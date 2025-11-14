Уряд уже розпочав аудит усіх держкомпаній, результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів, - Зеленський
Кабінет Міністрів уже розпочав аудит усіх державних компаній.
Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інфомує Цензор.НЕТ.
Уряд уже розпочав аудит
Президент нагадав, що сьогодні заслухав доповідь прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Уряд уже розпочав аудит усіх державних компаній, і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів, і уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую", - сказав очільник держави.
Раніше повідомлялося про те, що глава уряду Свириденко доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Николай Влад
14.11.2025 23:20
Olifant
14.11.2025 23:20
Evgeniy Marushchak
14.11.2025 23:25
Бо цьому гундосу підказують, як треба відмиватися. й воно читає тексти, а шо там написані ті. самі корупціонера КАБМІНІЧу будуть робити аудити, то воно може нє панімаєт , Єрмак його підгодовує чєм нада...
цікаво, гундоса зе!гніда досі вгашений, чи вже привели до тями?
хтось щось зкиздив?
кажуть друг преЗЄдєнта ?
ай-я-яй !
як невдобно !
.
Це, що жарт в стилі 95-го кв??????
Чи це час підчистки документів про оборутки міндічей-свинарчуків?
тьозки.
.
А эта гнида очередной раз послал на проверку очередную безуглую.
Тільки імпічмент та повне перезавантаження влади допоможе. Тяжко, але варіантів нема.
Царь Володя Узеленський хоче керувати всім.
Невже він вважає усіх зазомбованими дурнями.
- Саня, иди сюда и глянь на это! Этот поц стал из себя корчить борцуна с коррупцией! ))))))))
Та звідки, ж знати , що аудит проводиться незалежно... від ОПи не дай Боже...