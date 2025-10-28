Вопрос беспилотников - среди ключевых для фронта, - Зеленский
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский сообщил, что вопрос развития и использования беспилотников остается одним из самых актуальных для украинской армии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет"Главком".
Зеленский отметил, что лично будет контролировать выполнение контрактов с производителями дронов на каждом заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.
"Второй вопрос Ставки - дроны: друг к другу, количество использования нами и россиянами за последний месяц. Также была тематика подписания трехлетних контрактов с ключевыми производителями. Сейчас ориентир именно на долгосрочные контракты", - отметил президент.
По словам Зеленского, из 57 главных контрактов уже подписано 26, остальные планируют заключить до конца года.
"На каждой Ставке буду это контролировать", - подчеркнул глава государства.
Война дронов
Напомним, Украина ежедневно использует от семи до девяти тысяч беспилотников для обороны и контратак против российской армии. Начальник Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба ВСУ полковник Иван Павленко отметил, что в это количество входят ударные, разведывательные и логистические дроны.
Также он отметил, что за время полномасштабной войны Украина получила уникальный опыт в производстве и совершенствовании технологий дронов. Отечественные разработчики регулярно меняют конструкцию аппаратов, чтобы соответствовать новой тактике противника.
Контролювати підписання і перерахування передплати на прокладку - це зрозуміло. А як щодо контролю виконання тих контрактів?
"СБУ постукає у двері кожного"