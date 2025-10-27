Эстония выделяет Украине новую финансовую помощь: 150 тыс. евро для поддержки энергосистемы

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о выделении новой финансовой помощи для украинской энергетики, которая страдает от российских ударов.

Цахкна отметил, что Россия осуществляет жестокие атаки на энергетическую инфраструктуру, терроризируя гражданское население, чему нет объяснения.

По его словам, Эстония уже выделила около 700 000 евро на помощь энергетическому сектору Украины.

"На этот раз это 150 000 евро поддержки энергетической системы Украины и Фонда энергетической поддержки", - сказал Цахкна.

Удары РФ по энергетике Украины в октябре

В октябре 2025 года Россия значительно усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, применяя различные виды вооружений, в частности дроны, ракеты и баллистические боеприпасы. Эти удары привели к серьезным повреждениям объектов энергетики, значительным перебоям в поставках электроэнергии и газа, а также к введению аварийных отключений по всей стране.

3 октября 2025 года россияне осуществили массированный ракетный удар по газовым объектам на Харьковщине и Полтавщине. Это поставило под угрозу поставки топлива накануне зимы.

Очередную массированную комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры россияне совершили в ночь на 5 октября. Под ударом оказались гражданские объекты, которые обеспечивают украинцев газом во время отопительного сезона.

10 октября зафиксированы массированные ракетные удары по разным регионам Украины, в том числе по энергетической инфраструктуре - часть атак вызвала перебои в энергоснабжении и разрушение оборудования.

Враг также нанес удары по энергетической инфраструктуре Харьковщины и Сумщины 14 октября.

16 октября россияне совершили очередной комбинированный удар из 320 дронов и 37 ракет по энергетической инфраструктуре, в частности в Полтавской и Сумской областях. В результате атаки РФ остановлена работа объектов газодобычи на Полтавщине.

Всю ночь на среду, 22 октября, враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате атаки самая сложная ситуация наблюдалась на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Одесчине. На Черниговщине враг снова атаковал несколько энергообъектов.