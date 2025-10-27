Зеленский и Цахкна обсудили производство дронов и оборонную помощь Украине
Индустрия дронов
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной в Киеве.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Оборонное сотрудничество
"Обсудили много важных вопросов: дальнобойность, производство дронов и оборонную поддержку Украины в целом. Говорили о сотрудничестве между Украиной и Объединенными экспедиционными силами (JEF), усилении давления на Россию", - отметил он.
Зеленский и Цахкна говорили и о приоритетах во время председательства Эстонии в Нордично-Балтийской восьмерке (NB8) в следующем году. Эстония планирует сосредоточить свое внимание на вопросах поддержки Украины.
Дипломатия
Кроме того, во время встречи речь шла о дипломатической работе. Президент проинформировал о контактах с США и другими партнерами.
Зеленский отметил Маргуса Цахкну орденом "За заслуги" II степени и поблагодарил за весомую поддержку Украины.
