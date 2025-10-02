США давят на Грецию, чтобы она продала Украине часть истребителей Mirage через механизм PURL, - СМИ

Фото: AMNA

Союзники Украины по ЕС и НАТО, в частности США, хотят, чтобы Греция продала Киеву хотя бы часть собственных истребителей Mirage 2000-5 через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Об этом пишет греческое издание Kathimerini, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Афины уже не впервые сталкиваются с давлением со стороны союзников по НАТО, которые требуют предоставить Украине существенную помощь, главным образом путем перепродажи посредникам части своих 25 истребителей Mirage 2000-5.

Журналисты пишут, что Греция не желает передавать Украине современное и высокотехнологичное оружие для применения против России. Вместо этого Афины отдают предпочтение предоставлению устаревшего вооружения, например 60 самоходных гаубиц M-110 калибра 203 мм, которые используются в армии еще с 1960-х годов.

Давление с целью сделать больший, чем просто символический, вклад для поддержки Украины оказывается преимущественно со стороны США и Франции, а также стран Восточной Европы.

Так, США давят на Грецию, чтобы она приобрела больше собственных систем вооружения в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в которой до сих пор участвовали преимущественно страны Балтии и Скандинавии.

Kathimerini считает маловероятным, что Афины пойдут на это, но если это все же произойдет, то Греция может продать Mirage 2000-5 третьим странам, например США, Франции, Германии, Чехии или Эстонии. Последняя уже выразила заинтересованность в покупке части истребителей.

После этого посредники перепродадут эти самолеты Украине или предоставят вместо них другие.

В то же время издание добавляет, что техническая поддержка самолетов Mirage завершится в 2027 году, поэтому Греция стремится избавиться от них, приобретя у Франции 24 современных самолета Rafale.