Війська РФ ударили по об’єкту критичної інфраструктури у Сумах. Частина громади без світла (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 27 жовтня через ворожі атаки знеструмлено частину Сум.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Через ворожі атаки тимчасово без світла частина Сумської громади", - зазначив він.

Коли відновлять електропостачання?

За даними ОВА, усі необхідні служби вже працюють, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

Оновлена інформація

Як згодом повідомили у ДСНС, у ніч на 27 жовтня російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури Сумської громади.

"Попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. На щастя, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.











Що передувало?

Раніше голова ГУР Кирило Буданов зазначав, що РФ атакує енергетику України, щоб чинити соціальний тиск. За даними Міненерго, найскладніша ситуація з енергопостачанням після ударів РФ - на Сумщині та Чернігівщині. У Чернігові вже повністю відновили електропостачання після ударів РФ по енергетиці.

