Италия готовит пакет помощи Украине с ракетами для SAMP/T, — Bloomberg

По информации агентства Bloomberg, Италия готовит двенадцатый пакет военной помощи для Украины, основная часть которого будет направлена на боеприпасы и ракеты для систем противовоздушной обороны SAMP/T. По данным источников, пакет может быть готов до конца года, в зависимости от прохождения парламентских процедур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

С момента полномасштабного вторжения России в 2022 году правительство Джорджи Мелони уже направило 11 пакетов помощи Украине на сумму от 2,5 до 3 млрд евро. Италия также передала Киеву две батареи систем ПВО SAMP/T. Детали новых поставок традиционно остаются под государственной тайной.

Источники отмечают, что эти шаги демонстрируют поддержку Украины со стороны премьера Мелони, несмотря на ограниченные бюджетные возможности Италии.

Кроме того, итальянское правительство рассматривает возможность освобождения оборонных расходов от бюджетных ограничений после завершения процедуры чрезмерного дефицита - это позволит увеличить финансирование армии.

Также Италия готова присоединиться к инициативе НАТО PURL, которая предусматривает закупку американских ракет Patriot за счет европейских средств. Размер взноса Италии пока уточняется.

Италия (1697) ПВО (3210) помощь (8162) Джорджа Мелони (153)
