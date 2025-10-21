Війна дронів: ЗСУ щодня використовують проти РФ від 7 до 9 тисяч дронів
Україна щодня використовує від семи до дев’яти тисяч безпілотників для оборони та контратак проти російської армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу ЗСУ полковник Іван Павленко, пише Bloomberg.
За його словами, до цієї кількості входять ударні, розвідувальні та логістичні дрони.
Павленко також додав, що українська армія постійно розширює перелік типів безпілотників, зокрема з’явилися нові дрони-перехоплювачі для боротьби з "Шахедами" та навіть ракетами.
Також він наголосив, що за час повномасштабної війни Україна отримала унікальний досвід у виробництві та вдосконаленні технологій дронів. Вітчизняні розробники регулярно змінюють конструкцію апаратів, щоб відповідати новій тактиці противника.
Павленко наголосив, що союзники зацікавлені у цих напрацюваннях, а США вже ведуть переговори про можливість налагодження виробництва українських дронів у Європі або в Америці для потреб власної армії.
Також повідомляється, що Велика Британія лише за пів року передала Україні понад 85 тисяч безпілотників, що допомагає підтримувати темпи оборони.
Що відомо (факти + джерела)
Переважна більшість масових FPV-дронів - виробництво в Україні.
Reuters повідомляв (2025), що близько 96% FPV-дронів у 2024-2025 роках виготовлялися місцевими виробниками, і Україна різко збільшила закупівлі та виробництво.
Велика частина «швидких» поставок й інновацій - від волонтерських ініціатив і дрібних компаній.
Журналістські розслідування і репортажі показують, що волонтерські фонди та краудфанд-проєкти (наприклад ініціативи Сергія Стерненка та інші) доставили сотні тисяч дронів і постійно модернізують їх під потреби фронту. Business Insider наводить приклади десятків-сотень тисяч апаратів, які йдуть через волонтерів.
Зростає роль промислових українських компаній (Fire Point та інші) - вони виробляють більш «важкі» ударні БПЛА й крилаті **********; ці компанії отримують держзамовлення та інвестиції. Частина ЗМІ і аналітиків пов'язує окремі великі підприємства або фігурантів із відносно великою часткою виробництва ударних систем (є свіжі згадки в медіа про компанію Fire Point / «Flamingo»).
Є окремі великі зовнішні ініціативи / фінансування (ЄС, Великобританія та ін.) для масштабування виробництва - кошти і програми ЄС/партнерів спрямовані на розширення промислового потенціалу і створення спільних ланцюгів постачання, але це швидко не дає масових кількісних постачань у вигляді мільйонів штук миттєво. Євроколегія та окремі коаліції обіцяли великі пакети фінансування 2024-2025 рр. для масштабування.
Аналітичні звіти (KSE, LSE, Europarl) підкреслюють «екосистемний» характер - держава, волонтери, дрібні майстерні, стартапи й великі заводи ділять роботу: волонтери та дрібні майстерні дають обсяги і гнучкість, великі компанії - більш складні/дальнобійні системи.
вівторок, 21 жовтня 2025 р. (GMT+3)
Час у такому місці: Москва, Росія
година тому - Рубіо при справах!Тяжкий удар по російській грі.Кремлю ламають хребет
так це не новина. так церосійською Але Волошина прекрасний експерт психолог й багато чого давнього нею розкладеного збувається... так вона "не в пулі агітаторів проти" зЄ , але треба просто уміти відсівати головне логічне від крапельок пропаганди. Вона переживає зараз дуже важкий сплеск онкології й лікування після ремісії й одужання до того... Треба відноситися з розумінням .
9 000 х 30 = 270 00. (9тис на 30 днів)
8 000 000 / 270 000 = 29,6 (обіцяні 8млн на кількість за місяць)
Тобто обіцяних минулого року ЗЕ 8млн дронів повинно було б вистачити на (майже) 2,5 роки. То де ж вони? (навіть з урахуванням того, що один рік вже пройшов) 🤔