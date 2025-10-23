Фінляндія приєдналася до програми PURL із внеском 100 млн євро
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Країна приєдналася до механізму PURL.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський подякував за оголошений минулого тижня 30-й оборонний пакет на 52 млн євро та всю надану Україні підтримку.
Внесок Фінляндії у механізм PURL
Президент також подякував за приєднання Фінляндії до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України та її внесок у розмірі 100 млн євро.
Крім того, Україна розраховує на подальшу співпрацю в межах інструменту SAFE для закупівлі ракет великої дальності, безпілотників та артилерійських боєприпасів.
"Окрема увага – російським атакам на нашу енергетику. Поінформував Прем’єр-міністра про удари. Обговорили відновлення відповідних потужностей, внески у Фонд підтримки енергетики України. Торкнулися й питання укриттів і лідерства Фінляндії у відповідній коаліції", - додав Зеленський.
Территории освободили ? Нет.
Территории продолжаете терять ? Да.
Бомбёжек и обстрелов с разрушениями и убийствами стало меньше ? Стало больше.
Так какая польза от Зелиных перелётов и встреч ?
Какой же он бо не в тик если постоянно тикает из страны ? он кого или чего боится ?
И тут же Киев начинают бомбить.
Гарантии даю 100 % : дальше Украине будет только хуже и хуже.