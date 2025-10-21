УКР
Війна дронів: ЗСУ щодня використовують проти РФ від 7 до 9 тисяч дронів

ЗСУ запускають 7–9 тисяч безпілотників щоденно для стримування атак РФ

Україна щодня використовує від семи до дев’яти тисяч безпілотників для оборони та контратак проти російської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу ЗСУ полковник Іван Павленко, пише Bloomberg.

За його словами, до цієї кількості входять ударні, розвідувальні та логістичні дрони.

Павленко також додав, що українська армія постійно розширює перелік типів безпілотників, зокрема з’явилися нові дрони-перехоплювачі для боротьби з "Шахедами" та навіть ракетами.

Також він наголосив, що за час повномасштабної війни Україна отримала унікальний досвід у виробництві та вдосконаленні технологій дронів. Вітчизняні розробники регулярно змінюють конструкцію апаратів, щоб відповідати новій тактиці противника.

Павленко наголосив, що союзники зацікавлені у цих напрацюваннях, а США вже ведуть переговори про можливість налагодження виробництва українських дронів у Європі або в Америці для потреб власної армії.

Також повідомляється, що Велика Британія лише за пів року передала Україні понад 85 тисяч безпілотників, що допомагає підтримувати темпи оборони.

хммм....
але відступаємо?
то, у підарів дронів ще більше?
21.10.2025 20:20
Цінність даної інформації дорівнює 0 без даних про кількість дронів, які щоденно застосовує рашня. Все пізнається в порівнянні. І тут ми бачимо лише одну з двох сторін медалі
21.10.2025 20:23
Боєць Айдару, що веде тг-канал "Говорить Снайпер", повідомив, що небо над Покровськом контролюють ворожі фпв. Тож відповідь очевидна.
показати весь коментар
21.10.2025 20:25
хммм....
але відступаємо?
то, у підарів дронів ще більше?
21.10.2025 20:20
Боєць Айдару, що веде тг-канал "Говорить Снайпер", повідомив, що небо над Покровськом контролюють ворожі фпв. Тож відповідь очевидна.
21.10.2025 20:25
Якраз не дуже, бо таке само кажуть й з тієї сторони. Контролювати небо фпв не дуже вміють, скоріш землю, тому те що кацапи відрізали логістику до Покровська для ЗСУ не дуже впливає на таке саме знищення їх логістики, не кажучи вже про колони у наступі. Більш-менш можна орієнтуватися лише по кількості відео уражень яких у наших більше, але не сказати що в рази.
21.10.2025 21:20
на мій запит свіжих даних до чату - чекала доволі довго на ось цю інфу

Що відомо (факти + джерела)

Переважна більшість масових FPV-дронів - виробництво в Україні.

Reuters повідомляв (2025), що близько 96% FPV-дронів у 2024-2025 роках виготовлялися місцевими виробниками, і Україна різко збільшила закупівлі та виробництво.

Велика частина «швидких» поставок й інновацій - від волонтерських ініціатив і дрібних компаній.

Журналістські розслідування і репортажі показують, що волонтерські фонди та краудфанд-проєкти (наприклад ініціативи Сергія Стерненка та інші) доставили сотні тисяч дронів і постійно модернізують їх під потреби фронту. Business Insider наводить приклади десятків-сотень тисяч апаратів, які йдуть через волонтерів.

Зростає роль промислових українських компаній (Fire Point та інші) - вони виробляють більш «важкі» ударні БПЛА й крилаті **********; ці компанії отримують держзамовлення та інвестиції. Частина ЗМІ і аналітиків пов'язує окремі великі підприємства або фігурантів із відносно великою часткою виробництва ударних систем (є свіжі згадки в медіа про компанію Fire Point / «Flamingo»).

Є окремі великі зовнішні ініціативи / фінансування (ЄС, Великобританія та ін.) для масштабування виробництва - кошти і програми ЄС/партнерів спрямовані на розширення промислового потенціалу і створення спільних ланцюгів постачання, але це швидко не дає масових кількісних постачань у вигляді мільйонів штук миттєво. Євроколегія та окремі коаліції обіцяли великі пакети фінансування 2024-2025 рр. для масштабування.

Аналітичні звіти (KSE, LSE, Europarl) підкреслюють «екосистемний» характер - держава, волонтери, дрібні майстерні, стартапи й великі заводи ділять роботу: волонтери та дрібні майстерні дають обсяги і гнучкість, великі компанії - більш складні/дальнобійні системи.
21.10.2025 20:43
У них в сотни раз больше кабов и ракет
21.10.2025 20:51
та то капля в оп-і, проти їхньої мільйонів дронів в місяць!
21.10.2025 20:22
Цінність даної інформації дорівнює 0 без даних про кількість дронів, які щоденно застосовує рашня. Все пізнається в порівнянні. І тут ми бачимо лише одну з двох сторін медалі
21.10.2025 20:23
і % влучень.
21.10.2025 21:34
А той "полковник Іван..." не розповів скільки тих дронів закуплено державою а скільки волонтери придбали за донати українців???
21.10.2025 20:23
от тому, сбу і охороняє стерненко.
бо 7 з 9 стерненко купив у міндіча. за донати звісно!
а міндіч накрутив оті коряві дрони за державні кошти.
21.10.2025 20:33
21.10.2025 20:36
22 10 2025 .. Прямо сейчас: Россия оказалась под самой мощной ракетной атакой с начала войны . По целям на территории РФ запущено по меньшей мере несколько десятков ракет и беспилотников разных типов, а также сообщается о первых прилетах .
Как сообщают российские мониторинговые ресурсы и военкоры, сразу несколько регионов страны, включая Москву и Подмосковье, подверглись массированным ударам ракет и беспилотников.))

Невже ?
21.10.2025 20:36
20:38

вівторок, 21 жовтня 2025 р. (GMT+3)

Час у такому місці: Москва, Росія

це повідомлення з майбутнього?
21.10.2025 20:39
Помилка . Невже не зрозуміло .
21.10.2025 20:49
Члєнограй -де мільйон дронів?
21.10.2025 20:41
https://www.youtube.com/watch?v=Je9wMx9wBMY

година тому - Рубіо при справах!Тяжкий удар по російській грі.Кремлю ламають хребет

так це не новина. так церосійською Але Волошина прекрасний експерт психолог й багато чого давнього нею розкладеного збувається... так вона "не в пулі агітаторів проти" зЄ , але треба просто уміти відсівати головне логічне від крапельок пропаганди. Вона переживає зараз дуже важкий сплеск онкології й лікування після ремісії й одужання до того... Треба відноситися з розумінням .
21.10.2025 20:51
А фламінгів, фламінгів скільки?
21.10.2025 20:55
А де ж 8млн дронів від влади?
9 000 х 30 = 270 00. (9тис на 30 днів)
8 000 000 / 270 000 = 29,6 (обіцяні 8млн на кількість за місяць)

Тобто обіцяних минулого року ЗЕ 8млн дронів повинно було б вистачити на (майже) 2,5 роки. То де ж вони? (навіть з урахуванням того, що один рік вже пройшов) 🤔
21.10.2025 21:05
 
 