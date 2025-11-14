Уряд уже розпочав аудит усіх держкомпаній, результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів, - Зеленський

Кабінет Міністрів уже розпочав аудит усіх державних компаній.

Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інфомує Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що сьогодні заслухав доповідь прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Уряд уже розпочав аудит усіх державних компаній, і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів, і уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую", - сказав очільник держави.

Раніше повідомлялося про те, що глава уряду Свириденко доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях.

Міндічгейт

