Зеленський 16 листопада відвідає Афіни: очікуються зустрічі з лідерами Греції

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 16 листопада, планує відвідати Афіни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Kathimerini.

Під час поїздки Зеленський зустрінеться з президентом Греції Константіносом Тасуласом, прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і спікером парламенту Нікітасом Какламанісом.

Програма візиту може змінюватися з міркувань безпеки, але очікується, що Зеленський прибуде в Афіни у першій половині дня.

Зеленський говорив із прем'єром Греції про посилення ППО

Нагадаємо, 15 листопада Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом та наголосив на важливості збереження глобальної єдності для досягнення миру у світі.

"Мир завдяки силі можливий і у випадку з агресією Росії – її треба примусити зупинити війну", — підкреслив президент.

Під час розмови сторони обговорили:

ситуацію в Україні;

російські удари по енергетичній системі;

посилення української ППО перед зимою;

можливу допомогу Греції у сфері безпеки.

