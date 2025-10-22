Найскладніша ситуація з енергопостачанням після ударів РФ - на Сумщині та Чернігівщині, - "Укренерго"

Після чергових російських атак по енергетичній інфраструктурі найважчою залишається ситуація з електропостачанням у Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомила НЕК "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Через пошкоджене ворогом обладнання найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Також є атаковані енергооб’єкти та знеструмлені споживачі в інших областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація", - зазначили в компанії.

В "Укренерго" додали, що через масштабну ракетно-дронову атаку в середу застосовані аварійні відключення у більшості регіонів України. Крім того, з 16:00 до 22:00 у всіх областях діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Якщо зараз у вас є світло - будь ласка, максимально обмежте використання потужних електроприладів", - зазначила компанія.

