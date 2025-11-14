Макрон 17 листопада прийме Зеленського у Парижі, - Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон наступного тижня прийме президента України Володимира Зеленського з офіційним візитом у Парижі.

Про це повідомили в Єлисейському палаці, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У понеділок, 17 листопада, Зеленський прибуде до Франції, де Макрон планує підтвердити довгострокову підтримку України у сфері безпеки. Під час переговорів лідери обговорять розвиток двосторонньої співпраці у сферах енергетики, економіки та оборони.

Інші зустрічі

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у неділю, 16 листопада, планує відвідати Афіни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон закликав Європу посилити контроль над соцмережами через іноземне втручання