Зеленський провів нараду зі Свириденко: говорили про кадрові зміни в уряді

Президент Володимир Зеленський провів нараду із прем'єркою Юлією Свириденко.

Що обговорювали?

Головним питанням було відновлення в областях після ударів РФ.

"Всюди, де це потрібно, майже в цілодобовому режимі працюють ремонтні бригади, залучені необхідні ресурси. Резерв обладнання збільшуємо, і постійно триває робота з партнерами щодо цього", - зазначив президент.

Свириденко доповіла про виконання програм підтримки прифронтових і прикордонних громад.

"Вже із завтрашнього дня стартує нова програма зимової підтримки для наших людей – урядовці представлять публічно всі деталі. Минулого року більш ніж 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, і на цю зиму передбачаємо не менший обсяг", - заявив Зеленський.

Аудит у державних компаній

Свириденко також доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях.

"Ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення", - пише президент.

Зеленський доручив оперативно інформувати ключових партнерів України щодо результатів перевірок і відповідних рішень.

"Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована. Говорили й про кадрові зміни в уряді – Премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції", - підсумував він.

