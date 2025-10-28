Програму контрольованого експорту української зброї треба запустити вже у листопаді, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже у листопаді потрібно запустити програму контрольованого експорту вітчизняної зброї.

Про це він сказав під час зустрічі з урядовцями 28 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Експорт зброї

За словами глави держави, міністр оборони Денис Шмигаль має до кінця 2025 року забезпечити повне виконання завдань з виробництва й постачання дронів — FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків.

"Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави", - заявив Зеленський.

Заморожені активи РФ

Крім того, Зеленський доручив міністру фінансів Сергію Марченку опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів.

"У сфері політики героїв та створення можливостей для українських ветеранів має бути значно більше активності та результатів, і це відповідальність не тільки профільного міністра, але й усієї системи влади, як центральної, так і обласної та місцевої в громадах", - додав президент.

