но не очень глубоко, сантиметров на 8...
15.11.2025 09:42 Відповісти
Головне не вийти на самого себе і на свою фірму, але я думаю таки набу вийшло, ще цікаве нас чекає далі
14.11.2025 23:22 Відповісти
Следующий шаг- еще по 1000 грн.+1000км бесплатного катания УЗ. Может и подзабудут про е-миндичей).
14.11.2025 23:23 Відповісти
Дешевше замовити аудит власних рахунків.
14.11.2025 23:23 Відповісти
кондом.
14.11.2025 23:24 Відповісти
який сенс в аудиті, який проводить корупційний уряд? це має бути незалежна структура, можливо навіть закордонна, з репутацією.
14.11.2025 23:25 Відповісти
вова, а что случилось ?

хтось щось зкиздив?
кажуть друг преЗЄдєнта ?
ай-я-яй !
як невдобно !

.
14.11.2025 23:25 Відповісти
Як казали в моєму дитинстві - цирк поїхав, а Вава зостався 🤡
14.11.2025 23:25 Відповісти
Ті хто розкрадав і розкрадають перевірятимуть самі себе?
Це, що жарт в стилі 95-го кв??????
Чи це час підчистки документів про оборутки міндічей-свинарчуків?
14.11.2025 23:25 Відповісти
Так нарід у 2019 році вирішив жити у ''95 кварталу''. Їх мрії збулися.
15.11.2025 09:38 Відповісти
Я думаю, що ніхто взагалі нічого.думав. Якщо хоч на 1% були б задіяні мозкові можливості, після 2004 року жодного рига не було б у владі і так само не булоб молодих ригоорлят кварталу
15.11.2025 09:43 Відповісти
мда, два вовани, два .......
тьозки.

.
14.11.2025 23:42 Відповісти
Результати аудиту вже "спущені" з ОПи "вниз"?
14.11.2025 23:30 Відповісти
Аудит должна делать иностранная независимая компания.
А эта гнида очередной раз послал на проверку очередную безуглую.
14.11.2025 23:33 Відповісти
Зелений пейсатий аудит держкомпаній у перекладі на українську означає "треба перевірити, що ми ще там забули спNздити".
14.11.2025 23:39 Відповісти
Бджоли проти меду...
14.11.2025 23:42 Відповісти
Почали аудит, щоб порахувати скільки в де ще можна вкрасти
14.11.2025 23:43 Відповісти
14.11.2025 23:44 Відповісти
патужна
14.11.2025 23:45 Відповісти
Якщо свої зашкварились, то й іншим нема чого розслаблятись! Хай САП та НАБУ попрацюють більше!
14.11.2025 23:47 Відповісти
Геніально! Самі себе перевіряють
14.11.2025 23:49 Відповісти
Цікаво, а офшори скумбрії зачеплять?
14.11.2025 23:57 Відповісти
ОЧЬКО ЖИМ ЖИМ)))
15.11.2025 00:07 Відповісти
маючи найтупіший електорат в історії, нашому Лідору нічого не загрожує. На майбутньому поставлено хрест
15.11.2025 00:09 Відповісти
А хто аудит проводить? Сестра доглядальниці за маєтком на Сардінії?
15.11.2025 00:13 Відповісти
Нєувіновни! Как кацапскіє мальчікі в трусіках!
15.11.2025 00:20 Відповісти
Чолік цей реально поплавлений, я раніше підтримував Зеленського тепер вже не дуже. Там дійсно справи кепські з сприйняттям реальності.
15.11.2025 00:25 Відповісти
До скандалу хоча б якось міг сприймати його слова. Ну так, ніби щось робить, щось там виторговує. А зараз взагалі жодної довіри, ні йому, ні його ставленикам. Включаючи гур, сбу, вакс, сирський і т.д.
Тільки імпічмент та повне перезавантаження влади допоможе. Тяжко, але варіантів нема.
15.11.2025 01:46 Відповісти
Яке відношення має просрочений злодій і мародер зеленський з таким самим своїм кабміном до діяльності антикорупційних органів.Опудало ти рімине то ти ще може й суддям задачі нарізаєш.Створене та очолюване зеленським озу повинно само розслідуватися правоохоронними органами а не перешкоджати їх діяльності та надавати хибні данні.
15.11.2025 02:44 Відповісти
Ніякого. Він забув, що по Конституції відповідає тільки за зовнішню політику і силовой блок.
Царь Володя Узеленський хоче керувати всім.
15.11.2025 07:41 Відповісти
Відверто кажучи, до сраки той аудит. Їх і так ледь не кожен рік перевіряють, і що? Хіба в обленерго хтось перестав хабарі брати за підключення чи відкати з підрядників?
15.11.2025 03:46 Відповісти
Аудит проводити повинні антикорупційні органи, в не корупціонери в самих себе.
15.11.2025 04:45 Відповісти
Щось я пам'ятаю,що уряд Гончаренко робив аудіо.Чи здається?Чи як завжди ,посиділи,позвизділи,в результатах 0
15.11.2025 06:20 Відповісти
і ви всі повинні повірити в те що ми намалюємо- зеленський
15.11.2025 06:25 Відповісти
За результатами аудиту виявиться що корупції нема, а НАБУ - агенти Кремля
15.11.2025 06:35 Відповісти
А аудитори ХТО???
15.11.2025 07:03 Відповісти
Боже Боже... Хто вніс заставу за касирш Міндіча? Хто випустив Міндіча? Хто цю схему створив, ввівши мораторій на стягнення боргів з Енергоатому, хто задіяв усіх 100% своїх прокурорів, сбу, суддів і т.д. щоб нагнути НАБУ? Хто ввів чисто косметичні санкції?
Невже він вважає усіх зазомбованими дурнями.
15.11.2025 07:52 Відповісти
Зєлєнскій - підарешт!
15.11.2025 08:06 Відповісти
А де умєров?
15.11.2025 08:09 Відповісти
Ішак - злочинець, який вводить в оману суспільство та світ, прикриваючись статусом недоторканості. Обкурене чмо - баласт на шиї країни.
15.11.2025 08:11 Відповісти
Всі хто вкрав більше 100 млн доларів буде звільнений волав зеля в коридорах ОПи
15.11.2025 08:18 Відповісти
І в цьому він не бреше, просто його фраза мала інший зміст ніж всі подумали: "будуть звільнені від відповідальності"
15.11.2025 08:33 Відповісти
Могу только представить, как Цукерман с Миндичем ржут в Израиле, читая эти новости. ))

- Саня, иди сюда и глянь на это! Этот поц стал из себя корчить борцуна с коррупцией! ))))))))
15.11.2025 08:44 Відповісти
Так результати вже відомі, нічого не знайшли, все у ажурі
15.11.2025 08:49 Відповісти
Аудит буде проводити теж товариш президента відповідної національності?
15.11.2025 09:04 Відповісти
Я перепрошую, в хто буде проводити аудит міндічі, цукермани і шефіри?
15.11.2025 09:30 Відповісти
Укрзалізницу лещенка перевірте.
15.11.2025 10:05 Відповісти
Скаргу на керівника "ЖКО" розбирає керівник ЖКО. Просто треш.
Та звідки, ж знати , що аудит проводиться незалежно... від ОПи не дай Боже...
15.11.2025 10:19 Відповісти
Уряд мародерів перевіряє власні кишені і водночам шукає що б ще туди приховати.
15.11.2025 10:21 Відповісти
 
 