Найскладніша ситуація з енергопостачанням після ударів РФ - на Сумщині та Чернігівщині, - "Укренерго"

укренерго

Після чергових російських атак по енергетичній інфраструктурі найважчою залишається ситуація з електропостачанням у Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомила НЕК "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Через пошкоджене ворогом обладнання найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Також є атаковані енергооб’єкти та знеструмлені споживачі в інших областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація", - зазначили в компанії.

В "Укренерго" додали, що через масштабну ракетно-дронову атаку в середу застосовані аварійні відключення у більшості регіонів України. Крім того, з 16:00 до 22:00 у всіх областях діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Якщо зараз у вас є світло - будь ласка, максимально обмежте використання потужних електроприладів", - зазначила компанія.

22.10.2025 11:17 Відповісти
Оман рулить?
22.10.2025 11:44 Відповісти
На Київщині теж жопа повна
22.10.2025 12:56 Відповісти
 
 