Зеленский и Цахкна обсудили производство дронов и оборонную помощь Украине

Индустрия дронов

Зеленский провел встречу с главой МИД Эстонии Цахкной

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной в Киеве.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Оборонное сотрудничество

"Обсудили много важных вопросов: дальнобойность, производство дронов и оборонную поддержку Украины в целом. Говорили о сотрудничестве между Украиной и Объединенными экспедиционными силами (JEF), усилении давления на Россию", - отметил он.

Зеленский и Цахкна говорили и о приоритетах во время председательства Эстонии в Нордично-Балтийской восьмерке (NB8) в следующем году. Эстония планирует сосредоточить свое внимание на вопросах поддержки Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эстония готова провести Конференцию по восстановлению Украины в 2027 году, - Цахкна

Дипломатия

Кроме того, во время встречи речь шла о дипломатической работе. Президент проинформировал о контактах с США и другими партнерами.

Зеленский отметил Маргуса Цахкну орденом "За заслуги" II степени и поблагодарил за весомую поддержку Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эстония выделяет Украине новую финансовую помощь: EUR150 тыс. для поддержки энергосистемы

Зеленский Владимир (22404) Эстония (1564) Цахкна Маргус (93)
с кем он ещё производство дронов не обсуждал!?
показать весь комментарий
27.10.2025 19:43 Ответить
З ******
показать весь комментарий
27.10.2025 19:55 Ответить
 
 