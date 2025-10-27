Войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Сумах. Часть громады без света (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром 27 октября из-за вражеских атак обесточена часть Сум.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за вражеских атак временно без света часть Сумской громады", - отметил он.

Когда восстановят электроснабжение?

По данным ОВА, все необходимые службы уже работают, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Обновленная информация

Как впоследствии сообщили в ГСЧС, в ночь на 27 октября российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Сумской громады.

"Несмотря на высокую пожарную нагрузку, спасателям удалось ликвидировать все очаги горения. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.











Что предшествовало?

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что РФ атакует энергетику Украины, чтобы оказать социальное давление. По данным Минэнерго, самая сложная ситуация с энергоснабжением после ударов РФ - на Сумщине и Черниговщине. В Чернигове уже полностью восстановили электроснабжение после ударов РФ по энергетике.

