США давят на Грецию, чтобы она продала Украине часть истребителей Mirage через механизм PURL, - СМИ
Союзники Украины по ЕС и НАТО, в частности США, хотят, чтобы Греция продала Киеву хотя бы часть собственных истребителей Mirage 2000-5 через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Об этом пишет греческое издание Kathimerini, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Афины уже не впервые сталкиваются с давлением со стороны союзников по НАТО, которые требуют предоставить Украине существенную помощь, главным образом путем перепродажи посредникам части своих 25 истребителей Mirage 2000-5.
Журналисты пишут, что Греция не желает передавать Украине современное и высокотехнологичное оружие для применения против России. Вместо этого Афины отдают предпочтение предоставлению устаревшего вооружения, например 60 самоходных гаубиц M-110 калибра 203 мм, которые используются в армии еще с 1960-х годов.
Давление с целью сделать больший, чем просто символический, вклад для поддержки Украины оказывается преимущественно со стороны США и Франции, а также стран Восточной Европы.
Так, США давят на Грецию, чтобы она приобрела больше собственных систем вооружения в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в которой до сих пор участвовали преимущественно страны Балтии и Скандинавии.
Kathimerini считает маловероятным, что Афины пойдут на это, но если это все же произойдет, то Греция может продать Mirage 2000-5 третьим странам, например США, Франции, Германии, Чехии или Эстонии. Последняя уже выразила заинтересованность в покупке части истребителей.
После этого посредники перепродадут эти самолеты Украине или предоставят вместо них другие.
В то же время издание добавляет, что техническая поддержка самолетов Mirage завершится в 2027 году, поэтому Греция стремится избавиться от них, приобретя у Франции 24 современных самолета Rafale.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не дивно шо всі пручаються
F-16 через механізм ПУРЛ?
Діди в 79 незмінні, одна діменція постійна.
Албанія дуже добре знає як укладати угоду в 30літній війні з Азербайжаном.