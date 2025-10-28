Зеленський: На кожній Ставці буду контролювати підписання контрактів на дрони – 26 із 57 вже укладено

Індустрія дронів

Фото: Міноборони

Президент Володимир Зеленський повідомив, що питання розвитку та використання безпілотників залишається одним із найактуальніших для української армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Главком".

Зеленський наголосив, що особисто контролюватиме виконання контрактів із виробниками дронів на кожному засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Друге питання Ставки – дрони: один до одного, кількість використання нами і росіянами за останній місяць. Також була тематика підписання трирічних контрактів з ключовими виробниками. Зараз орієнтир саме на довгострокові контракти", – зазначив президент.

За словами Зеленського, із 57 головних контрактів уже підписано 26, решту планують укласти до кінця року.

"На кожній Ставці буду це контролювати", – підкреслив глава держави.

Війна дронів

Нагадаємо, Україна щодня використовує від семи до дев’яти тисяч безпілотників для оборони та контратак проти російської армії. Начальник Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу ЗСУ полковник Іван Павленко зазначив, до цієї кількості входять ударні, розвідувальні та логістичні дрони.

Також він наголосив, що за час повномасштабної війни Україна отримала унікальний досвід у виробництві та вдосконаленні технологій дронів. Вітчизняні розробники регулярно змінюють конструкцію апаратів, щоб відповідати новій тактиці противника.

