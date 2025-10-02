США тиснуть на Грецію, щоб вона продала Україні частину винищувачів Mirage через механізм PURL, - ЗМІ

Фото: AMNA

Союзники України з ЄС та НАТО, зокрема США, хочуть, щоб Греція продала Києву хоча б частину власних винищувачів Mirage 2000-5 через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Про це пише грецьке видання Kathimerini, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Афіни вже не вперше стикаються з тиском з боку союзників по НАТО, які вимагають надати Україні суттєву допомогу, головним чином шляхом перепродажу посередникам частини своїх 25 винищувачів Mirage 2000-5.

Журналісти пишуть, що Греція не бажає передавати Україні сучасну та високотехнологічну зброю для застосування проти Росії. Натомість Афіни віддають перевагу наданню застарілого озброєння, як-от 60 самохідних гаубиць M-110 калібру 203 мм, які використовуються в армії ще з 1960-х років.

Тиск з метою зробити більший, ніж просто символічний, внесок для підтримки України чиниться переважно з боку США та Франції, а також країн Східної Європи.

Так, США тиснуть на Грецію, щоб вона придбала більше власних систем озброєння в рамках ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в якій досі брали участь переважно країни Балтії та Скандинавії.

Kathimerini вважає малоймовірним, що Афіни підуть на це, але якщо це все ж таки станеться, то Греція може продати Mirage 2000-5 третім країнам, наприклад США, Франції, Німеччині, Чехії або Естонії. Остання вже висловила зацікавленість у купівлі частини винищувачів.

Після цього посередники перепродадуть ці літаки Україні або нададуть замість них інші.

Водночас видання додає, що технічна підтримка літаків Mirage завершиться у 2027 році, тож Греція прагне позбутися їх, придбавши у Франції 24 сучасніші літаки Rafale.