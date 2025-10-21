РУС
983 21

Война дронов: ВСУ ежедневно используют против РФ от 7 до 9 тысяч дронов

ВСУ запускают 7–9 тысяч беспилотников ежедневно для сдерживания атак РФ

Украина ежедневно использует от семи до девяти тысяч беспилотников для обороны и контратак против российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба ВСУ полковник Иван Павленко, пишет Bloomberg.

По его словам, в это количество входят ударные, разведывательные и логистические дроны.

Смотрите: Дроны Третьего армейского корпуса уничтожили 12 оккупантов, технику и наземный роботизированный комплекс. ВИДЕО

Павленко также добавил, что украинская армия постоянно расширяет перечень типов беспилотников, в частности появились новые дроны-перехватчики для борьбы с "Шахедами" и даже ракетами.

Также он отметил, что за время полномасштабной войны Украина получила уникальный опыт в производстве и совершенствовании технологий дронов. Отечественные разработчики регулярно меняют конструкцию аппаратов, чтобы соответствовать новой тактике противника.

Читайте также: Север Черниговщины остался без электричества из-за обстрела РФ

Павленко отметил, что союзники заинтересованы в этих наработках, а США уже ведут переговоры о возможности налаживания производства украинских дронов в Европе или в Америке для нужд собственной армии.

Также сообщается, что Великобритания только за полгода передала Украине более 85 тысяч беспилотников, что помогает поддерживать темпы обороны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

беспилотник (4445) атака (637) ВСУ (7027) дроны (5158)
Топ комментарии
+5
хммм....
але відступаємо?
то, у підарів дронів ще більше?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:20 Ответить
+4
Цінність даної інформації дорівнює 0 без даних про кількість дронів, які щоденно застосовує рашня. Все пізнається в порівнянні. І тут ми бачимо лише одну з двох сторін медалі
показать весь комментарий
21.10.2025 20:23 Ответить
+3
Боєць Айдару, що веде тг-канал "Говорить Снайпер", повідомив, що небо над Покровськом контролюють ворожі фпв. Тож відповідь очевидна.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:25 Ответить
Боєць Айдару, що веде тг-канал "Говорить Снайпер", повідомив, що небо над Покровськом контролюють ворожі фпв. Тож відповідь очевидна.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:25 Ответить
Якраз не дуже, бо таке само кажуть й з тієї сторони. Контролювати небо фпв не дуже вміють, скоріш землю, тому те що кацапи відрізали логістику до Покровська для ЗСУ не дуже впливає на таке саме знищення їх логістики, не кажучи вже про колони у наступі. Більш-менш можна орієнтуватися лише по кількості відео уражень яких у наших більше, але не сказати що в рази.
показать весь комментарий
21.10.2025 21:20 Ответить
на мій запит свіжих даних до чату - чекала доволі довго на ось цю інфу

Що відомо (факти + джерела)

Переважна більшість масових FPV-дронів - виробництво в Україні.

Reuters повідомляв (2025), що близько 96% FPV-дронів у 2024-2025 роках виготовлялися місцевими виробниками, і Україна різко збільшила закупівлі та виробництво.

Велика частина «швидких» поставок й інновацій - від волонтерських ініціатив і дрібних компаній.

Журналістські розслідування і репортажі показують, що волонтерські фонди та краудфанд-проєкти (наприклад ініціативи Сергія Стерненка та інші) доставили сотні тисяч дронів і постійно модернізують їх під потреби фронту. Business Insider наводить приклади десятків-сотень тисяч апаратів, які йдуть через волонтерів.

Зростає роль промислових українських компаній (Fire Point та інші) - вони виробляють більш «важкі» ударні БПЛА й крилаті **********; ці компанії отримують держзамовлення та інвестиції. Частина ЗМІ і аналітиків пов'язує окремі великі підприємства або фігурантів із відносно великою часткою виробництва ударних систем (є свіжі згадки в медіа про компанію Fire Point / «Flamingo»).

Є окремі великі зовнішні ініціативи / фінансування (ЄС, Великобританія та ін.) для масштабування виробництва - кошти і програми ЄС/партнерів спрямовані на розширення промислового потенціалу і створення спільних ланцюгів постачання, але це швидко не дає масових кількісних постачань у вигляді мільйонів штук миттєво. Євроколегія та окремі коаліції обіцяли великі пакети фінансування 2024-2025 рр. для масштабування.

Аналітичні звіти (KSE, LSE, Europarl) підкреслюють «екосистемний» характер - держава, волонтери, дрібні майстерні, стартапи й великі заводи ділять роботу: волонтери та дрібні майстерні дають обсяги і гнучкість, великі компанії - більш складні/дальнобійні системи.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:43 Ответить
У них в сотни раз больше кабов и ракет
показать весь комментарий
21.10.2025 20:51 Ответить
та то капля в оп-і, проти їхньої мільйонів дронів в місяць!
показать весь комментарий
21.10.2025 20:22 Ответить
і % влучень.
показать весь комментарий
21.10.2025 21:34 Ответить
А той "полковник Іван..." не розповів скільки тих дронів закуплено державою а скільки волонтери придбали за донати українців???
показать весь комментарий
21.10.2025 20:23 Ответить
от тому, сбу і охороняє стерненко.
бо 7 з 9 стерненко купив у міндіча. за донати звісно!
а міндіч накрутив оті коряві дрони за державні кошти.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:33 Ответить
+ +
показать весь комментарий
21.10.2025 20:36 Ответить
22 10 2025 .. Прямо сейчас: Россия оказалась под самой мощной ракетной атакой с начала войны . По целям на территории РФ запущено по меньшей мере несколько десятков ракет и беспилотников разных типов, а также сообщается о первых прилетах .
Как сообщают российские мониторинговые ресурсы и военкоры, сразу несколько регионов страны, включая Москву и Подмосковье, подверглись массированным ударам ракет и беспилотников.))

Невже ?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:36 Ответить
20:38

вівторок, 21 жовтня 2025 р. (GMT+3)

Час у такому місці: Москва, Росія

це повідомлення з майбутнього?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:39 Ответить
Помилка . Невже не зрозуміло .
показать весь комментарий
21.10.2025 20:49 Ответить
Члєнограй -де мільйон дронів?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Je9wMx9wBMY

година тому - Рубіо при справах!Тяжкий удар по російській грі.Кремлю ламають хребет

так це не новина. так церосійською Але Волошина прекрасний експерт психолог й багато чого давнього нею розкладеного збувається... так вона "не в пулі агітаторів проти" зЄ , але треба просто уміти відсівати головне логічне від крапельок пропаганди. Вона переживає зараз дуже важкий сплеск онкології й лікування після ремісії й одужання до того... Треба відноситися з розумінням .
показать весь комментарий
21.10.2025 20:51 Ответить
А фламінгів, фламінгів скільки?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:55 Ответить
А де ж 8млн дронів від влади?
9 000 х 30 = 270 00. (9тис на 30 днів)
8 000 000 / 270 000 = 29,6 (обіцяні 8млн на кількість за місяць)

Тобто обіцяних минулого року ЗЕ 8млн дронів повинно було б вистачити на (майже) 2,5 роки. То де ж вони? (навіть з урахуванням того, що один рік вже пройшов) 🤔
показать весь комментарий
21.10.2025 21:05 Ответить
 
 