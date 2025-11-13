Зеленський 16 листопада відвідає Афіни: очікуються зустрічі з лідерами Греції
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 16 листопада, планує відвідати Афіни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Kathimerini.
Під час поїздки Зеленський зустрінеться з президентом Греції Константіносом Тасуласом, прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і спікером парламенту Нікітасом Какламанісом.
Програма візиту може змінюватися з міркувань безпеки, але очікується, що Зеленський прибуде в Афіни у першій половині дня.
Зеленський говорив із прем’єром Греції про посилення ППО
Нагадаємо, 15 листопада Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом та наголосив на важливості збереження глобальної єдності для досягнення миру у світі.
"Мир завдяки силі можливий і у випадку з агресією Росії – її треба примусити зупинити війну", — підкреслив президент.
Під час розмови сторони обговорили:
ситуацію в Україні;
російські удари по енергетичній системі;
посилення української ППО перед зимою;
можливу допомогу Греції у сфері безпеки.
