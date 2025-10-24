РУС
Трамп и Рютте хотят, чтобы Италия присоединилась к программе PURL по закупке оружия для Украины, - СМИ

Мелони, Трамп

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывают премьер-министра Италии Джорджию Мелони присоединиться к программе закупки вооружений для Украины под названием PURL.

Об этом пишет издание La Stampa, передает Цензор.НЕТ.

Позиция Италии по программе PURL

Отмечается, что Рим сначала отказался участвовать в программе, ссылаясь на экономические трудности и скептическое отношение итальянского общества к дальнейшей военной поддержке Украины.

"На Мелони началось давление, сам Трамп попросил премьер-министра приложить усилия. Однако больше всего на этом настаивал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, осознавая, что только через эту инициативу можно стимулировать закупку оружия для Киева и объединить Альянс", - пишет La Stampa.

По информации издания, об участии Италии в PURL также говорил с Мелони президент Украины Владимир Зеленский. Источники утверждают, что позиция итальянского премьера в последнее время "стала менее категоричной".

Мелони, однако, опасается внутриполитического сопротивления - в частности со стороны союзников по коалиции из партии Лига, которые выступают против увеличения расходов на помощь Украине.

Что такое программа PURL?

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) создана совместно НАТО и США и заработала в августе 2025 года. Первый пакет профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн дол., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн дол., третий - Германия на 500 млн дол. Четвертый - на 500 млн дол. - объявила Канада.

Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

Инициатива PURL направлена на то, чтобы обеспечить быструю поставку систем и вооружения, которые можно приобрести в США. Это должно укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и прочного мира.

