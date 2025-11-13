РУС
Десять стран НАТО выделяют $500 млн на вооружение для Украины

НАТО помогает Украине: новый пакет вооружений на $500 млн

Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция и другие страны профинансируют военную технику для Украины через инициативу PURL НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Страны объявили о выделении 500 млн долларов на закупку военной техники и боеприпасов для Украины, которые будут поставляться из Соединенных Штатов, в рамках инициативы НАТО "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL).

"Наши северные и балтийские члены Альянса увеличивают финансирование следующего пакета критически важного военного оборудования для Украины. Это оборудование чрезвычайно важно, поскольку Украина вступает в зимние месяцы, и поставки через PURL поступают в Украину. Члены НАТО будут продолжать предоставлять Украине необходимое оборудование и припасы", - сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Что такое программа PURL

  • Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
  • Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
  • По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

А яку частину від сум, які розікрав та нецільово використовував зеленський зі своїми друзями це становить?
показать весь комментарий
13.11.2025 13:57 Ответить
міндич більше вкрав.
показать весь комментарий
13.11.2025 14:01 Ответить
неблагадарні!
пістон вам стока наобіцяв шо в це все обіцялово не повірити неможливо!
показать весь комментарий
13.11.2025 14:11 Ответить
Міндіч коштує як дві країни НАТО!
Підараси...
показать весь комментарий
13.11.2025 14:13 Ответить
план перевиконано!
бачів мішу на стомілліардному+1 дереві!
показать весь комментарий
13.11.2025 14:14 Ответить
 
 