Россияне ударили дроном по микроавтобусу на Сумщине: ранены пять человек, среди них – ребенок. ФОТО

В воскресенье, 26 октября, российские захватчики атаковали беспилотником микроавтобус на трассе вблизи Николаевской сельской громады на Сумщине. Пострадали пять человек, среди них - ребенок.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Российский дрон попал в микроавтобус на трассе вблизи Николаевской сельской громады Враг прицельно ударил по пассажирскому транспорту - просто по людям. Предварительно, пять человек ранены, среди них - несовершеннолетний ребенок. Один человек в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

Всех пострадавших оперативно эвакуировали с места происшествия.

Микроавтобус, двигавшийся в сторону Сум, вследствие атаки сгорел дотла.

Григоров добавил, что на этом участке трассы не должен был двигаться рейсовый транспорт – для перевозок определены другие маршруты.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

