Зеленський поговорив із прем’єром Греції Міцотакісом: Працюємо над максимальним посилення ППО України перед початком зими

Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Премʼєр-міністр Міцотакіс саме повернувся із саміту в Шарм-ель-Шейху, що ознаменував важливий мирний успіх для Близького Сходу. І було би правильно зберегти й розширити цей імпульс. Глобальна єдність спрацювала в тому регіоні, і тепер потрібно зробити все необхідне, щоб завершити війну Росії проти України. Саме ця війна залишається зараз найбільшим джерелом глобальної нестабільності та небезпек. Але так само, як і всюди, мир завдяки силі можливий і у випадку з агресією Росії – її треба примусити зупинити війну", - розповів президент.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський поінформував Міцотакіса про ситуацію в Україні та російські удари по українській енергетичній системі.

"Працюємо над тим, щоб максимально посилити нашу ППО перед початком зими. Греція дійсно може допомогти захистити життя, і я вдячний за це", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США тиснуть на Грецію, щоб вона продала Україні частину винищувачів Mirage через механізм PURL, - ЗМІ