Зеленский поговорил с премьером Греции Мицотакисом: Работаем над максимальным усилением ПВО Украины перед началом зимы
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Премьер-министр Мицотакис как раз вернулся с саммита в Шарм-эль-Шейхе, который ознаменовал важный мирный успех для Ближнего Востока. И было бы правильно сохранить и расширить этот импульс. Глобальное единство сработало в том регионе, и теперь нужно сделать все необходимое, чтобы завершить войну России против Украины. Именно эта война остается сейчас самым большим источником глобальной нестабильности и опасностей. Но так же, как и везде, мир благодаря силе возможен и в случае с агрессией России - ее надо заставить остановить войну", - рассказал президент.
Зеленский проинформировал Мицотакиса о ситуации в Украине и российских ударах по украинской энергетической системе.
"Работаем над тем, чтобы максимально усилить нашу ПВО перед началом зимы. Греция действительно может помочь защитить жизни, и я благодарен за это", - добавил он.
"Премʼєр-міністр Міцотакіс саме повернувся із саміту в Шарм-ель-Шейху, що ознаменував важливий мирний успіх для Близького Сходу. І було би правильно зберегти й розширити цей імпульс. Глобальна єдність спрацювала в тому регіоні, і тепер потрібно зробити все необхідне, щоб завершити війну Росії проти України. Саме ця війна залишається зараз найбільшим джерелом глобальної нестабільності та небезпек. Але так само, як і всюди, мир завдяки силі можливий і у випадку з агресією Росії - її треба примусити зупинити війну" Джерело: https://censor.net/ua/n3579889