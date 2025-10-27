РУС
РФ нанесла удары по энергообъектам на Донетчине и Сумщине. Почасовые отключения введены в нескольких областях, - Минэнерго

Графики почасовых отключений света могут вернуться

Враг нанес удары по энергетическим объектам Донецкой и Сумской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Действуют графики почасовых отключений

Как отмечается, из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов - в нескольких регионах Украины сейчас вынужденно введены графики почасовых отключений.

"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона", - пояснили в Минэнерго.

Также читайте: Отключения света начались в Киеве и восьми областях (обновлено)

Ограничения для промышленности

Также на сегодня запланировано, что графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 07:00 до 19:00 в отдельных регионах Украины.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - напоминают в министерстве.

Также читайте: Кремль стремится отделить промышленный восток Украины, разрушить ключевые элементы энергетической системы, - The Economist

Что предшествовало?

  • Войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Сумах. Часть громады без света.
  • В столице и двух областях введены экстренные отключения электроэнергии.
  • По данным "Укрэнерго", в нескольких регионах Украины сейчас вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди.

энергетика (2723) Минэнерго (415) отключение света (476)
