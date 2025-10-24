У Чернігові повністю відновили електропостачання після ударів РФ по енергетиці, - Свириденко
Станом на 24 жовтня в Чернігові відновлено електропостачання для всіх користувачів, незважаючи на регулярні атаки російських військ на критичну енергетичну інфраструктуру.
Про це під час виступу у Верховній Раді повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити про Чернігівщину, то я можу сказати, що Чернігів вже сьогодні повністю зі світлом", - зазначила прем’єрка.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог 21 жовтня 2025 року атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту. Згодом в Міненерго уточнили, що ворог атакував енергоінфраструктуру двох областей. Чернігів та частина області без світла, тривога заважає відновлювальним роботам.
Також зазначалося, що РФ прицільно б’є по передачі, розподілу та локальних генераціях, ускладнюючи відновлення електроенергії.
