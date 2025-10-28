США прогнозують додаткові $2 млрд для постачання зброї Україні через PURL

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що ініціатива PURL для закупівлі американської зброї для України може залучити ще близько 2 мільярдів доларів у найближчі місяці. Про це він повідомив в інтервʼю Bloomberg.

За механізмом PURL країни союзники поступово виконують свої зобов’язання щодо фінансування, інформує Цензор.НЕТ.

Вітакер зазначив, що у 2026 році через цю ініціативу планується зібрати від 12 до 15 мільярдів доларів для закупівлі необхідного озброєння для України. За його словами, ці кошти допоможуть Україні захищати себе та продовжувати боротьбу на передовій.

Також американський дипломат підкреслив, що ініціатива показує активність європейських країн та союзників по НАТО у підтримці України.

Що таке програма PURL?

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

Програма PURL: скільки витрачають на озброєння для України?

Перший пакет програми із закупівлі озброєння для Києва профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий - Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій - Німеччина на 500 млн дол. Четвертий - на 500 млн дол. - оголосила Канада.

Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.

Нещодавно Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликали прем'єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні долучитися до програми закупівлі озброєння для Києва.

