Відключення світла почалися у Києві та восьми областях (оновлено)

Вранці у понеділок, 27 жовтня, у Києві, Київській, Сумській, Дніпропетровській та низці інших областей запроваджені відключення електроенергії.

Про це повідомляють пресслужби обленерго та ДТЕК, передає Інтерфакс-Україна.

"За командою "Укренерго" в Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовано екстрені відключення", – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Згодом у ДТЕК додали, що у Києві, Дніпропетровській та Київській областях застосовано графіки відключень електроенергії для населення.

Також про екстрені відключення для своїх споживачів поінформувало "Сумиобленерго". Аналогічна ситуація зафіксована у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській та Харківській областях. 

Раніше повідомлялось, що влада Києва виділила 548 мільйонів гривень з міського бюджету на 2025 рік для забезпечення енергонезалежності систем водопостачання й водовідведення.

Відповідні зміни Київрада внесла до Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2024-2026 роки.

енергетика (470) електроенергія (4436) ДТЕК (1380) Укренерго (2082) відключення світла (655)
А що там з експортом електроенергії, він зараз є, чи ні? Його теж відключають, чи ні? Чи про це краще питати на день енергетика, коли можна і похвастатися?
