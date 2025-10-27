РФ нанесла удары по энергообъектам на Донетчине и Сумщине. Почасовые отключения введены в нескольких областях, - Минэнерго
Враг нанес удары по энергетическим объектам Донецкой и Сумской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Действуют графики почасовых отключений
Как отмечается, из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов - в нескольких регионах Украины сейчас вынужденно введены графики почасовых отключений.
"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", - пояснили в Минэнерго.
Ограничения для промышленности
Также на сегодня запланировано, что графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 07:00 до 19:00 в отдельных регионах Украины.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - напоминают в министерстве.
Что предшествовало?
- Войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Сумах. Часть громады без света.
- В столице и двух областях введены экстренные отключения электроэнергии.
- По данным "Укрэнерго", в нескольких регионах Украины сейчас вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди.
