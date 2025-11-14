Зеленський провів нараду зі Свириденко: говорили про кадрові зміни в уряді

Президент Володимир Зеленський провів нараду із прем'єркою Юлією Свириденко.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Що обговорювали?

Головним питанням було відновлення в областях після ударів РФ.

"Всюди, де це потрібно, майже в цілодобовому режимі працюють ремонтні бригади, залучені необхідні ресурси. Резерв обладнання збільшуємо, і постійно триває робота з партнерами щодо цього", - зазначив президент.

Свириденко доповіла про виконання програм підтримки прифронтових і прикордонних громад.

"Вже із завтрашнього дня стартує нова програма зимової підтримки для наших людей – урядовці представлять публічно всі деталі. Минулого року більш ніж 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, і на цю зиму передбачаємо не менший обсяг", - заявив Зеленський.

Аудит у державних компаній

Свириденко також доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях.

"Ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення", - пише президент.

Зеленський доручив оперативно інформувати ключових партнерів України щодо результатів перевірок і відповідних рішень.

"Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована. Говорили й про кадрові зміни в уряді – Премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції", - підсумував він.

Зеленський Володимир Свириденко Юлія
+30
Які ще кадрові зміни? Уряд - наху@! Єрмака - на@уй! Зєлємарафон - на@уй!
14.11.2025 12:36 Відповісти
+30
Давно вже час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає Уряду, немає Влади.
Є лише обдовбана Банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.
14.11.2025 12:38 Відповісти
+24
Весь уряд в тому числі і свиричиха повинні подати у відставку, а краще під суд! Пусті балаканини , в той час коли дерибанять допомогу.
14.11.2025 12:30 Відповісти
14.11.2025 12:30 Відповісти
🤣🤣......це навіть крутіше ніж сам квартал'95,дві зашкварені дирки вирішують долі світу.....
14.11.2025 12:31 Відповісти
в борделі переставлять ліжка. поміняють білизну між першим та другим бараками у концтаборі.
14.11.2025 12:33 Відповісти
картина маслом,, сходка крадіїв,,
14.11.2025 12:42 Відповісти
Ліжка навіть НЕ переставляють! Повії міняють ліжка.
14.11.2025 12:57 Відповісти
Або я веду її в РАКС,або вона веде мене к прокурору.
14.11.2025 12:33 Відповісти
"РАКС"

? рацс ?
14.11.2025 13:03 Відповісти
14.11.2025 12:36 Відповісти
А Юля Свириденко робоча сосна?
14.11.2025 12:38 Відповісти
Чи нема у вас помилки друку в слові "сосна"?
14.11.2025 13:06 Відповісти
А вона його хвіртку відчинила своїм страпоном ключем?
14.11.2025 12:38 Відповісти
14.11.2025 12:38 Відповісти


про "кадри" говорили ?

Так вже ж показали , що в нього за кадри ,на всі 100%
14.11.2025 12:38 Відповісти
Знов робили вигляд, що обговорюють кандидатури, які їм вже надіслав деркач. Чи хто там вирішував, в бек офісі
14.11.2025 12:39 Відповісти
Кадри - це синонім злодії? - потрібний уряд національного порятунку
14.11.2025 12:39 Відповісти
Дуже потужно! Навіть нічого не буду коментувати.
14.11.2025 12:50 Відповісти
Небрите по вуха в корупційному лайні, і щось вирішує, забиває єфір своїми потужностями.
14.11.2025 12:51 Відповісти
"Вова шо нам делать? Вова я баюсь, над саскаківать".
"Не сси Юля, я тут "ВЛАСТЬ", парєшаєм"
14.11.2025 12:51 Відповісти
Гадьониш мав не з поплічницею у злочинах радитись, а з представниками усіх фракцій парламенту(окрім проросійських), щоб створити уряд національної єдності. Доречі, представники фракцій у парламенту можуть і без гадьониша такий уряд професіоналів узгодити і опублікувати його склад.
14.11.2025 12:53 Відповісти
З 5-6 потужними треба вести нараду, як бути далі: чи відійти тихо,а чи до останнього тримати диктатуру дерьмака.
14.11.2025 12:54 Відповісти
1 помер,3 втекли. Залишилось 1-2!
14.11.2025 13:03 Відповісти
До 80 людей працює на 5-6 потужних,а не 1-2.
14.11.2025 13:19 Відповісти
Пояснюю ще раз!
В зє було 5-6 потужних менеджера.
1- вбили.
3 - втекли.
Скільки залишилось? 5(6) - 1+3 = 1(2).
Так зрозуміло?
14.11.2025 23:11 Відповісти
Замість вибулих із числа 5-6 потужних ,поповнили іншими.
Невже незрозуміло?
Працює в оп до 80 людей, кістяк-- 5-6 осіб на чолі з ермаком.
Та і вбитий П. не входив до числа 5-6 з оп.
14.11.2025 23:32 Відповісти
80 тіл потребують бюджентного фінансуваня у 1.8 мільярда ₴?!
Ага.
15.11.2025 08:47 Відповісти
782млн.грн. на 2025 , на 2026 планують 878млн.грн.
Що і так величезна сума,з огляду на результат,або ккд цього озу.
15.11.2025 13:32 Відповісти
В бюджеті ~1.8 мільярда ₴ на утриманя ОПи.
15.11.2025 13:54 Відповісти
Решта від бсф
15.11.2025 20:49 Відповісти
очевидно, кремлівські куратори вже підшукали гарні кандидатури в уряд зеленого зрадника
14.11.2025 12:59 Відповісти
Але "жінка Цезаря поза підозрами!".
Єрмак заявив,що зєленський поза підозрами.
Залишається з'ясувати чия це жінка?!
14.11.2025 13:01 Відповісти
Володя вирішив пересунути ліжка в Кабміні?

Поганих воєнкомів розігнав за один день, а з хабарниками не спішить.
Хабарники це державорююча складова для Володі.
14.11.2025 13:02 Відповісти
Крысиный король.Мародеры.
14.11.2025 13:04 Відповісти
Які вони огидні в своїх потугах ....це вже навіть не лицемірство....сучі потвори...
14.11.2025 13:08 Відповісти
У відставку треба відправляти весь уряд! Тому що нинішній склад Кабміну це перетасована колода Банкової, яка і була кришею для мародерств.Тільки вони цього бояться, тому що ланцюжок потягнеться до самого верху, а потім вибору вже не буде, бо настане миттєве політичне самогубство, фактичний розвал монофракції у Раді і повний колапс в країні через недовіру суспільства. Тому зараз Зе буде намагатись зберегти обличчя, щоб вийти сухим із води.
14.11.2025 13:08 Відповісти
ти ЗЕпокидьок що парламент??
14.11.2025 13:13 Відповісти
Так. Корупціонерів будуть міняти місцями
14.11.2025 13:15 Відповісти
говорили як ховати вкрадене
та продовжувати красти
14.11.2025 13:18 Відповісти
Клоуни! Геть від влади
14.11.2025 13:22 Відповісти
Обговорили, куди і як переставити ліжка.
14.11.2025 13:26 Відповісти
Воно уже переставлялл мародерив фсбешних 3 місяці назад
14.11.2025 13:28 Відповісти
Всю зелень разом з хрипатим -геть !
14.11.2025 13:32 Відповісти
Юля все записала?
14.11.2025 13:33 Відповісти
Прикметно. Який стосунок Зєлєнскій має до уряду окрім двох міністрів? Знову нацюрив на Конституувю. Мав би зібрати парламент, не свою фракцію, а голів всіх фракцій. Але ж ні! Нічого нн зрозумів і притиправну діяльність згортати не збирається.
14.11.2025 13:40 Відповісти
Шоу довгоносиків продовжується.
14.11.2025 13:56 Відповісти
Яким боком припіздєнт до призначень в Уряді, який призначається Парламентом і Парламенту ж має звітувати???
Що за междусобойчик???
14.11.2025 14:04 Відповісти
запросив ввечері на палку чаю? )
14.11.2025 14:24 Відповісти
Тобто в тому борделі готові переставляти ліжка, ***** лишаються ті самі.
14.11.2025 14:29 Відповісти
знайшли цапів- відбувайлів? Зе геть!
14.11.2025 14:47 Відповісти
Це вже яка серія того дурнуватого серіалу?
14.11.2025 15:34 Відповісти
А після наради пішли ночувати до галушкіна )))))
14.11.2025 18:51 Відповісти
Ось і бос мафії "слуги народу".Він несе повну відповідальність за діяльність уряду,бо дає вказівки прем'єру.А може він шістірка і є люди на ним?❤️🇺🇦❤️
15.11.2025 09:34 Відповісти
 
 