Финляндия присоединилась к программе PURL с взносом 100 млн евро
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Страна присоединилась к механизму PURL.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский поблагодарил за объявленный на прошлой неделе 30-й оборонный пакет на 52 млн евро и всю оказанную Украине поддержку.
Вклад Финляндии в механизм PURL
Президент также поблагодарил за присоединение Финляндии к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины и ее вклад в размере 100 млн евро.
Кроме того, Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в рамках инструмента SAFE для закупки ракет большой дальности, беспилотников и артиллерийских боеприпасов.
"Отдельное внимание - российским атакам на нашу энергетику. Проинформировал премьер-министра об ударах. Обсудили восстановление соответствующих мощностей, взносы в Фонд поддержки энергетики Украины. Коснулись и вопроса укрытий и лидерства Финляндии в соответствующей коалиции", - добавил Зеленский.
