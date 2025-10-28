РУС
США прогнозируют дополнительные $2 млрд для поставок оружия Украине через PURL

США планируют выделить дополнительные средства на вооружение для Украины

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что инициатива PURL для закупки американского оружия для Украины может привлечь еще около 2 миллиардов долларов в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

По механизму PURL страны союзники постепенно выполняют свои обязательства по финансированию, информирует Цензор.НЕТ.

Уитакер отметил, что в 2026 году через эту инициативу планируется собрать от 12 до 15 миллиардов долларов для закупки необходимого вооружения для Украины. По его словам, эти средства помогут Украине защищать себя и продолжать борьбу на передовой.

Также американский дипломат подчеркнул, что инициатива показывает активность европейских стран и союзников по НАТО в поддержке Украины.

Что такое программа PURL?

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

Программа PURL: сколько тратят на вооружение для Украины?

Первый пакет программы по закупке вооружения для Киева профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн долл., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн долл., третий - Германия на 500 млн долл. Четвертый - на 500 млн долл. - объявила Канада.

Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

Недавно Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвали премьер-министра Италии Джорджию Мелони присоединиться к программе закупки вооружения для Киева.

