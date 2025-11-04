Инициатива PURL имеет высокий политический приоритет для НАТО. Американское оружие уже поступает в Украину, - глава Представительства Альянса Тернер

Инициатива по закупке американского оружия для Украины PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) имеет очень высокий политический приоритет как для НАТО, так и для Украины, и она будет продолжаться и в дальнейшем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс-Украина, об этом заявил старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер.

Так, по словам Тернера, одним из приоритетов для НАТО является поддержка Украины, которая "имеет много форм и очень широка".

Он отметил, что в прошлом году союзники по НАТО предоставили Украине военную помощь на сумму более 50 миллиардов долларов.

"У нас еще нет цифр за этот год. Он еще не закончился. Украинское правительство отметило, глядя вперед на следующий год, что потенциальный оборонный бюджет составляет 120 миллиардов долларов. Украина покроет самостоятельно половину этой суммы, а для другой половины - 60 миллиардов долларов, ей нужна помощь международных партнеров", - рассказал он.

Что касается покрытия партнерами этих 60 миллиардов долларов военной помощи, Тернер подчеркнул важность инициативы по закупке американского оружия для Украины PURL.

"Это оборудование уже поступает. Оно чрезвычайно важно для Украины на поле боя, и эта программа будет продолжаться. Поэтому это очень высокий политический приоритет как для НАТО, так и для Украины, и это важный элемент той помощи на сумму 60 миллиардов долларов", - добавил Тернер.

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

Сколько профинансировано пакетов в рамках PURL

Первый пакет программы по закупке вооружения для Киева профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн долл.

Второй пакет - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн долл.

Третий - Германия на 500 млн долл.

Четвертый - на 500 млн долл. - объявила Канада.

Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

Недавно президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвали премьер-министра Италии Джорджию Мелони присоединиться к программе закупки вооружения для Киева.