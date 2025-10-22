Самая сложная ситуация с энергоснабжением после ударов РФ - в Сумской и Черниговской областях, - "Укрэнерго"
После очередных российских атак по энергетической инфраструктуре самой тяжелой остается ситуация с электроснабжением в Сумской и Черниговской областях.
Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
"Из-за поврежденного врагом оборудования сложной остается ситуация на Сумщине и Черниговщине. Также есть атакованные энергообъекты и обесточенные потребители в других областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью", - отметили в компании.
В "Укрэнерго" добавили, что из-за масштабной ракетно-дроновой атаки в среду применены аварийные отключения в большинстве регионов Украины. Кроме того, с 16:00 до 22:00 во всех областях действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
"Если сейчас у вас есть свет - пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов", - отметила компания.
