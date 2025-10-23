Финляндия присоединилась к программе PURL с взносом 100 млн евро

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Страна присоединилась к механизму PURL.

Зеленский поблагодарил за объявленный на прошлой неделе 30-й оборонный пакет на 52 млн евро и всю оказанную Украине поддержку.

Вклад Финляндии в механизм PURL

Президент также поблагодарил за присоединение Финляндии к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины и ее вклад в размере 100 млн евро.

Кроме того, Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в рамках инструмента SAFE для закупки ракет большой дальности, беспилотников и артиллерийских боеприпасов.

"Отдельное внимание - российским атакам на нашу энергетику. Проинформировал премьер-министра об ударах. Обсудили восстановление соответствующих мощностей, взносы в Фонд поддержки энергетики Украины. Коснулись и вопроса укрытий и лидерства Финляндии в соответствующей коалиции", - добавил Зеленский.

