Війна дронів: ЗСУ щодня використовують проти РФ від 7 до 9 тисяч дронів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу ЗСУ полковник Іван Павленко, пише Bloomberg.

За його словами, до цієї кількості входять ударні, розвідувальні та логістичні дрони.

Павленко також додав, що українська армія постійно розширює перелік типів безпілотників, зокрема з’явилися нові дрони-перехоплювачі для боротьби з "Шахедами" та навіть ракетами.

Також він наголосив, що за час повномасштабної війни Україна отримала унікальний досвід у виробництві та вдосконаленні технологій дронів. Вітчизняні розробники регулярно змінюють конструкцію апаратів, щоб відповідати новій тактиці противника.

Павленко наголосив, що союзники зацікавлені у цих напрацюваннях, а США вже ведуть переговори про можливість налагодження виробництва українських дронів у Європі або в Америці для потреб власної армії.

Також повідомляється, що Велика Британія лише за пів року передала Україні понад 85 тисяч безпілотників, що допомагає підтримувати темпи оборони.

