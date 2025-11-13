Зеленский 16 ноября посетит Афины: ожидаются встречи с лидерами Греции
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 ноября, планирует посетить Афины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Kathimerini.
Во время поездки Зеленский встретится с президентом Греции Константиносом Тасуласом, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и спикером парламента Никитасом Какламанисом.
Программа визита может изменяться по соображениям безопасности, но ожидается, что Зеленский прибудет в Афины в первой половине дня.
Зеленский говорил с премьером Греции об усилении ПВО
Напомним, 15 ноября Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и подчеркнул важность сохранения глобального единства для достижения мира в мире.
"Мир благодаря силе возможен и в случае с агрессией России – ее нужно заставить остановить войну", – подчеркнул президент.
Во время разговора стороны обсудили:
-
ситуацию в Украине;
-
российские удары по энергетической системе;
-
усиление украинской ПВО перед зимой;
-
возможную помощь Греции в сфере безопасности.
