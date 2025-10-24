УКР
У Чернігові повністю відновили електропостачання після ударів РФ по енергетиці, - Свириденко

Споживання електроенергії стабілізувалося

Станом на 24 жовтня в Чернігові відновлено електропостачання для всіх користувачів, незважаючи на регулярні атаки російських військ на критичну енергетичну інфраструктуру.

Про це під час виступу у Верховній Раді повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про Чернігівщину, то я можу сказати, що Чернігів вже сьогодні повністю зі світлом", - зазначила прем’єрка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держкомпанії встановлять ще 400 МВт розподіленої газогенерації до кінця 2025, - Гринчук

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог 21 жовтня 2025 року атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту. Згодом в Міненерго уточнили, що ворог атакував енергоінфраструктуру двох областей. Чернігів та частина області без світла, тривога заважає відновлювальним роботам.

Також зазначалося, що РФ прицільно б’є по передачі, розподілу та локальних генераціях, ускладнюючи відновлення електроенергії.

Автор: 

Чернігів (856) електроенергія (6489) Чернігівська область (1151) Чернігівський район (107)
... доповідь!
показати весь коментар
24.10.2025 15:35 Відповісти
Секрет полішенеля розкрили. Яка зрада!!! Типу в ГШ ворога не допетрають зайти на сайт місцевого постачальника енергії і подивитися, що відключення відсутні! Ні, вони точно цього не знали, а тепер завдяки цій новині енергетика Чернігова в небезпеці!
показати весь коментар
24.10.2025 15:42 Відповісти
Що це таке? Запрошення для х*йла? Це настільки обов'язково? Невже ніяк не можна почекати з такою похвальбою хоча б до 1 квітня 26р.???
показати весь коментар
24.10.2025 15:35 Відповісти
До 1 квітня можуть не дожити бути у владі і буде не актуально!
показати весь коментар
24.10.2025 15:36 Відповісти
 
 