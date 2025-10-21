Война дронов: ВСУ ежедневно используют против РФ от 7 до 9 тысяч дронов
Украина ежедневно использует от семи до девяти тысяч беспилотников для обороны и контратак против российской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба ВСУ полковник Иван Павленко, пишет Bloomberg.
По его словам, в это количество входят ударные, разведывательные и логистические дроны.
Павленко также добавил, что украинская армия постоянно расширяет перечень типов беспилотников, в частности появились новые дроны-перехватчики для борьбы с "Шахедами" и даже ракетами.
Также он отметил, что за время полномасштабной войны Украина получила уникальный опыт в производстве и совершенствовании технологий дронов. Отечественные разработчики регулярно меняют конструкцию аппаратов, чтобы соответствовать новой тактике противника.
Павленко отметил, что союзники заинтересованы в этих наработках, а США уже ведут переговоры о возможности налаживания производства украинских дронов в Европе или в Америке для нужд собственной армии.
Также сообщается, что Великобритания только за полгода передала Украине более 85 тысяч беспилотников, что помогает поддерживать темпы обороны.
але відступаємо?
то, у підарів дронів ще більше?
Що відомо (факти + джерела)
Переважна більшість масових FPV-дронів - виробництво в Україні.
Reuters повідомляв (2025), що близько 96% FPV-дронів у 2024-2025 роках виготовлялися місцевими виробниками, і Україна різко збільшила закупівлі та виробництво.
Велика частина «швидких» поставок й інновацій - від волонтерських ініціатив і дрібних компаній.
Журналістські розслідування і репортажі показують, що волонтерські фонди та краудфанд-проєкти (наприклад ініціативи Сергія Стерненка та інші) доставили сотні тисяч дронів і постійно модернізують їх під потреби фронту. Business Insider наводить приклади десятків-сотень тисяч апаратів, які йдуть через волонтерів.
Зростає роль промислових українських компаній (Fire Point та інші) - вони виробляють більш «важкі» ударні БПЛА й крилаті **********; ці компанії отримують держзамовлення та інвестиції. Частина ЗМІ і аналітиків пов'язує окремі великі підприємства або фігурантів із відносно великою часткою виробництва ударних систем (є свіжі згадки в медіа про компанію Fire Point / «Flamingo»).
Є окремі великі зовнішні ініціативи / фінансування (ЄС, Великобританія та ін.) для масштабування виробництва - кошти і програми ЄС/партнерів спрямовані на розширення промислового потенціалу і створення спільних ланцюгів постачання, але це швидко не дає масових кількісних постачань у вигляді мільйонів штук миттєво. Євроколегія та окремі коаліції обіцяли великі пакети фінансування 2024-2025 рр. для масштабування.
Аналітичні звіти (KSE, LSE, Europarl) підкреслюють «екосистемний» характер - держава, волонтери, дрібні майстерні, стартапи й великі заводи ділять роботу: волонтери та дрібні майстерні дають обсяги і гнучкість, великі компанії - більш складні/дальнобійні системи.
бо 7 з 9 стерненко купив у міндіча. за донати звісно!
а міндіч накрутив оті коряві дрони за державні кошти.
Как сообщают российские мониторинговые ресурсы и военкоры, сразу несколько регионов страны, включая Москву и Подмосковье, подверглись массированным ударам ракет и беспилотников.))
Невже ?
вівторок, 21 жовтня 2025 р.
Час у такому місці: Москва, Росія
це повідомлення з майбутнього?
година тому - Рубіо при справах!Тяжкий удар по російській грі.Кремлю ламають хребет
так це не новина. так церосійською Але Волошина прекрасний експерт психолог й багато чого давнього нею розкладеного збувається... так вона "не в пулі агітаторів проти" зЄ , але треба просто уміти відсівати головне логічне від крапельок пропаганди. Вона переживає зараз дуже важкий сплеск онкології й лікування після ремісії й одужання до того... Треба відноситися з розумінням .
9 000 х 30 = 270 00. (9тис на 30 днів)
8 000 000 / 270 000 = 29,6 (обіцяні 8млн на кількість за місяць)
Тобто обіцяних минулого року ЗЕ 8млн дронів повинно було б вистачити на (майже) 2,5 роки. То де ж вони? (навіть з урахуванням того, що один рік вже пройшов) 🤔