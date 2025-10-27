УКР
Війська РФ ударили по об’єкту критичної інфраструктури у Сумах. Частина громади без світла (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 27 жовтня через ворожі атаки знеструмлено частину Сум.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ

"Через ворожі атаки тимчасово без світла частина Сумської громади", - зазначив він.

Коли відновлять електропостачання?

За даними ОВА, усі необхідні служби вже працюють, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: удар по Сумах та мікроавтобусу у Постольному, загинула людина, 15 поранених. ФОТОрепортаж

Оновлена інформація

Як згодом повідомили у ДСНС, у ніч на 27 жовтня російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури Сумської громади.

"Попри високе пожежне навантаження, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння. На щастя, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

критична інфраструктура Сум після обстрілу 27 жовтня
критична інфраструктура Сум після обстрілу 27 жовтня
критична інфраструктура Сум після обстрілу 27 жовтня
критична інфраструктура Сум після обстрілу 27 жовтня
критична інфраструктура Сум після обстрілу 27 жовтня

Що передувало?

Раніше голова ГУР Кирило Буданов зазначав, що РФ атакує енергетику України, щоб чинити соціальний тиск. За даними Міненерго, найскладніша ситуація з енергопостачанням після ударів РФ - на Сумщині та Чернігівщині. У Чернігові вже повністю відновили електропостачання після ударів РФ по енергетиці.

