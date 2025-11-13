РУС
Зеленский 16 ноября посетит Афины: ожидаются встречи с лидерами Греции

Зеленский посетит Грецию

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 ноября, планирует посетить Афины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Kathimerini.

Во время поездки Зеленский встретится с президентом Греции Константиносом Тасуласом, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и спикером парламента Никитасом Какламанисом.

Программа визита может изменяться по соображениям безопасности, но ожидается, что Зеленский прибудет в Афины в первой половине дня.

Зеленский говорил с премьером Греции об усилении ПВО

Напомним, 15 ноября Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и подчеркнул важность сохранения глобального единства для достижения мира в мире.

"Мир благодаря силе возможен и в случае с агрессией России – ее нужно заставить остановить войну", – подчеркнул президент.

Во время разговора стороны обсудили:

  • ситуацию в Украине;

  • российские удары по энергетической системе;

  • усиление украинской ПВО перед зимой;

  • возможную помощь Греции в сфере безопасности.

визит (3188) Греция (737) Зеленский Владимир (22571)
Мабуть, когось із мародерів на крові, треба ще вивезти з України??
показать весь комментарий
13.11.2025 20:23 Ответить
І йому будуть тиснути брудну корупційну руку? Чи ті, хто його приймає, самі такі?
показать весь комментарий
13.11.2025 20:23 Ответить
Може, таки не повернеться?
показать весь комментарий
13.11.2025 20:23 Ответить
Покупаться позагорать в красных труселях по пляжу пройтись
показать весь комментарий
13.11.2025 20:24 Ответить
А сізо коли воно відвідає?
показать весь комментарий
13.11.2025 20:25 Ответить
тут потрібна буде наша допомога.
показать весь комментарий
13.11.2025 20:27 Ответить
в суботу майдан буде, щоб відправити зебіла в сізо
показать весь комментарий
13.11.2025 20:35 Ответить
Галущенко і Гринчук входять в українську делегацію, яка буде супроводжувати найвеличнішого підара, гандона, корупціонера **********?
показать весь комментарий
13.11.2025 20:28 Ответить
Шоб ты там всрался во время сиртаки, говнокомандующий...
показать весь комментарий
13.11.2025 20:38 Ответить
Чиї інтереси там буде представляти цей прос,рочений злодій та мародер? Воно буде відкати з контрактів по озброєнню вимагати, торгувати надрами, підприємствами ,випрошувати притулку і імунітету від кримінального переслідування для своєї кодли ховати награбовані кошти,чи нахера воно туди взагалі преться.
показать весь комментарий
13.11.2025 20:39 Ответить
 
 