Зеленский и Цахкна обсудили производство дронов и оборонную помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной в Киеве.

информирует Цензор.НЕТ.

Оборонное сотрудничество

"Обсудили много важных вопросов: дальнобойность, производство дронов и оборонную поддержку Украины в целом. Говорили о сотрудничестве между Украиной и Объединенными экспедиционными силами (JEF), усилении давления на Россию", - отметил он.

Зеленский и Цахкна говорили и о приоритетах во время председательства Эстонии в Нордично-Балтийской восьмерке (NB8) в следующем году. Эстония планирует сосредоточить свое внимание на вопросах поддержки Украины.

Дипломатия

Кроме того, во время встречи речь шла о дипломатической работе. Президент проинформировал о контактах с США и другими партнерами.

Зеленский отметил Маргуса Цахкну орденом "За заслуги" II степени и поблагодарил за весомую поддержку Украины.

