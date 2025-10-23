Фінляндія приєдналася до програми PURL із внеском 100 млн євро

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Країна приєдналася до механізму PURL.

Зеленський подякував за оголошений минулого тижня 30-й оборонний пакет на 52 млн євро та всю надану Україні підтримку.

Внесок Фінляндії у механізм PURL

Президент також подякував за приєднання Фінляндії до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України та її внесок у розмірі 100 млн євро.

Крім того, Україна розраховує на подальшу співпрацю в межах інструменту SAFE для закупівлі ракет великої дальності, безпілотників та артилерійських боєприпасів.

"Окрема увага – російським атакам на нашу енергетику. Поінформував Прем’єр-міністра про удари. Обговорили відновлення відповідних потужностей, внески у Фонд підтримки енергетики України. Торкнулися й питання укриттів і лідерства Фінляндії у відповідній коаліції", - додав Зеленський.

