Войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Сумах. Часть громады без света (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром 27 октября из-за вражеских атак обесточена часть Сум.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за вражеских атак временно без света часть Сумской громады", - отметил он.

Когда восстановят электроснабжение?

По данным ОВА, все необходимые службы уже работают, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Сумщине: удар по Сумам и микроавтобусу в Постольном, погиб человек, 15 раненых. ФОТОрепортаж

Обновленная информация

Как впоследствии сообщили в ГСЧС, в ночь на 27 октября российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Сумской громады.

"Несмотря на высокую пожарную нагрузку, спасателям удалось ликвидировать все очаги горения. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

критична інфраструктура Сум після обстрілу 27 жовтня
критична інфраструктура Сум після обстрілу 27 жовтня
критична інфраструктура Сум після обстрілу 27 жовтня
критична інфраструктура Сум після обстрілу 27 жовтня
критична інфраструктура Сум після обстрілу 27 жовтня

Что предшествовало?

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что РФ атакует энергетику Украины, чтобы оказать социальное давление. По данным Минэнерго, самая сложная ситуация с энергоснабжением после ударов РФ - на Сумщине и Черниговщине. В Чернигове уже полностью восстановили электроснабжение после ударов РФ по энергетике.

обстрел (30209) Сумская область (3798) Сумы (1278) отключение света (476) Сумский район (442)
Зеленскому насрать на народ. Он ворует со своей шайкой, а народ гнобит. он не лох, лохи народ...
показать весь комментарий
27.10.2025 09:03 Ответить
При тому 73% лохів,скільки з їх вже нема😱😭
показать весь комментарий
27.10.2025 09:15 Ответить
 
 