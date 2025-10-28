США прогнозируют дополнительные $2 млрд для поставок оружия Украине через PURL

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что инициатива PURL для закупки американского оружия для Украины может привлечь еще около 2 миллиардов долларов в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

По механизму PURL страны союзники постепенно выполняют свои обязательства по финансированию, информирует Цензор.НЕТ.

Уитакер отметил, что в 2026 году через эту инициативу планируется собрать от 12 до 15 миллиардов долларов для закупки необходимого вооружения для Украины. По его словам, эти средства помогут Украине защищать себя и продолжать борьбу на передовой.

Также американский дипломат подчеркнул, что инициатива показывает активность европейских стран и союзников по НАТО в поддержке Украины.

Что такое программа PURL?

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

Программа PURL: сколько тратят на вооружение для Украины?

Первый пакет программы по закупке вооружения для Киева профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн долл., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн долл., третий - Германия на 500 млн долл. Четвертый - на 500 млн долл. - объявила Канада.

Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

Недавно Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвали премьер-министра Италии Джорджию Мелони присоединиться к программе закупки вооружения для Киева.

