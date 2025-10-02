УКР
США тиснуть на Грецію, щоб вона продала Україні частину винищувачів Mirage через механізм PURL, - ЗМІ

Винищуач Mirage 2000-5
Фото: AMNA

Союзники України з ЄС та НАТО, зокрема США, хочуть, щоб Греція продала Києву хоча б частину власних винищувачів Mirage 2000-5 через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Про це пише грецьке видання Kathimerini, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Афіни вже не вперше стикаються з тиском з боку союзників по НАТО, які вимагають надати Україні суттєву допомогу, головним чином шляхом перепродажу посередникам частини своїх 25 винищувачів Mirage 2000-5.

Журналісти пишуть, що Греція не бажає передавати Україні сучасну та високотехнологічну зброю для застосування проти Росії. Натомість Афіни віддають перевагу наданню застарілого озброєння, як-от 60 самохідних гаубиць M-110 калібру 203 мм, які використовуються в армії ще з 1960-х років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про закупівлю партнерами американської зброї для України: Профінансовано 4 пакети, 5-й і 6-й - узгоджуються

Тиск з метою зробити більший, ніж просто символічний, внесок для підтримки України чиниться переважно з боку США та Франції, а також країн Східної Європи.

Так, США тиснуть на Грецію, щоб вона придбала більше власних систем озброєння в рамках ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в якій досі брали участь переважно країни Балтії та Скандинавії.

Kathimerini вважає малоймовірним, що Афіни підуть на це, але якщо це все ж таки станеться, то Греція може продати Mirage 2000-5 третім країнам, наприклад США, Франції, Німеччині, Чехії або Естонії. Остання вже висловила зацікавленість у купівлі частини винищувачів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція хоче розширити програму підготовки українських пілотів для винищувачів Mirage, - Барро

Після цього посередники перепродадуть ці літаки Україні або нададуть замість них інші.

Водночас видання додає, що технічна підтримка літаків Mirage завершиться у 2027 році, тож Греція прагне позбутися їх, придбавши у Франції 24 сучасніші літаки Rafale.

Автор: 

Греція (613) НАТО (6862) США (24436) Mirage (22) винищувач (43)
Через Пурл? Тобто шоб ЄС заплатив США за грецькі літаки, які були вироблені в Європі?
Не дивно шо всі пручаються
показати весь коментар
02.10.2025 22:43 Відповісти
Хто б на США натиснув, щоб продали Україні з сотню винищувачів
F-16 через механізм ПУРЛ?
показати весь коментар
02.10.2025 22:52 Відповісти
Не вірю.
Діди в 79 незмінні, одна діменція постійна.
Албанія дуже добре знає як укладати угоду в 30літній війні з Азербайжаном.
показати весь коментар
02.10.2025 22:54 Відповісти
а обмін полоненими буде "всіх на всіх"? Ну, так щоб азербайджанці зразу у Європі опинились, а турки такі - хопа! і албанці у них вже братскій народ.
показати весь коментар
02.10.2025 23:11 Відповісти
 
 