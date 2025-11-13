Зеленский 16 ноября посетит Афины: ожидаются встречи с лидерами Греции

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 ноября, планирует посетить Афины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Kathimerini.

Во время поездки Зеленский встретится с президентом Греции Константиносом Тасуласом, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и спикером парламента Никитасом Какламанисом.

Программа визита может изменяться по соображениям безопасности, но ожидается, что Зеленский прибудет в Афины в первой половине дня.

Зеленский говорил с премьером Греции об усилении ПВО

Напомним, 15 ноября Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и подчеркнул важность сохранения глобального единства для достижения мира в мире.

"Мир благодаря силе возможен и в случае с агрессией России – ее нужно заставить остановить войну", – подчеркнул президент.

Во время разговора стороны обсудили:

ситуацию в Украине;

российские удары по энергетической системе;

усиление украинской ПВО перед зимой;

возможную помощь Греции в сфере безопасности.

