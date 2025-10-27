Доба на Сумщині: удар по Сумах та мікроавтобусу у Постольному, загинула людина, 15 поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 26 жовтня, внаслідок ворожих атак на Сумщині загинув чоловік, поранено 15 людей, серед них діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Правоохоронці нагадують, що минулої доби війська РФ продовжували масовані обстріли території Сумської області.

Наслідки атак РФ

Унаслідок атак загинув 69-річний чоловік, ще пʼятнадцять людей отримали поранення, серед них діти віком 8 і 15 років. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, транспортні засоби, будівлі комунальних підприємств, а також об’єкти соціальної та житлової інфраструктури.

Удар по автобусу

Найбільших втрат завдав удар по маршрутному автобусу у Постольному, який був знищений вогнем, - саме серед його пасажирів є загиблий і 13 поранених. Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілів у Білопільській громаді та одна у Сумах.

Поліція Сумської області продовжує документувати наслідки атак ворога і збирати докази воєнних злочинів.







