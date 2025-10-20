РФ прицільно б’є по передачі, розподілу та локальних генераціях, ускладнюючи відновлення електроенергії, - Міненерго

Російські війська восени 2025 року змінили підхід до атак на енергетичну інфраструктуру України, концентруючи удари на окремих регіонах та об’єктах.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо раніше під час масованих атак по енергетичних об'єктах ворог намагався уразити все і скрізь, то зараз вони зосереджуються на окремих регіонах та окремих енергооб'єктах", - зазначає Колісник.

За його словами, одночасно ворог б’є по газовидобутку та газотранспортній системі, а також по гідрогенерації, яка забезпечує покриття пікових навантажень.

Як зазначається, така зміна тактики проявляється у послідовності ударів по критичних елементах системи: спершу знеструмлюють ділянки передачі, потім розподільчі мережі та локальні генерації, що ускладнює швидке відновлення постачання електроенергії.

"Попри прицільні удари ворога, держава та місцеве самоврядування роблять усе необхідне, щоб забезпечити населення доступом до енергії", - додав заступник міністра.

