Програму контрольованого експорту української зброї треба запустити вже у листопаді, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже у листопаді потрібно запустити програму контрольованого експорту вітчизняної зброї.

Про це він сказав під час зустрічі з урядовцями 28 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Експорт зброї

За словами глави держави, міністр оборони Денис Шмигаль має до кінця 2025 року забезпечити повне виконання завдань з виробництва й постачання дронів — FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків.

"Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Настав час запускати експорт української зброї, - Зеленський

Заморожені активи РФ

Крім того, Зеленський доручив міністру фінансів Сергію Марченку опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів.

"У сфері політики героїв та створення можливостей для українських ветеранів має бути значно більше активності та результатів, і це відповідальність не тільки профільного міністра, але й усієї системи влади, як центральної, так і обласної та місцевої в громадах", - додав президент.

Читайте також: Зеленський: На кожній Ставці буду контролювати підписання контрактів на дрони – 26 із 57 вже укладено

Зеленський Володимир зброя експорт дрони
+6
Ну так, у нас цієї зброї як гуталіна, дiвати вже нiкуди
28.10.2025 18:04 Відповісти
+6
Почніть з бракованих мін. Потім "Фламінго".
28.10.2025 18:09 Відповісти
+5
міндіч наполягає!
вже починає нервувати!!!
тому, вже в листопаді, а ні які не до кінця року!
28.10.2025 18:02 Відповісти
міндіч наполягає!
вже починає нервувати!!!
тому, вже в листопаді, а ні які не до кінця року!
28.10.2025 18:02 Відповісти
Тобто до цього часу був неконтрольований експорт??
28.10.2025 19:22 Відповісти
Покровськ і Куп'янськ здаси і починай.
28.10.2025 18:03 Відповісти
Ну так, у нас цієї зброї як гуталіна, дiвати вже нiкуди
28.10.2025 18:04 Відповісти
Смарагдовий збройовий барон.
28.10.2025 18:07 Відповісти
Контролювати єрмак чи міндич буде?
28.10.2025 18:09 Відповісти
Там кірюша у нього ще мародерська на підтанцовкі
28.10.2025 19:06 Відповісти
Почніть з бракованих мін. Потім "Фламінго".
28.10.2025 18:09 Відповісти
Навіщо?Ти уявляєш якщо рашка проведе нашими дешевими і жадібними оп продаж західної допомоги то це буде кінець усьому.Швидко і надійно.
28.10.2025 18:16 Відповісти
Мины, мины продавай!
28.10.2025 18:10 Відповісти
все буде під контролем , гроші в кишеню піаніста
28.10.2025 18:10 Відповісти
Що саме будуть продавати не каже.
28.10.2025 18:11 Відповісти
****** будет самому себе, за бугор, воздух за гос.бабки продавать.
28.10.2025 18:15 Відповісти
Контроль - шоб ні одна копійка мимо кишень -- сильно потрібно пильнувати
28.10.2025 18:13 Відповісти
Контролируемая продажа, неуказанному покупателю.
28.10.2025 18:20 Відповісти

28.10.2025 18:19 Відповісти
дебіл і окуляри .
28.10.2025 18:24 Відповісти
Так він же не знає, що окуляри розум не замінять!
28.10.2025 18:28 Відповісти
КонтрольованийЕкспорт=торгівля зброєю воюючої країни ....Він кончений-чи-кончений?!
28.10.2025 18:27 Відповісти
Кончене на всі 150 відсотків!
28.10.2025 18:29 Відповісти
Украина была в топе продажи оружия, потому что сепары во власти разоружали Украину и продали море оружия со складов, которое досталось после совка, так оказалось, что продавали России и там если корабль стоил миллионы долларов, его продавали за 5к долларов всего и так дофига оружия продали и цель агентов России в Украинской власти была разоружить Украину, чтобы Россия могла захватить и Украине было нечем защищаться. Хоть посмотреть, чем обладала Украина в начале независимости, это было все и вся и ядерок тоже море. Все продали и развалили агенты России. Призыв отменили. Из власти идет развал Украины - они все развалили и разграбили. И это не заканчивается даже во время войны. Наглость агентуры России в Украинской власти поражает. Они развалили экономику, хотя Украина была впереди Польши, а теперь у Польши больше триллиона экономика, а у Украины 50 миллиардов и не хватает свою экономику обеспечить на половину и без помощи других стран Украине хана. И ничего не делается, чтобы создать сильную экономику Украине. Все владения Украины забрали сепары и ресурсы Украинского народа добывают и себе прибыль забирают и гос предприятия уже не гос, а частные сепаров. Деньги вместо того, чтобы идти в бюджет Украины на Украинский народ - идут в карман Ахметова, Бойка, Коломойского, Суркисов, Зеленского, Пинчука, и всей этой банды захватившей Украину. Пока от них не избавится, Украина будет идти к своей смерти, а не силе и процветанию...
28.10.2025 18:29 Відповісти
рашка кине наратив одразу у всіх західних ЗМІ - "Україна вимага зброю, а сама вже нею торгує". І одразу бажаючих нам передавати хоть щось значно поменшає.
28.10.2025 18:37 Відповісти
О, нова золота жила. Вангую, після війни розпродадуть все, що залишиться.
28.10.2025 18:38 Відповісти
А про програму неконтрольованого експорту зброї є новини?
28.10.2025 18:39 Відповісти
Цю гниду треба роздерти на шматки, сотні тисяч особисто це чмо поклало в могилу своїм мародерством під час війни і тепер ще й будуть продавати зброю, **** в нас що стільки зброї що не має куди дівати?, то якого #уя це брехливе чмо їздить по світу з простягнутою рукою?, а хлопці і волонтери постійно збирають донати, ви вже гниди їх забезпечили всім необхідним?. Це черговий злочин зелених мародерів на рівні розмінування і свідомої здачі півдня, **** хрипата не буде тобі прощення 🤬😡
28.10.2025 18:39 Відповісти
Що там шмаркля казала коли ПОрошенко продавав зброю в ОАЕ. Спільний контракт ГРІМ-2
28.10.2025 18:59 Відповісти
Хм...🤔
Цікаво.
А чому Володя так поспішає з продажем української зброї?

З підготовкою країни до війни не поспішав!
Закон, що забороняє ввезення та розповсюдження російськомовної літератури на території України, більше року не міг підписати.

А тут такий поспіх.
Щось Володя недоговорює🤔
28.10.2025 19:16 Відповісти
Контрольований зебiлами експорт... Вава насмiшив моi капцi, бо це ж не контрольованi суспiльством вiдкати.
28.10.2025 19:36 Відповісти
 
 