Вопрос беспилотников - среди ключевых для фронта, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вопрос развития и использования беспилотников остается одним из самых актуальных для украинской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет"Главком".

Зеленский отметил, что лично будет контролировать выполнение контрактов с производителями дронов на каждом заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Второй вопрос Ставки - дроны: друг к другу, количество использования нами и россиянами за последний месяц. Также была тематика подписания трехлетних контрактов с ключевыми производителями. Сейчас ориентир именно на долгосрочные контракты", - отметил президент.

По словам Зеленского, из 57 главных контрактов уже подписано 26, остальные планируют заключить до конца года.

"На каждой Ставке буду это контролировать", - подчеркнул глава государства.

Война дронов

Напомним, Украина ежедневно использует от семи до девяти тысяч беспилотников для обороны и контратак против российской армии. Начальник Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба ВСУ полковник Иван Павленко отметил, что в это количество входят ударные, разведывательные и логистические дроны.

Также он отметил, что за время полномасштабной войны Украина получила уникальный опыт в производстве и совершенствовании технологий дронов. Отечественные разработчики регулярно меняют конструкцию аппаратов, чтобы соответствовать новой тактике противника.

