Зеленський провів нараду зі Свириденко: говорили про кадрові зміни в уряді
Президент Володимир Зеленський провів нараду із прем'єркою Юлією Свириденко.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що обговорювали?
Головним питанням було відновлення в областях після ударів РФ.
"Всюди, де це потрібно, майже в цілодобовому режимі працюють ремонтні бригади, залучені необхідні ресурси. Резерв обладнання збільшуємо, і постійно триває робота з партнерами щодо цього", - зазначив президент.
Свириденко доповіла про виконання програм підтримки прифронтових і прикордонних громад.
"Вже із завтрашнього дня стартує нова програма зимової підтримки для наших людей – урядовці представлять публічно всі деталі. Минулого року більш ніж 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, і на цю зиму передбачаємо не менший обсяг", - заявив Зеленський.
Аудит у державних компаній
Свириденко також доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях.
"Ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення", - пише президент.
Зеленський доручив оперативно інформувати ключових партнерів України щодо результатів перевірок і відповідних рішень.
"Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована. Говорили й про кадрові зміни в уряді – Премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції", - підсумував він.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Є лише обдовбана Банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.
про "кадри" говорили ?
Так вже ж показали , що в нього за кадри ,на всі 100%
"Не сси Юля, я тут "ВЛАСТЬ", парєшаєм"
В зє було 5-6 потужних менеджера.
1- вбили.
3 - втекли.
Скільки залишилось? 5(6) - 1+3 = 1(2).
Так зрозуміло?
Невже незрозуміло?
Працює в оп до 80 людей, кістяк-- 5-6 осіб на чолі з ермаком.
Та і вбитий П. не входив до числа 5-6 з оп.
Ага.
Що і так величезна сума,з огляду на результат,або ккд цього озу.
Єрмак заявив,що зєленський поза підозрами.
Залишається з'ясувати чия це жінка?!
Поганих воєнкомів розігнав за один день, а з хабарниками не спішить.
Хабарники це державорююча складова для Володі.
та продовжувати красти
Що за междусобойчик???