Трамп і Рютте хочуть, щоб Італія долучилася до програми PURL із закупівлі зброї для України, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликають прем'єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні долучитися до програми закупівлі озброєнь для України під назвою PURL.

Позиція Італії щодо програми PURL

Зазначається, що Рим спершу відмовився брати участь у програмі, посилаючись на економічні труднощі та скептичне ставлення італійського суспільства до подальшої військової підтримки України.

"На Мелоні почався тиск, сам Трамп попросив прем'єр-міністерку докласти зусиль. Однак найбільше на цьому наполягав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, усвідомлюючи, що лише через цю ініціативу можна стимулювати закупівлю зброї для Києва й об'єднати Альянс", - пише La Stampa.

За інформацією видання, про участь Італії в PURL також говорив із Мелоні президент України Володимир Зеленський. Джерела стверджують, що позиція італійської прем'єрки останнім часом "стала менш категоричною".

Мелоні, однак, побоюється внутрішньополітичного опору — зокрема з боку союзників по коаліції з партії Ліга, які виступають проти збільшення витрат на допомогу Україні.

Що таке програма PURL?

Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) створена спільно НАТО та США і запрацювала в серпні 2025 року. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий - Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій - Німеччина на 500 млн дол. Четвертий - на 500 млн дол. - оголосила Канада.

Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.

Ініціатива PURL спрямована на те, щоб забезпечити швидке постачання систем і озброєння, які можна придбати у США. Це має зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого й тривалого миру.

