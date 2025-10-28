Програму контрольованого експорту української зброї треба запустити вже у листопаді, - Зеленський
Індустрія дронів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже у листопаді потрібно запустити програму контрольованого експорту вітчизняної зброї.
Про це він сказав під час зустрічі з урядовцями 28 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
Експорт зброї
За словами глави держави, міністр оборони Денис Шмигаль має до кінця 2025 року забезпечити повне виконання завдань з виробництва й постачання дронів — FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків.
"Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави", - заявив Зеленський.
Заморожені активи РФ
Крім того, Зеленський доручив міністру фінансів Сергію Марченку опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів.
"У сфері політики героїв та створення можливостей для українських ветеранів має бути значно більше активності та результатів, і це відповідальність не тільки профільного міністра, але й усієї системи влади, як центральної, так і обласної та місцевої в громадах", - додав президент.
вже починає нервувати!!!
тому, вже в листопаді, а ні які не до кінця року!
🤬😡
Цікаво.
А чому Володя так поспішає з продажем української зброї?
З підготовкою країни до війни не поспішав!
Закон, що забороняє ввезення та розповсюдження російськомовної літератури на території України, більше року не міг підписати.
А тут такий поспіх.
Щось Володя недоговорює🤔