Росіяни вдарили дроном по мікроавтобусу на Сумщині: 10 постраждалих, серед них — двоє дітей 15 та 8 років. ФОТО (оновлено)

У неділю, 26 жовтня, російські загарбники атакували безпілотником мікроавтобус на трасі поблизу Миколаївської сільської громади Сумської області. Є постраждалі, серед них - діти.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський дрон поцілив у мікроавтобус на трасі поблизу Миколаївської сільської громади Ворог прицільно вдарив по пасажирському транспорту – просто по людях. Попередньо, п’ятеро людей поранені, серед них – неповнолітня дитина. Одна людина у тяжкому стані", - сказано в повідомленні.

Усіх постраждалих оперативно евакуювали з місця події.

Мікроавтобус, який рухався у бік Сум, внаслідок атаки згорів ущент.

Григоров додав, що на цій ділянці траси не мав рухатися рейсовий транспорт – для перевезень визначені інші маршрути.

Наразі з’ясовуються усі обставини події.

Оновлення

Згодом Григоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 10, серед них - двоє дітей 15 та 8 років.

"До 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по мікроавтобусу у Сумському районі. Росіяни прицільно вдарили по цивільному транспорту – по людях. Серед постраждалих – двоє дітей 15 та 8 років. Усім надається необхідна допомога. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані – дитина та дорослий. Медики борються за їхні життя", - повідомив очільник Сумської ОВА.

Він зазначив, що на ділянці дороги, де рухався автобус, діють обмеження.

"Це зона підвищеної небезпеки, яку ворог неодноразово атакував дронами. Для об’їзду небезпечних доріг розроблена і затверджена схема руху пасажирського транспорту. Визначені резервні, більш безпечні маршрути доведені до перевізників. Ігнорування таких вимог створює ризики для життя людей і може мати трагічні наслідки", - заявив посадовець.

Він додав, що наразі з’ясовуються всі обставини події.

"Безвідповідальність у питаннях безпеки неприпустима. Наразі з’ясовуються всі обставини події, впевнений, що правоохоронні органи нададуть їй належну оцінку", - заявив Григоров.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі