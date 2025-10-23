УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9168 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського з Орпо Програма PURL
188 5

Фінляндія приєдналася до програми PURL із внеском 100 млн євро

Зеленський зустрівся з Петтері Орпо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Країна приєдналася до механізму PURL.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував за оголошений минулого тижня 30-й оборонний пакет на 52 млн євро та всю надану Україні підтримку.

Внесок Фінляндії у механізм PURL

Президент також подякував за приєднання Фінляндії до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України та її внесок у розмірі 100 млн євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іспанія приєднається до ініціативи PURL з постачання американської зброї для України, - прем’єр Санчес

Крім того, Україна розраховує на подальшу співпрацю в межах інструменту SAFE для закупівлі ракет великої дальності, безпілотників та артилерійських боєприпасів.

"Окрема увага – російським атакам на нашу енергетику. Поінформував Прем’єр-міністра про удари. Обговорили відновлення відповідних потужностей, внески у Фонд підтримки енергетики України. Торкнулися й питання укриттів і лідерства Фінляндії у відповідній коаліції", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Фінляндії Орпо про заморожені активи РФ: Єврокомісія має підготувати зрозумілу пропозицію для фінансування України

Автор: 

Зеленський Володимир (25928) Фінляндія (1393) Орпо Петтері (40)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А до Австрії- до МІНДІЧА вовка залетить?
показати весь коментар
23.10.2025 18:46 Відповісти
Фигаро тут, Фигоэаро там... и что ?

Территории освободили ? Нет.
Территории продолжаете терять ? Да.
Бомбёжек и обстрелов с разрушениями и убийствами стало меньше ? Стало больше.
Так какая польза от Зелиных перелётов и встреч ?
показати весь коментар
23.10.2025 18:49 Відповісти
ах наш Боневтик! 😍

Какой же он бо не в тик если постоянно тикает из страны ? он кого или чего боится ?
И тут же Киев начинают бомбить.
показати весь коментар
23.10.2025 18:53 Відповісти
И что эти 100 млн евро помогут приблизить перемогу ? Не помогут.
Гарантии даю 100 % : дальше Украине будет только хуже и хуже.
показати весь коментар
23.10.2025 18:57 Відповісти
Піндуй найух, кацапедло.
показати весь коментар
23.10.2025 19:14 Відповісти
 
 