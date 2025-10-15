Зеленский поговорил с премьером Греции Мицотакисом: Работаем над максимальным усилением ПВО Украины перед началом зимы

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Премьер-министр Мицотакис как раз вернулся с саммита в Шарм-эль-Шейхе, который ознаменовал важный мирный успех для Ближнего Востока. И было бы правильно сохранить и расширить этот импульс. Глобальное единство сработало в том регионе, и теперь нужно сделать все необходимое, чтобы завершить войну России против Украины. Именно эта война остается сейчас самым большим источником глобальной нестабильности и опасностей. Но так же, как и везде, мир благодаря силе возможен и в случае с агрессией России - ее надо заставить остановить войну", - рассказал президент.

Зеленский проинформировал Мицотакиса о ситуации в Украине и российских ударах по украинской энергетической системе.

"Работаем над тем, чтобы максимально усилить нашу ПВО перед началом зимы. Греция действительно может помочь защитить жизни, и я благодарен за это", - добавил он.

