Война дронов: ВСУ ежедневно используют против РФ от 7 до 9 тысяч дронов

Украина ежедневно использует от семи до девяти тысяч беспилотников для обороны и контратак против российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба ВСУ полковник Иван Павленко, пишет Bloomberg.

По его словам, в это количество входят ударные, разведывательные и логистические дроны.

Смотрите: Дроны Третьего армейского корпуса уничтожили 12 оккупантов, технику и наземный роботизированный комплекс. ВИДЕО

Павленко также добавил, что украинская армия постоянно расширяет перечень типов беспилотников, в частности появились новые дроны-перехватчики для борьбы с "Шахедами" и даже ракетами.

Также он отметил, что за время полномасштабной войны Украина получила уникальный опыт в производстве и совершенствовании технологий дронов. Отечественные разработчики регулярно меняют конструкцию аппаратов, чтобы соответствовать новой тактике противника.

Читайте также: Север Черниговщины остался без электричества из-за обстрела РФ

Павленко отметил, что союзники заинтересованы в этих наработках, а США уже ведут переговоры о возможности налаживания производства украинских дронов в Европе или в Америке для нужд собственной армии.

Также сообщается, что Великобритания только за полгода передала Украине более 85 тысяч беспилотников, что помогает поддерживать темпы обороны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ