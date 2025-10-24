Італія готує пакет допомоги Україні з ракетами для SAMP/T, - Bloomberg

За інформацією агентства Bloomberg, Італія готує дванадцятий пакет військової допомоги для України, основна частина якого буде спрямована на боєприпаси та ракети для систем протиповітряної оборони SAMP/T. За даними джерел, пакет може бути готовим до кінця року, залежно від проходження парламентських процедур.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році уряд Джорджі Мелоні вже надіслав 11 пакетів допомоги Україні на суму від 2,5 до 3 млрд євро. Італія також передала Києву дві батареї систем ППО SAMP/T. Деталі нових поставок традиційно залишаються під державною таємницею.

Джерела зазначають, що ці кроки демонструють підтримку України з боку прем’єрки Мелоні, попри обмежені бюджетні можливості Італії.

Крім того, італійський уряд розглядає можливість звільнення оборонних витрат від бюджетних обмежень після завершення процедури надмірного дефіциту — це дозволить збільшити фінансування армії.

Також Італія готова приєднатися до ініціативи НАТО PURL, яка передбачає закупівлю американських ракет Patriot за рахунок європейських коштів. Розмір внеску Італії наразі уточнюється.

