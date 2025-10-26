РУС
726 6

Россияне ударили дроном по микроавтобусу на Сумщине: ранены пять человек, среди них – ребенок. ФОТО

атака на автобус

В воскресенье, 26 октября, российские захватчики атаковали беспилотником микроавтобус на трассе вблизи Николаевской сельской громады на Сумщине. Пострадали пять человек, среди них - ребенок.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Российский дрон попал в микроавтобус на трассе вблизи Николаевской сельской громады Враг прицельно ударил по пассажирскому транспорту - просто по людям. Предварительно, пять человек ранены, среди них - несовершеннолетний ребенок. Один человек в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

атака на автобус

Всех пострадавших оперативно эвакуировали с места происшествия.

Микроавтобус, двигавшийся в сторону Сум, вследствие атаки сгорел дотла.

Григоров добавил, что на этом участке трассы не должен был двигаться рейсовый транспорт – для перевозок определены другие маршруты.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Автор: 

Сумская область (3796) атака (654) автобус (103)
суки їбані... щоб ви повиздихали до сьомого коліна.
показать весь комментарий
26.10.2025 18:40 Ответить
вони то можей повиздихають, але треба їм допомогти це зробити.
показать весь комментарий
26.10.2025 18:43 Ответить
я це 9 років робив.
показать весь комментарий
26.10.2025 18:44 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2025 18:41 Ответить
ну цю їбану давно в псих лікарню пора відправити разом з її подружкою безуглою. хоча туда претендує вмя партія зе. скумбрія там за головну буде. бо вова з андрюшкою під розстрільну статтю підуть
показать весь комментарий
26.10.2025 18:51 Ответить
2019 = безумство
показать весь комментарий
26.10.2025 18:51 Ответить
 
 