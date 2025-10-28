УКР
Зеленський: На кожній Ставці буду контролювати підписання контрактів на дрони – 26 із 57 вже укладено

Індустрія дронів

дрони
Фото: Міноборони

Президент Володимир Зеленський повідомив, що питання розвитку та використання безпілотників залишається одним із найактуальніших для української армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Главком".

Зеленський наголосив, що особисто контролюватиме виконання контрактів із виробниками дронів на кожному засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Друге питання Ставки – дрони: один до одного, кількість використання нами і росіянами за останній місяць. Також була тематика підписання трирічних контрактів з ключовими виробниками. Зараз орієнтир саме на довгострокові контракти", – зазначив президент.

За словами Зеленського, із 57 головних контрактів уже підписано 26, решту планують укласти до кінця року.

"На кожній Ставці буду це контролювати", – підкреслив глава держави.

Війна дронів

Нагадаємо, Україна щодня використовує від семи до дев’яти тисяч безпілотників для оборони та контратак проти російської армії. Начальник Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу ЗСУ полковник Іван Павленко  зазначив,  до цієї кількості входять ударні, розвідувальні та логістичні дрони.

Також він наголосив, що за час повномасштабної війни Україна отримала унікальний досвід у виробництві та вдосконаленні технологій дронів. Вітчизняні розробники регулярно змінюють конструкцію апаратів, щоб відповідати новій тактиці противника.

Зеленський Володимир (25981) дрони (6188)
Топ коментарі
+6
Для фронту так, а для тебе тільки бабло у власній кишені та аплодисменти баранів мають значення.
показати весь коментар
28.10.2025 12:48 Відповісти
+5
Одні питання - замісь зброї = Фламінго вже прокльовуються?
показати весь коментар
28.10.2025 12:41 Відповісти
+4
Контракти це важливо, грошики повинні текти рікою і різні кастингові агенції будуть добре харчуватись - внукам вистачить.
показати весь коментар
28.10.2025 12:57 Відповісти
Зеленський заявив про бойове застосування української ракети "Фламінго"
показати весь коментар
28.10.2025 12:44 Відповісти
Заявляв - але по його розкозням їх вже мало бути з сотня
показати весь коментар
28.10.2025 12:50 Відповісти
Фламінго но яйця відклали. Висиджують з Міндічем по черзі.
показати весь коментар
28.10.2025 14:04 Відповісти
Ротація, відпочинок, гігієна не на часі? Совок та бомжстайл у ЗСУ це вже норма?
показати весь коментар
28.10.2025 12:47 Відповісти
"підписання контрактів" - закидаємо вражину зельоними папірцями ))))
показати весь коментар
28.10.2025 12:56 Відповісти
😢😢😢
Нажаль і це правда, бо не тільке підписання конрактів, а навіть авансовий багатомільйоник платіж НЕ ГАРАНТУЄ виклнання контракту.
показати весь коментар
28.10.2025 14:05 Відповісти
"На кожній Ставці буду контролювати підписання контрактів..."

Контролювати підписання і перерахування передплати на прокладку - це зрозуміло. А як щодо контролю виконання тих контрактів?
показати весь коментар
28.10.2025 12:59 Відповісти
Ви з такими запитаннями...
"СБУ постукає у двері кожного"
показати весь коментар
28.10.2025 13:04 Відповісти
Все контролює все підписує, прямо людина оркестр!
показати весь коментар
28.10.2025 13:06 Відповісти
Батько нації!!!
показати весь коментар
28.10.2025 13:35 Відповісти
"Ми заставимо вас підписувати контракти з фірмочками Міндіча!"
показати весь коментар
28.10.2025 13:09 Відповісти
Контролювати щоб замовляли в кого треба?
показати весь коментар
28.10.2025 13:34 Відповісти
Брехав, брешу і буду брехати!!! Дивіз Боневтіка Позорно-Брехливого!
показати весь коментар
28.10.2025 13:57 Відповісти
 
 